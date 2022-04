Évaluation stratégique du marché de la vente au détail hors taxes 2022 – Duty Free Americas, Gebr. Heinemann, Duty Free Amériques

Les perspectives du marché de la vente au détail hors taxes semblent extrêmement prometteuses et constituent une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur, des futures feuilles de route et de son analyse des distributeurs. Le rapport fournit des données historiques avant COVID-19, l’impact du COVID-19 et prévoit également sa reprise après COVID-19.

Principales entreprises du marché mondial de la vente au détail hors taxes : Dufry, Lagardère Travel Retail, Lotte Duty Free, LVMH, Aer Rianta International (ARI), China Duty Free Group, Dubai Duty Free, Duty Free Americas, Gebr. Heinemann, King Power International Group (Thaïlande), The Shilla Duty Free

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01114714352/global-duty-free-retailing-market-size-status-and-forecast-2022/inquiry?Mode=Rutuja

Segmenter par type

Cosmétiques et produits de soins personnels

Alcool, Vins et Spiritueux

Tabac & Cigarettes

Articles de mode et de luxe

Confiserie et produits alimentaires

Autres

Segmenter par application

Aéroports

A bord des avions

Ports maritimes

Gares

Autres

Observateurs Investigateurs Forte Croissance dans des Régions Spécifiques :

– Marché Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie, Italie)

– Marché du Centre-Est et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

– Marché Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

– Marché nord-américain (États-Unis, Canada, Mexique)

– Marché Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est).

Le rapport contient 150 tableaux et figures, parcourez la description du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01114714352/global-duty-free-retailing-market-size-status-and-forecast-2022?mode=Rutuja

Influence du rapport sur le marché de la vente au détail hors taxes :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché de la vente au détail hors taxes.

– Innovations récentes et événements majeurs du marché Duty Free Retailing

-Une étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des acteurs leaders du marché du Duty Free Retailing.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché de la vente au détail hors taxes pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché de la vente au détail hors taxes.

-Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent le marché de la vente au détail hors taxes.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Analytical Tools: The Global Duty Free Retailing Market report includes the accurately studied and assessed data of the key industry players and their scope in the market by means of a number of analytical tools. The analytical tools such as Porter’s five forces analysis, SWOT analysis, feasibility study, and investment return analysis have been used to analyze the growth of the key players operating in the market.

The research includes historic data from 2015 to 2021 and forecasts until 2026 which makes the reports an invaluable resource for industry executives, marketing, sales and product managers, consultants, analysts, and other people looking for key industry data in readily accessible documents with clearly presented tables and graphs.

We also offer Customization on reports based on specific client requirement:

1- Analyse au niveau des pays pour 5 pays de votre choix.

2- Analyse concurrentielle de 5 acteurs clés du marché.

3- 40 heures d’analyste pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com