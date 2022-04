Tendance émergente du marché des maillots de bain et demande mondiale 2022 à 2027

Marché des maillots de bain – Croissance, tendances et prévisions (2019-2024)

Le marché des maillots de bain a été minutieusement examiné puis soigneusement délimité par des emplacements géographiques basés sur les principales régions économiques et leurs régions topographiques. La concurrence croissante et l’évolution de la dynamique du marché ont été mises en évidence. Les acteurs du marché agressifs sont profilés avec des attributs d’aperçu de l’entreprise, d’aperçu financier, de stratégies commerciales, de portefeuille de produits et de développements récents. Les principaux acteurs de la part de marché et de la taille du marché pour 2019 à 2024 sont présentés dans ce rapport.

Le marché mondial des maillots de bain devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision, ()2019-2024).

Le marché des maillots de bain est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs Diana Sport., American Apparel, Inc., Arena Italia SpA, NoZONE Clothing Limited, La Perla Group, O’Neill, Inc., PARAH SpA, Perry Ellis International, Inc., Jantzen Apparel LLC, PVH Corp, Quiksilver, Inc et Seaspray Swimwear et autres

Portée du rapport

Le marché mondial des maillots de bain est segmenté par type de produit, tels que les maillots de bain pour femmes, les maillots de bain pour hommes, les lunettes et les bonnets de bain. Sur la base des canaux de distribution tels que les magasins en ligne et les magasins hors ligne. De plus, l’étude fournit une analyse du marché des maillots de bain sur les marchés émergents et établis à travers le monde, y compris l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principales tendances du marché

Demande croissante de maillots de bain de luxe

Les consommateurs sont attirés par les maillots de bain et les vêtements de plage multifonctionnels qui sont susceptibles de soutenir la croissance du marché des maillots de bain. La plupart des clients ont tendance à privilégier les habitudes et le confort. La fidélité à la marque et l’ajustement du maillot de bain jouent un rôle clé suivi du style. La plupart des consommateurs ont tendance à s’en tenir au même costume pour chaque été, en particulier dans les pays occidentaux. En plus du confort, les clients veulent également des maillots de bain couvrants haut de gamme et multifonctionnels. Cela offre une grande portée à de nombreux acteurs du marché avec un large éventail d’opportunités et un portefeuille de produits étendu répondant à la demande. De plus, la demande croissante de maillots de bain de luxe par les femmes, l’augmentation du nombre de piscines et de clubs privés et publics influence la croissance du marché ces dernières années.

La région Asie-Pacifique connaîtra une demande importante de maillots de bain pour femmes

La croissance de la population, l’augmentation de la sensibilisation à la santé et l’innovation des produits sont susceptibles de propulser la croissance du marché des maillots de bain dans les économies développées. En outre, la croissance du taux de participation aux sports nautiques et au fitness dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde au niveau national devrait influencer le marché des maillots de bain dans la région Asie-Pacifique. En Europe, les pays occidentaux détiennent une part de marché importante, il y a une croissance relative de l’acceptation des maillots de bain dans les pays d’Europe occidentale ces derniers temps. L’augmentation des dépenses en produits de style de vie, associée à une préférence croissante pour la natation en tant que loisir et activité récréative, stimule la croissance du marché des maillots de bain en Amérique du Sud.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

–Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

–Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

–Outils analytiques: le rapport sur le marché des maillots de bain comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2014 à 2019 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

