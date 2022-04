Dernières tendances, demandes et opportunités commerciales énormes du marché du café instantané 2022 à 2028: Nestlé, JDE, The Kraft Heinz, Tata Global Beverages

La recherche sur le marché mondial du café instantané fournit une recherche complète sur le stade actuel du marché, couvre la taille du marché en ce qui concerne l’évaluation en tant que volume des ventes et fournit une prévision précise du scénario de marché sur la période estimée. Se concentre également sur le produit, l’application, les fabricants, les fournisseurs et les segments régionaux du marché. La recherche sur le rapport de marché mondial du café instantané met en évidence les facteurs moteurs du marché, un aperçu de la croissance du marché, la taille de l’industrie et la part de marché. Étant donné que ce rapport sur le marché mondial du café instantané décrit les besoins en constante évolution des clients, des fournisseurs et des acheteurs dans différentes régions, il devient simple de cibler des produits spécifiques et de générer des revenus importants sur le marché mondial.

Le marché mondial du café instantané a atteint une valeur de 12,7 milliards de dollars américains en 2021. Pour l’avenir, le groupe IMARC s’attend à ce que le marché atteigne 17,3 milliards de dollars américains d’ici 2027, affichant un TCAC de 5,4 % en 2022-2027.

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : Nestlé, JDE, The Kraft Heinz, Tata Global Beverages, Unilever, Tchibo Coffee, Starbucks, Power Root, Smucker, Vinacafe, Trung Nguyen et autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, le torréfacteur de café de Melbourne Beat Coffee a lancé un café instantané de spécialité qui capture la qualité, la saveur et la convivialité dans un seul sachet. Le processus de lyophilisation qu’il implique permet de capturer instantanément la vivacité du café qui conserve les notes aromatisées au caramel et au miel.

En janvier 2022, la marque de café instantané Sleepy Owl a lancé du café instantané haut de gamme, élargissant ainsi son portefeuille de produits et élargissant l’accessibilité en tant que marque, qui sont disponibles en trois saveurs – Original, Vanille française et Noisette et celles-ci ne contiennent ni arômes ni conservateurs artificiels.

En avril 2021, Nescafé a élargi son portefeuille avec le lancement d’une gamme Roastery Collection, dans le but de donner aux consommateurs « la saveur du café artisanal » qu’ils attendraient d’un café. La collection Nescafé Gold Blend Roastery comprend deux mélanges de café instantané – Light Roast et Dark Roast – chacun fait avec des grains d’arabica.

Aperçu du marché:

Le café instantané est une poudre de café ou un café soluble fabriqué à partir de grains de café, ce qui permet aux gens de préparer une tasse de café instantané en remuant simplement le café instantané dans de l’eau chaude. Le café instantané est fabriqué par les méthodes de séchage par pulvérisation et de lyophilisation. Les deux méthodes préservent la qualité, l’arôme et la saveur du café. Certains des avantages du café instantané sont un poids et un volume d’expédition inférieurs à ceux des grains de café et une durée de conservation plus longue.

Perspectives régionales :

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste du marché au cours de la période de prévision. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique sont des consommateurs traditionnels de thé, mais la pénétration accrue du café instantané sur des marchés tels que l’Inde a stimulé les ventes globales de la catégorie café. De plus, le café est devenu une partie de la culture en Chine continentale. La Chine offre une forte opportunité aux principaux détaillants de café instantané, car le pays a connu un changement de préférences, citant les modèles de consommation millénaires.

Le Japon est le cinquième plus grand importateur de café et de produits à base de café. Selon l’Organisation internationale du café En 2020-2021, le Japon a importé 6751 sacs (en milliers de 60 kg) de grains de café vert. Semblable aux importations, le Japon a consommé 7479 sacs (en milliers de sacs de 60 kg) en 2021. la consommation moyenne par habitant de vert les haricots sont projetés à 2 kg en 2020, ce qui indique le potentiel du Japon à conserver sa position de plus grand marché d’Asie du Sud-Est.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial du café instantané est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres), et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Marché mondial du café instantané mondial par application :

Lyophilisation

_

Marché mondial du café instantané mondial par type:

Supermarché

Ventes en ligne

Autres

Analyse du segment de marché :

Analyse du segment de marché :

Le rapport mondial sur le café instantané fournit un examen primaire de l'industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d'entreprise. L'analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d'amélioration, l'évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d'import/export, l'offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale de café instantané mondial par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché mondial du café instantané en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de café instantané, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

– Analyser le café instantané mondial en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés mondiaux du café instantané, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

