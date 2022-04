Perspectives du marché du commerce électronique en France 2022 et scénario d’entreprise – Amazon Services Europe S.a.r.l, Cdiscount S.A., eBay France SAS, La Redoute SA (Motier SAS)

La taille et les prévisions du marché du commerce électronique en France jusqu’en 2021-2026 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur le commerce électronique en France qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché français du e-commerce était évalué à 114,4 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 203,57 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 10,04% sur la période de prévision de 2021 à 2026.

Top Key Players in the France E-commerce Market are Amazon Services Europe S.a.r.l, Cdiscount S.A., eBay France SAS, La Redoute SA (Motier SAS), PriceMinister SAS (Rakuten Group), Group Auchan SA, Groupe Fnac Darty, Vertbaudet SAS, Leroy Merlin SA, Carrefour S.A., and others.

– Mai 2020 – Amazon a annoncé la réouverture de ses centres de distribution en France après leur fermeture il y a plus d’un mois en raison d’un conflit avec les syndicats sur la santé et la sécurité des travailleurs. Un syndicat a intenté une action en justice se plaignant qu’Amazon n’offrait pas une protection suffisante à ses travailleurs contre la contraction du coronavirus dans ses entrepôts. Le tribunal a ordonné à Amazon de se limiter à vendre uniquement des biens « essentiels » dans le pays.

– Avril 2020 – Cdiscount a annoncé les six mois d’abonnement gratuit sans aucun frais de résiliation pour les nouveaux vendeurs qui souhaitent commencer à vendre sur Cdiscount. Pour accompagner les vendeurs dans cette situation, Cdiscount a également débloqué pour proposer l’abonnement Montant d’Avril à tous les vendeurs ayant basculé leur boutique en mode Vacances. Cdiscount remboursera le montant de 39,99 euros HT sous forme de bon d’achat au cours de la prochaine décennie.

Une croissance significative du commerce électronique est attendue en raison de l’épidémie de COVID-19

– L’épidémie de COVID-19 et le verrouillage à l’échelle nationale ont massivement affecté l’industrie de la vente au détail à travers le monde, en particulier le modèle de brique et de mortier. Cependant, le commerce électronique est l’un des rares secteurs à avoir connu une interaction accrue des consommateurs dans de nombreux segments. Et la même tendance se reflète également en France. Comme les magasins non essentiels ont fermé et que des ordonnances de verrouillage à l’échelle nationale ont été émises, cela a forcé de nombreuses entreprises du pays à s’adapter et à réagir rapidement aux priorités changeantes des consommateurs. Le numérique étant devenu la nouvelle méthode dans ces circonstances, certains segments du secteur français du e-commerce ont connu une croissance importante.

– Par exemple, selon la société de logiciels basée aux États-Unis, Wedia, en mars et avril 2020, le trafic Internet en France a augmenté de 70 % et l’utilisation des réseaux sociaux a augmenté de 61 %, ce qui a entraîné une augmentation des conversions en ligne sur les réseaux sociaux. marketplaces et sites e-commerce, dont 18% ont enregistré une hausse de chiffre d’affaires. Le pays a également enregistré 27 % de trafic en plus sur le marché en ligne, et les sites vendant des articles ménagers ont enregistré 22 % de trafic en plus. L’industrie du paiement numérique a également connu une forte augmentation dans le pays, en raison de la croissance du commerce électronique due au COVID-19. Par conséquent, les banques de nombreux pays européens ont réagi en augmentant la limite des paiements sans contact sans code PIN.

– Bien que la France ait assoupli son verrouillage, le pays connaît toujours une augmentation des infections, certaines pour la première fois depuis des semaines. En avril 2020, le président français a suggéré que l’espace Schengen reste fermé jusqu’en septembre 2020. Tous ces facteurs devraient motiver le gouvernement à pousser davantage les consommateurs vers davantage d’activités en ligne, alimentant ainsi les investissements dans le marché étudié. La startup française Mirakl travaille avec des sites de commerce électronique pour les aider à créer une place de marché avec des vendeurs tiers. En avril 2020, l’entreprise a développé un marché appelé Stop COVID19.fr pour centraliser l’offre et la demande de produits essentiels pendant les crises COVID-19. Le gouvernement français a également soutenu le projet.

– Le producteur français d’aliments biologiques, Organic Alliance, investit de plus en plus pour améliorer son infrastructure numérique et traverser la crise, car l’entreprise a été témoin d’une augmentation de la demande des canaux en ligne. La structure de l’entreprise répond à son engagement d’accessibilité et au développement d’une offre omnicanale. Selon l’entreprise, le secteur a été témoin de l’adoption accélérée de nouvelles solutions numériques en raison de la crise du COVID-19 et des fermetures nationales qui ont suivi.

https://www.marketinsightsreports.com/reports/05202906116/france-e-commerce-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=A28

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du commerce électronique en France comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs livrent des informations sur l’analyse précise de Global France E-commerce. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

