Marché de la confiserie 2022 Dernières avancées, tendances et opportunités commerciales énormes

Marché de la confiserie – Croissance, tendances et prévisions (2021-2027)

Le rapport présente une évaluation approfondie de la confiserie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et les stratégies des acteurs de l’écosystème. Le rapport présente également des prévisions pour les investissements dans la confiserie de 2021 à 2027.

Le marché mondial de la confiserie devrait connaître un TCAC de 3,45 % au cours de la période de prévision (2021-2027).

Le marché de la confiserie est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs : Mars, Incorporated, Ferrero International SA, Nestle SA, Mondel_z International, Inc, Meiji Holdings Co., Ltd., The Hershey Company, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, EZAKI GLICO CO., LTD., HARIBO GmbH & Co. KG et autres

Portée du rapport

Le marché mondial de la confiserie est segmenté en segments tels que le type de produit, le canal de distribution et la géographie. Sous le type de produit, le marché est segmenté en chocolat (chocolat noir et chocolat blanc), confiserie de sucre (bonbons durs, menthes, pastilles, gommes, gelées et mâche, caramels, caramels et nougat et autres produits de confiserie de sucre) et snack-bar (barres céréalières, barres énergétiques et autres snacks).

Principales tendances du marché

Demande croissante de chocolat biologique

Les collations plus saines, ainsi que la commodité et le goût, sont la tendance à la hausse chez les consommateurs, ce qui est la principale stratégie adoptée par les entreprises en raison de la demande croissante de collations saines. Ainsi, les entreprises de confiserie introduisent des emballages pratiques qui permettent aux consommateurs de manger en petites portions et de conserver le reste pour plus tard. De plus, les snack-bars sont généralement perçus comme une alternative plus saine au chocolat ou à la confiserie, et aussi en raison de la variation de leur produit, en termes de nutrition différente, comme les protéines, ils jouissent d’une image forte en tant que friandise. Par exemple, en juillet 2017, Mars Inc. a lancé une nouvelle barre hypocalorique à faible teneur en chocolat appelée Goodness Knows, qui est la toute première barre hypocalorique des 20 dernières années. Le produit est fait de noix entières, de fruits secs, d’avoine grillée et de chocolat noir.

En outre, la valeur du chocolat biologique et d’autres préparations alimentaires contenant du cacao exportées du Danemark de 2008 à 2017. En 2017, la valeur des exportations de chocolat biologique et d’autres préparations alimentaires contenant du cacao du Danemark s’élevait à environ 12,6 millions de couronnes danoises. L’augmentation des exportations de chocolats biologiques devrait également stimuler la demande pour le marché de la confiserie à base biologique.

Popularité croissante des confiseries sans sucre dans le monde

Les produits hypocaloriques, tels que les confiseries sans sucre, devraient être le moteur de la croissance modeste du marché mondial des confiseries au cours de la période de prévision. En outre, la consommation élevée de sucre est une source de préoccupation à l’échelle mondiale, car elle est liée à un certain nombre de problèmes de santé. Afin d’éviter la consommation de sucre, lors de la consommation de bonbons, de nombreuses personnes choisissent des options sans sucre. Pour fabriquer du chocolat et des gommes sans sucre, deux classes d’édulcorants sont généralement utilisées ; alcools de sucre et édulcorants artificiels. Par exemple, Hershey, le principal acteur du chocolat basé aux États-Unis, propose des variantes sans sucre pour les grandes marques, telles que Hershey et Reeses, qui utilisent du maltitol et du polyglucitol au lieu du sucre. Le mouvement de réduction du sucre a amené les fabricants mondiaux à utiliser des quantités croissantes de substituts de sucre ou d’édulcorants naturels dans leurs nouveaux produits. Cette tendance santé a non seulement favorisé une évolution des ingrédients pour l’industrie de la confiserie, mais également de nouvelles stratégies de dimensionnement des emballages. L’objectif de ces nouveaux formats est de transmettre un meilleur contrôle des portions et de réduire la culpabilité d’acheter une friandise tout en stimulant l’achat impulsif.

