Marché des réseaux sensibles au temps (TSN) par progrès technologiques, croissance et portée future 2022 à 2028

Le marché mondial des réseaux sensibles au temps (TSN) 2022 représente un aperçu approfondi de la situation actuelle du marché et des prévisions jusqu’en 2028. Le processus de recherche des tendances du marché mondial des réseaux sensibles au temps (TSN) comprend l’analyse de divers facteurs qui réchauffent le cœur de l’industrie , avec la politique gouvernementale, le contexte concurrentiel, les données historiques, l’environnement du marché, les tendances actuelles du marché, les technologies imminentes, les innovations technologiques, et donc la vitesse technique dans l’industrie connexe, et les risques du marché, les obstacles au marché, les opportunités et les défis.

La taille du marché des réseaux sensibles au facteur temps devrait atteindre 1 188 millions USD d’ici 2026, contre 134 millions USD estimés en 2021, avec un TCAC de 54,7 % de 2021 à 2026.

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : Analog Devices, Inc., XILINX INC., Intel Corporation, Rockwell Automation Inc., NXP Semiconductors, National Instruments, Bosch Rexroth Ag, Microsemi Corporation, Cisco Systems, Inc., Harman International Industries Inc. ., ABB Ltd, Broadcom, General Electric Company, Belden Inc., Marvell et autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2021, Microchip Technology Inc. a lancé la famille de commutateurs Ethernet SparX-5i, des solutions à puce unique basées sur les normes IEEE. La famille SparX-5i prend en charge les principales normes TSN IEEE nécessaires pour une solution complète de communication en temps réel. Il offre un ensemble complet de fonctionnalités TSN.

En novembre 2020, Microchip Technology a collaboré avec Innovium, un fournisseur de solutions de mise en réseau pour les centres de données, pour démontrer l’interopérabilité entre ses Ethernet de classe térabit META-DX1 (dispositifs PHY et les commutateurs Ethernet TERALYNX 7 d’Innovium.

En septembre 2020, Microchip Technology Inc. a lancé l’émetteur-récepteur Gigabit Ethernet PHY RMII/RGMII VSC8540/41ET. Il s’agit d’un dispositif commercial prêt à l’emploi (COTS) mis à niveau pour l’avionique et les applications militaires.

En septembre 2020, Intel a lancé des fonctionnalités améliorées de l’Internet des objets (IoT). Les processeurs Intel Core de 11e génération, la série Intel Atom x6000E et les séries Intel Pentium et Celeron N et J apportent de nouvelles capacités d’intelligence artificielle (IA), de sécurité, de sécurité fonctionnelle et de temps réel aux clients en périphérie.

En mars 2020, Bharti Airtel a collaboré avec Cisco pour lancer un réseau intégré IP et optique de 100 G. Il est conçu pour améliorer la disponibilité, la capacité et l’évolutivité du réseau.

Aperçu du marché:

Time Sensitive Networking (TSN) est un ensemble de normes IEEE en cours de développement par le Time Sensitive Task Force du groupe de travail IEEE 802.1. TSN permet la collecte de données en temps réel pour effectuer des analyses, obtenir des informations opérationnelles et augmenter la productivité du système.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial des réseaux sensibles au temps (TSN) est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon , et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Marché mondial des réseaux sensibles au temps (TSN) par application:

Dispositif d’alimentation Commutateurs de

mémoire Concentrateurs, routeurs et passerelles Isolateurs et convertisseurs Connecteurs Contrôleur et processeurs Interfaces de communication

Marché mondial des réseaux sensibles au temps (TSN) par type:

Automatisation industrielle

Transport maritime

Automobile

Pétrole et gaz

Électricité et énergie

Aéronautique

Autres

Analyse du segment de marché :

Le rapport Global Time-Sensitive Networking (TSN) fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation mondiale de réseaux sensibles au temps (TSN) par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché mondial des réseaux sensibles au temps (TSN) en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de réseaux sensibles au temps (TSN), pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

– Analyser le réseau mondial sensible au temps (TSN) en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés mondiaux des réseaux sensibles au temps (TSN), par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

