Rapport d’enquête auprès des professionnels du marché de l’imagerie hyperspectrale 2022 – Bayspec Inc., Specim Spectral Imaging Ltd, Corning Incorporated

Le rapport d’étude de marché Imagerie hyperspectrale fournit toutes les informations relatives à l’industrie. Il donne les perspectives du marché en donnant les données authentiques à son client qui en profite pour prendre des décisions essentielles. Il donne un aperçu du marché qui comprend son explication, ses applications, ses développements et sa technologie de fabrication. Ce rapport d’étude de marché sur l’imagerie hyperspectrale suit tous les développements et innovations actuels sur le marché. Il donne des informations sur les obstacles lors du démarrage de l’entreprise et des guides pour surmonter les défis et obstacles à venir.

La taille du marché Imagerie hyperspectrale devrait augmenter à un TCAC de 14,88% au cours de la période 2022-2027.

Tendance clé du marché :

La défense sera le segment à la croissance la plus rapide

– L’industrie de la défense est confrontée quotidiennement à une variété de défis, et nombre de ces problèmes doivent être résolus avec les dernières technologies. L’absence de ces dernières technologies conduit indirectement à la vulnérabilité de l’entité. Le secteur de la défense a particulièrement investi dans l’acquisition des dernières technologies.

Paysage concurrentiel :

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent :

Bayspec Inc., Specim Spectral Imaging Ltd, Corning Incorporated, Surface Optics Corporation, Headwall Photonics Inc., Resonon Inc., HyperMed Imaging Inc., Norsk Elektro Optikk AS, Cubert GmbH, XIMEA GmbH

Nouvelles de l’industrie :

– En février 2020 – IMEC a introduit trois nouveaux systèmes d’imagerie hyperspectrale en dehors du laboratoire. Les chercheurs du Palo Alto Research Center (PARC) sont également actifs dans cet espace et conçoivent une technologie d’imagerie hyperspectrale légère, programmable et peu coûteuse pour une utilisation généralisée. De tels cas suggèrent que l’accent mis sur les appareils mobiles pourrait augmenter au cours de la période de prévision.

– En janvier 2020 – Specim Spectral Imaging Ltd a lancé Specim AFX10, qui est une solution compacte et complète pour l’imagerie hyperspectrale légère qui peut être montée, par exemple, sur un drone.

Segmentation par type :

Visible/proche infrarouge (VNIR)

Infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Infrarouge à ondes moyennes (MWIR)

Infrarouge à ondes longues (LWIR)

Autres

Segmentation par applications :

Défense nationale Sécurité

Surveillance de l’environnement et minéralogie

Alimentation et agriculture

Sciences de la vie et diagnostic médical

Végétation et recherche

écologique Recyclage de l’environnement Domaine

Autres

Scénario de marché :

Premièrement, ce rapport de recherche sur l’imagerie hyperspectrale présente le marché en fournissant une vue d’ensemble qui comprend la définition, les applications, les lancements de produits, les développements, les défis et les régions. Le marché devrait révéler un fort développement grâce à une consommation stimulée sur divers marchés. Une analyse des conceptions actuelles du marché et d’autres caractéristiques de base est fournie dans le rapport Imagerie hyperspectrale.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord détiendra une part de marché maximale

– L’augmentation des innovations dans les dépenses de surveillance et de défense dans la région devrait stimuler la croissance du marché, en plus des industries alimentaires et agricoles. Récemment, l’armée américaine a commencé à utiliser des ballons pour surveiller l’activité dans six États de la région du Midwest. Les 25 ballons à énergie solaire, déployés pour surveiller des parties de l’Iowa, du Missouri, du Minnesota et du Wisconsin, sont capables de suivre plusieurs individus ou véhicules pendant la journée et la nuit et de surveiller les événements dans une zone. Ces nouveaux déploiements devraient accroître l’adoption de systèmes et d’appareils d’imagerie hyperspectrale.

Une évaluation de l’attractivité du marché en ce qui concerne la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial de l’imagerie hyperspectrale. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces actuelles à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

Ce rapport vise à fournir :

Une analyse qualitative et quantitative des tendances, dynamiques et estimations actuelles de 2022 à 2027.

Les outils d’analyse tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisés, ce qui explique la capacité des acheteurs et des fournisseurs à prendre des décisions axées sur le profit et à renforcer leur entreprise.

L’analyse approfondie de la segmentation du marché permet d’identifier les opportunités de marché existantes.

En fin de compte, ce rapport d’imagerie hyperspectrale vous permet d’économiser du temps et de l’argent en fournissant des informations impartiales sous un même toit.

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché mondial de l’imagerie hyperspectrale 2022-2027

Chapitre 1 Aperçu du marché de l’imagerie hyperspectrale

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

