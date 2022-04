Aperçu du marché de la technologie Bitcoin, portée du produit et demande 2022-2027 – Blockstream Corporation Inc., Coinbase Inc., Coinify ApS

Le rapport d’étude sur le marché de la technologie Bitcoin fournit toutes les informations relatives à l’industrie. Il donne les perspectives du marché en donnant les données authentiques à son client qui en profite pour prendre des décisions essentielles. Il donne un aperçu du marché qui comprend son explication, ses applications, ses développements et sa technologie de fabrication. Ce rapport d’étude de marché sur la technologie Bitcoin suit tous les développements et innovations actuels sur le marché. Il donne des informations sur les obstacles lors du démarrage de l’entreprise et des guides pour surmonter les défis et obstacles à venir.

La taille du marché de la technologie Bitcoin devrait augmenter à un TCAC de 8,3 % au cours de la période 2022-2027.

Tendance clé du marché :

BFSI occupera la plus grande part de marché

– Un paiement en bitcoin est plus rapide, moins cher, plus sûr et moins volatil que les devises locales dans de nombreux pays. Par conséquent, il peut être utilisé dans ces pays pour stocker des valeurs, en plus d’être utilisé pour payer de nombreux produits et services dans le monde et sur Internet.

– L’utilité du bitcoin est que les transactions financières ne nécessitent plus aucune autorité centrale et sont immédiatement validées, compensées et réglées. La technologie Bitcoin semble être une innovation qui promet un changement majeur pour les marchés de capitaux et les autres services financiers.

Paysage concurrentiel :

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent :

Blockstream Corporation Inc., Coinbase Inc., Coinify ApS, Unocoin Technologies Pvt Limited, Bitstamp Ltd., itBit Trust Company LLC, Blockchain Luxembourg SA, Kraken (Payward Inc.), BitPay Inc., Plutus Financial Inc. (ABRA)

Nouvelles de l’industrie :

– Juin 2019 – Facebook a annoncé sa nouvelle crypto-monnaie Libra, qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des achats ou d’envoyer de l’argent à des personnes pratiquement sans frais, que ce soit en ligne ou dans des points d’échange locaux comme les épiceries.

– Mars 2019 – Le gouvernement vénézuélien a lancé un service de transfert de fonds crypto, où les transferts de fonds peuvent être envoyés en utilisant deux types de devises, le litecoin et le bitcoin. Le service a été lancé par la Surintendance des crypto-actifs et des activités connexes, le principal régulateur de crypto du Venezuela, qui a également fixé une limite mensuelle et une commission par transaction.

Segmenter par type

Échanges

Services de transfert de fonds

Paiement et portefeuille

Segment par application

E-Commerce

Divertissement

Hôtellerie

BFSI

Autres

Scénario de marché :

Premièrement, ce rapport de recherche sur la technologie Bitcoin présente le marché en fournissant un aperçu qui comprend la définition, les applications, les lancements de produits, les développements, les défis et les régions. Le marché devrait révéler un fort développement grâce à une consommation stimulée sur divers marchés. Une analyse des conceptions actuelles du marché et d’autres caractéristiques de base est fournie dans le rapport sur la technologie Bitcoin.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord connaîtra la plus forte croissance

– L’Amérique du Nord est l’une des régions à la croissance la plus rapide en matière d’extraction de bitcoins et les fournisseurs proposant des services de bitcoins se développent également dans cette région. Par exemple, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en volume, a annoncé le lancement d’une division américaine en juin 2019.

– Alors que la notoriété du bitcoin augmente. Newegg, le principal détaillant en ligne axé sur la technologie en Amérique du Nord, a annoncé qu’il donnerait aux clients au Canada la possibilité de payer avec des bitcoins. Cette décision stimulera la demande de bitcoins parmi les consommateurs.

Une évaluation de l’attractivité du marché en ce qui concerne la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial de la technologie Bitcoin. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces actuelles à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

Ce rapport vise à fournir :

Une analyse qualitative et quantitative des tendances, dynamiques et estimations actuelles de 2022 à 2027.

Les outils d’analyse tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisés, ce qui explique la capacité des acheteurs et des fournisseurs à prendre des décisions axées sur le profit et à renforcer leur entreprise.

L’analyse approfondie de la segmentation du marché permet d’identifier les opportunités de marché existantes.

En fin de compte, ce rapport sur la technologie Bitcoin vous aide à gagner du temps et de l’argent en fournissant des informations impartiales sous un même toit.

