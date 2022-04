Dernières avancées du marché des capteurs de présence filaires et perspectives commerciales 2022-2027 – Texas Instruments, Jhonson Controls, Acuity Brands, Eaton Corporation

Le rapport d’étude de marché sur les capteurs d’occupation filaires fournit toutes les informations relatives à l’industrie. Il donne les perspectives du marché en donnant les données authentiques à son client qui en profite pour prendre des décisions essentielles. Il donne un aperçu du marché qui comprend son explication, ses applications, ses développements et sa technologie de fabrication. Ce rapport d’étude de marché sur les capteurs d’occupation filaires suit tous les développements et innovations actuels sur le marché. Il donne des informations sur les obstacles lors du démarrage de l’entreprise et des guides pour surmonter les défis et obstacles à venir.

La taille du marché des capteurs de présence filaires devrait augmenter à un TCAC de 7% au cours de la période 2022-2027.

Tendance clé du marché :

Les applications dans l’hôtellerie et l’hôtellerie détiennent une part importante

– Avec l’augmentation de la population itinérante, la demande d’hôtels accueillants a augmenté et, avec l’augmentation de la construction d’hôtels, le segment stimulera davantage la croissance du marché.

– De plus, une initiative de ville intelligente, qui comprend des bâtiments intelligents, peut créer une plate-forme de prestation de services efficace et intelligente pour les travailleurs publics et municipaux en installant des capteurs dans toutes les villes (par exemple, dans les bâtiments, les collèges, les hôtels, les ménages, etc.),) et de créer des plates-formes permettant le partage d’informations et de les donner pour une utilisation appropriée au public, aux gestionnaires de la ville, aux entreprises et aux professionnels. Cette plate-forme offre également un potentiel important de croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent :

Texas Instruments, Jhonson Controls, Acuity Brands, Eaton Corporation, Honeywell International, Hubbell Automation, Schneider Electric, Leviton Manufacturing Company, General Electric, Philips, Lutron Electronics, Cooper Industries, Legrand

Nouvelles de l’industrie :

– Le marché des capteurs filaires a été conquis par l’avènement des capteurs sans fil en les remplaçant par des capteurs muraux. En janvier 2019, au CES 2019, EnOcean, le leader mondial de la technologie de récupération d’énergie, a lancé un nouveau capteur d’occupation solaire (PIR) monté au plafond pour les systèmes de contrôle d’éclairage Bluetooth communiquant via Bluetooth Low Energy (BLE). Ces technologies sans fil, telles que Bluetooth, devraient défier le marché des détecteurs de présence filaires.

Segmentation par type :

Ultrasons

Infrarouge (IR)

Ultrasons + Infrarouge passif (PIR)

par zone de couverture

Moins de 89° 90–179

°

180–360°

Ultrasons + Infrarouge passif (PIR)

Segmentation par applications :

Industriel

Médical

Électronique grand public

Résidentiel

Commercial

Éducatif Commerce de

détail

Hôtellerie Bâtiments

Autres

Scénario de marché :

Premièrement, ce rapport de recherche sur les capteurs de présence filaires présente le marché en fournissant une vue d’ensemble qui comprend la définition, les applications, les lancements de produits, les développements, les défis et les régions. Le marché devrait révéler un fort développement grâce à une consommation stimulée sur divers marchés. Une analyse des conceptions actuelles du marché et d’autres caractéristiques de base est fournie dans le rapport Capteurs de présence filaires.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord comptera pour une part importante

– L’Amérique du Nord est principalement motivée par une concentration accrue sur les innovations et les progrès des capteurs d’occupation tels que le capteur d’occupation de traitement d’image (IPOS), le capteur d’occupation intelligent (IOS) et la microphonie, ce qui a stimulé la demande de capteur d’occupation dans la région.

– Les dernières avancées en matière de capteurs d’occupation tels que le capteur d’occupation à traitement d’image (IPOS), le capteur d’occupation intelligent (IOS) et la microphonie dans la fabrication de capteurs d’occupation ont conduit à une augmentation de la part de marché de ces capteurs dans une variété de domaines.

Une évaluation de l’attractivité du marché en ce qui concerne la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des capteurs de présence filaires. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces actuelles à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

Ce rapport vise à fournir :

Une analyse qualitative et quantitative des tendances, dynamiques et estimations actuelles de 2022 à 2027.

Les outils d’analyse tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisés, ce qui explique la capacité des acheteurs et des fournisseurs à prendre des décisions axées sur le profit et à renforcer leur entreprise.

L’analyse approfondie de la segmentation du marché permet d’identifier les opportunités de marché existantes.

En fin de compte, ce rapport sur les capteurs d’occupation filaires vous permet d’économiser du temps et de l’argent en fournissant des informations impartiales sous un même toit.

