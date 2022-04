Rapport d’enquête auprès des professionnels du marché des systèmes inertiels industriels 2022 – Aeron Systems Pvt. Ltd, MEMSIC Inc., Systron Donner Inertial – Aeron Systems Pvt. Ltd, MEMSIC Inc., Systron Donner Inertial

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes inertiels industriels fournit toutes les informations relatives à l’industrie. Il donne les perspectives du marché en donnant les données authentiques à son client qui en profite pour prendre des décisions essentielles. Il donne un aperçu du marché qui comprend son explication, ses applications, ses développements et sa technologie de fabrication. Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes inertiels industriels suit tous les développements et innovations actuels sur le marché. Il donne des informations sur les obstacles lors du démarrage de l’entreprise et des guides pour surmonter les défis et obstacles à venir.

La taille du marché des systèmes inertiels industriels devrait augmenter à un TCAC de 11,24% au cours de la période 2022-2027.

Tendance clé du marché :

Les unités de mesure inertielle devraient détenir une part importante

– Les IMU hautes performances offrent une mise à niveau importante en termes de performances, de précision et d’efficacité par rapport aux formes traditionnelles de systèmes de navigation inertielle (INS). Ils s’engagent à suivre la position de l’objet d’étude, en utilisant une méthode appelée « reconnaissance », qui calcule l’emplacement actuel de l’objet, en utilisant des données précédemment disponibles. L’émergence des IMU basées sur les MEMS permet une adoption plus large dans les applications basées sur la défense ; ils sont généralement combinés avec d’autres formes de systèmes de navigation, pour tenir compte des erreurs de biais. Les applications basées sur la défense sont connues pour déployer deux systèmes de navigation inertielle pour lutter contre la redondance et offrir une meilleure tolérance aux pannes.

Paysage concurrentiel :

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent :

Aeron Systems Pvt. Ltd, MEMSIC Inc., Systron Donner Inertial, Inc., Trimble Inc., LORD Microstain Sensing Systems, Vectornav Technologies LLC, L3Harris Technologies, Inc., Ixblue SAS, SBG Systems SAS, Safran SA

Nouvelles de l’industrie :

– Juin 2020 – SBG Systems annonce la troisième génération de ses célèbres capteurs inertiels miniatures appelés la série Ellipse. Cette gamme de produits renouvelée bénéficie d’une architecture 64 bits permettant un traitement du signal de haute précision. Tous les INS/GNSS intègrent désormais un récepteur GNSS à double fréquence et à quatre constellations pour la position centimétrique et une plus grande précision d’orientation.

Segment par type

Gyroscopes

Accéléromètres

Unités de mesure inertielle

GPS/INS

Capteurs multi-axes

Segment par application

OEM industriel

Défense

Énergie et infrastructure

Transport

Aviation civile

Scénario de marché :

Premièrement, ce rapport de recherche sur les systèmes inertiels industriels présente le marché en fournissant un aperçu qui comprend la définition, les applications, les lancements de produits, les développements, les défis et les régions. Le marché devrait révéler un fort développement grâce à une consommation stimulée sur divers marchés. Une analyse des conceptions actuelles du marché et d’autres caractéristiques de base est fournie dans le rapport Systèmes inertiels industriels.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord détiendra la plus grande part de marché

– Le logement de fournisseurs de premier plan proposant des MEMS dans la région devrait devenir une source d’innovation, et on estime qu’il détient une part de marché importante. L’Amérique du Nord est l’un des plus grands marchés mondiaux pour les communications pétrolières et gazières offshore. Les nouvelles ressources de schiste découvertes aux États-Unis et un nombre croissant de projets pétroliers et gaziers au Canada devraient stimuler la demande d’équipement de communication dans la région. Le Département de l’intérieur des États-Unis (DoI) prévoit d’autoriser le forage d’exploration en mer dans environ 90 % de la superficie du plateau continental extérieur (OCS). Dans le cadre du National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (National OCS Program) pour 2019-2024, le secteur pétrolier et gazier de la région devrait ouvrir de nouvelles opportunités.

Une évaluation de l’attractivité du marché en ce qui concerne la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des systèmes inertiels industriels. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces actuelles à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

Ce rapport vise à fournir :

Une analyse qualitative et quantitative des tendances, dynamiques et estimations actuelles de 2022 à 2027.

Les outils d’analyse tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisés, ce qui explique la capacité des acheteurs et des fournisseurs à prendre des décisions axées sur le profit et à renforcer leur entreprise.

L’analyse approfondie de la segmentation du marché permet d’identifier les opportunités de marché existantes.

En fin de compte, ce rapport Systèmes inertiels industriels vous permet de gagner du temps et de l’argent en fournissant des informations impartiales sous un même toit.

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes inertiels industriels 2022-2027

Chapitre 1 Aperçu du marché des systèmes inertiels industriels

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

