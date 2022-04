Perspectives concurrentielles du marché des haricots secs, perspectives de production et de demande 2022 à 2028

Le marché des haricots secs 2022 représente un aperçu approfondi de la situation actuelle du marché et des prévisions jusqu’en 2028. Le processus de recherche des tendances du marché des haricots secs comprend l’analyse de divers facteurs qui réchauffent le cœur de l’industrie, avec la politique gouvernementale, le contexte concurrentiel, les données historiques, l’environnement du marché, les tendances actuelles du marché, les technologies imminentes, les innovations technologiques et, par conséquent, la vélocité technique dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les obstacles au marché, les opportunités et les défis.

On estime que le marché mondial des haricots secs enregistrera un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2022-2027.

Principaux acteurs clés : Vanilla Food Company, Amadeus, Nielsen-Massey Vanillas, MacTaggart’s Brand, 21st Century Bean, Kelley Bean Co., Hayes Food Products, Goya Food Inc., Colin Ingredients, Harmony House Foods, Eden Foods, Ruchi Foods, Garlico Industries et etc…

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial des haricots secs est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Tendances clés du marché

Augmentation de l’inclinaison vers le régime végétalien

Food consumption patterns are changing rapidly. As of 2018, the number of people following the animal-free diet has significantly increased, which is one of the major drivers for the dry beans industry. Dried beans have a high content of fibers and proteins, which makes it ideal for people with diabetes, as well as for people who want to reduce their meat consumption. For the past few years, there has been an increasing trend of veganism in Europe and the United States, which is spreading across the world. Moreover, people are focused on plant-based diets, which has been the reason for the higher consumption of dry beans. The intake of animal protein, which is associated with high cholesterol levels, fat, and calories, increases the risk of cardiac diseases, high blood sugar levels, and obesity.

L’Asie-Pacifique domine le marché en termes de production Le

Myanmar est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de haricots secs de l’Asie-Pacifique, à l’échelle mondiale. L’un des principaux facteurs responsables de la production la plus élevée de haricots au Myanmar est la nécessité d’utiliser la terre au lieu de la laisser inutilisée après la culture du riz. Les haricots peuvent être plantés au début de la saison hivernale et peuvent prospérer grâce à l’humidité restante de la saison des pluies, ne nécessitant pas d’installations d’irrigation artificielle supplémentaires en l’absence de pluie, ce qui rend sa culture rentable sans allocation supplémentaire de ressources nécessaires à la culture. .

Analyse du segment de marché :

Le rapport sur les haricots secs fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale de haricots secs par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché Haricots secs en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de Haricots secs, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

– Analyser le Haricots secs en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés de haricots secs, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

