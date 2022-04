Perspectives précises du marché des étiquettes d’étagères électroniques (ESL) 2022 – Panasonic, Pricer, SoluM, E Ink, Displaydata, Opticon Sensors Europe BV, DIGI, Hanshow, LG innotek

Le marché mondial des étiquettes électroniques (ESL) 2022 représente un aperçu approfondi de la situation actuelle du marché et des prévisions jusqu’en 2028. Le processus de recherche sur les tendances du marché mondial des étiquettes électroniques (ESL) comprend l’analyse de divers facteurs qui réchauffent le cœur de l’industrie, avec la politique gouvernementale, le contexte concurrentiel, les données historiques, l’environnement du marché, les tendances actuelles du marché, les technologies imminentes, les innovations technologiques, et donc la vitesse technique dans l’industrie connexe, et les risques du marché, les obstacles au marché, les opportunités et les défis.

La taille mondiale des étiquettes électroniques (ESL) est estimée à un million en 2021 contre 885,8 millions USD en 2020, avec une variation de % entre 2020 et 2021. La taille du marché mondial des étiquettes électroniques (ESL) devrait croître à un TCAC de 13,9 % pour les cinq prochaines années.

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : BOE (SES-imagotag), Pricer, SoluM, E Ink, Displaydata, Opticon Sensors Europe BV, DIGI, Hanshow, LG innotek, Panasonic, Altierre et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Mai 2019 – E Ink, le principal innovateur de la technologie de l’encre électronique, a présenté ses dernières innovations en matière d’écrans couleur, de films d’écriture et de nouveaux films transmettant la lumière lors de la SID Display Week 2019 du 14 au 16 mai 2019 à San Jose. Il permet aux étiquettes de rayon électroniques de répondre aux modèles de trafic des clients de manière précise.

SES-imagotag et Qualcomm Technologies ont annoncé une collaboration stratégique pour développer des solutions IoT retail de nouvelle génération. Cette collaboration permettra à SES-imagotag d’enrichir ses offres pour accompagner l’adoption massive des technologies IoT dans les magasins de détail.

Pricer a lancé Pricer Plaza, une architecture nouvelle et améliorée pour les services de vente au détail intelligents et les modèles commerciaux en magasin. Ce lancement de produit apportera plus de sophistication aux offres de Pricer en termes d’automatisation de la vente au détail

E Ink Holdings a annoncé l’expansion de ses offres de papier électronique couleur pour répondre aux applications de la signalisation dans le commerce de détail, l’éducation et l’électronique grand public. Cette expansion de produits permettra à l’entreprise d’améliorer son portefeuille de produits.

Displaydata et Ossia (États-Unis) ont annoncé un partenariat pour intégrer les avancées de l’alimentation sans fil dans les étiquettes électroniques de Displaydata. Ce partenariat permettra à l’entreprise de rendre ses systèmes technologiquement avancés pour l’avenir

Aperçu du marché:

L’étiquette de rayon électronique est un type de système d’affichage dynamique utilisé par les détaillants pour afficher des informations sur les produits dans les magasins de détail. Ce système transmet les informations sur le produit qui sont mises à jour dans le serveur central à l’aide d’une radiofréquence (RF) à faible puissance via la passerelle. L’étiquette d’étagère connaît une croissance rapide et est une technologie émergente à l’échelle mondiale, qui peut retirer les étiquettes en papier et qui est automatiquement changée chaque semaine. En outre, cela permet également la flexibilité d’apporter des modifications de prix immédiates.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial des étiquettes électroniques (ESL) est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Marché mondial des étiquettes électroniques d’étagère (ESL) par application :

Écrans à cristaux liquides (LCD) Écrans

E-Paper

Marché mondial des étiquettes électroniques d’étagère (ESL) par type:

Grands magasins/marchandises de masse

Épiceries/supermarchés

Pharmacies Magasins

spécialisés

Autres

Analyse du segment de marché :

Le rapport Global Electronic Shelf Label (ESL) fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale d’étiquettes électroniques (ESL) par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché mondial des étiquettes électroniques (ESL) en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux d’étiquettes électroniques pour étagères (ESL), pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

– Analyser le Global Electronic Shelf Label (ESL) en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés mondiaux des étiquettes électroniques (ESL), par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

