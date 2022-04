Marché du divertissement en vol et de la connectivité 2022 Demande croissante, taille et perspectives commerciales – Thales Group, Honeywell International Inc., Global Eagle Entertainment Inc., Viasat Inc

Marché du divertissement et de la connectivité en vol – Croissance, tendances et prévisions (2022-2028)

Le marché du divertissement en vol et de la connectivité a été minutieusement examiné, puis soigneusement délimité par des emplacements géographiques basés sur les principales régions économiques et leurs régions topographiques. La concurrence croissante et l’évolution de la dynamique du marché ont été mises en évidence. Les acteurs du marché agressifs sont profilés avec des attributs d’aperçu de l’entreprise, d’aperçu financier, de stratégies commerciales, de portefeuille de produits et de développements récents. Les principaux acteurs de la part de marché et de la taille du marché pour 2022 à 2028 sont présentés dans ce rapport.

Le marché du divertissement et de la connectivité en vol devrait enregistrer un TCAC de 9,01 % au cours de la période de prévision 2022-2028.

Le marché du divertissement et de la connectivité en vol est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises de premier plan telles que Thales Group, Honeywell International Inc., Global Eagle Entertainment Inc., Viasat Inc., Gogo LLC, Panasonic Corporation, Kontron AG, Burrana Inc., Safran SA, Lufthansa Systems GmbH & Co. KG, Inmarsat PLC entre autres.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091746514/inflight-entertainment-and-connectivity-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=70

Portée du rapport

Le divertissement à bord (IFE) fait référence au divertissement offert aux passagers d’un avion pendant un vol. Au fil des ans, IFE s’est élargi pour inclure des services de connectivité en vol (IFC), tels que la navigation sur Internet, la messagerie texte, l’utilisation du téléphone portable (là où cela est autorisé) et le streaming sans fil. Ensemble, ils constituent les systèmes de divertissement et de connectivité en vol (IFEC). Alors que le matériel comprend des écrans d’affichage, des télécommandes, des casques/écouteurs, des routeurs Wi-Fi, une antenne et d’autres systèmes de connectivité ; le contenu comprend tous les jeux, émissions et séries, films, chansons et autres divertissements audio et vidéo. Ce segment comprend également une interface logicielle sur les appareils, qui met l’IFEC à la disposition des clients.

Principales tendances du marché

Augmentation des rénovations des intérieurs de cabine

Actuellement, le segment du linefit détient la part de marché la plus élevée, par rapport au retrofit. Avec une concurrence acharnée entre les compagnies aériennes, les compagnies aériennes commencent à mettre à niveau des équipements comme l’IFEC, même dans leur flotte d’avions existante, pour rester dans la compétition. L’avènement des nouvelles technologies a amené les passagers à s’attendre à ce que les compagnies aériennes leur fournissent du matériel IFEC mis à jour et une connectivité fiable et à haut débit. Au lieu des attentes croissantes, les compagnies aériennes modernisent leur matériel IFEC existant afin d’attirer les passagers. De plus, la fréquence de mise à jour logicielle des systèmes IFEC est d’environ 6 mois et certains des composants matériels ne seront compatibles avec les mises à niveau logicielles que pendant un certain nombre d’itérations, après quoi le matériel devra être mis à niveau. Ainsi, plusieurs compagnies aériennes, comme IDAIR et Lufthansa,

Hausse des investissements dans les intérieurs de cabine et les produits aéronautiques par les compagnies aériennes en Asie-Pacifique

Plusieurs transporteurs à grande échelle (FSC) et transporteurs à bas prix (LCC) optent pour l’intégration de l’IFEC à leurs offres de services aux passagers de leurs vols court-courriers et long-courriers. En juillet 2019, Air China, la compagnie aérienne nationale, a annoncé son intention d’acquérir 20 nouveaux A350-900 d’une valeur d’environ 6,54 milliards de dollars, avec des livraisons prévues entre 2020 et 2022. Air China exploite à bord les systèmes IFE eX3 de Panasonic Avionics Corporation. c’est une flotte d’A350. Le système eX3 IFE offre des services audio et vidéo à la demande et dispose d’une bibliothèque de contenu mise à jour avec une capacité de stockage de plus de 300 films, 200 émissions de télévision, jeux, musique, cartes mobiles, etc. La demande croissante de systèmes IFEC pousse les compagnies aériennes collaborer avec les fabricants de systèmes IFEC, pour développer des systèmes qui promeuvent l’image de marque des compagnies aériennes. Ainsi, en avril 2018, Hainan Airlines a signé un protocole d’accord avec Thales en tant que fournisseur IFEC stratégique pour les avions A350 de sa flotte. En janvier 2018, Thales a été sélectionné pour équiper les compagnies aériennes du groupe HNA de son dernier système AVANT IFE sur une flotte de 42 gros-porteurs A330 et 17 A350 XWB, incluant les services de maintenance Thales FlytCARE. Les opérateurs aériens devraient améliorer leurs offres de services au cours de la période à venir. Les commandes en cours de nouveaux avions équipés de systèmes IFEC devraient stimuler les perspectives du marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. y compris les services de maintenance Thales FlytCARE. Les opérateurs aériens devraient améliorer leurs offres de services au cours de la période à venir. Les commandes en cours de nouveaux avions équipés de systèmes IFEC devraient stimuler les perspectives du marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. y compris les services de maintenance Thales FlytCARE. Les opérateurs aériens devraient améliorer leurs offres de services au cours de la période à venir. Les commandes en cours de nouveaux avions équipés de systèmes IFEC devraient stimuler les perspectives du marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

(Offre spéciale : obtenez une remise forfaitaire de 15 % sur ce rapport)

Renseignez-vous pour une remise :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091746514/inflight-entertainment-and-connectivity-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/discount?Mode=70

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du divertissement et de la connectivité en vol comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091746514/inflight-entertainment-and-connectivity-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=70

La recherche comprend des données historiques de 2015 à 2020 et des prévisions jusqu’en 2025, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com