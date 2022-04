Marché indien des passerelles de paiement 2022 Avancement, croissance et perspectives commerciales – PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue

La taille et les prévisions du marché des passerelles de paiement en Inde jusqu’en 2021-2026 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur la passerelle de paiement en Inde qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché indien des passerelles de paiement devrait enregistrer un TCAC de 15 % sur la période de prévision 2020 à 2025.

Les principaux acteurs clés du marché indien des passerelles de paiement sont PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited, One MobiKwik Systems Private Limited et autres.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

– Avril 2020 – Paytm Payments Bank s’est associée à Mastercard pour émettre des cartes de débit virtuelles et physiques. L’accord verra les clients bêta de Paytm Payments Bank recevoir des cartes dans un premier déploiement, suivis par l’ensemble de sa base d’utilisateurs en peu de temps.

– Février 2020 – Whatsapp prévoit de lancer sa passerelle de paiement Whatsapp Pay en Inde de manière progressive, car la société a reçu un clin d’œil de la National Payments Corporation of India pour la même chose. Le déploiement permettra à l’application de messagerie de développer ses services de paiement en utilisant le programme UPI du gouvernement.

Tendances clés du marché :

Croissance des transactions de commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

– L’augmentation des transactions de commerce électronique augmente l’adoption de diverses passerelles de paiement en Inde. Selon l’Indian Brand Equity Foundation, l’industrie indienne du commerce électronique est sur une trajectoire de croissance ascendante et devrait dépasser les États-Unis pour devenir le deuxième marché du commerce électronique au monde d’ici 2034. Le marché du commerce électronique est devrait atteindre 64 milliards USD d’ici 2020 et 200 milliards USD d’ici 2026.

– Diverses réglementations gouvernementales stimulent l’industrie du commerce électronique dans le pays. En Inde, 100% des IDE sont autorisés dans le commerce électronique B2B. Conformément aux nouvelles directives sur les IDE dans le commerce électronique, 100% d’IDE sous route automatique sont autorisés dans le modèle de marché du commerce électronique.

– Alors que les commerçants et les utilisateurs évitent de se presser dans les magasins et les magasins de quartier en raison de la pandémie de coronavirus, les commerçants commenceront à prendre et à gérer les commandes numériquement, tout en demandant des paiements en ligne à distance. PhonePe, propriété de Flipkart, ainsi que Google Pay, ont permis aux utilisateurs d’identifier numériquement les magasins de quartier dans la localité d’un client, qui étaient ouverts et livraient, tout en permettant aux utilisateurs de les payer via leurs applications respectives. Selon RBI, les transactions UPI pour le mois d’avril 2020 se sont élevées à un excédent de 1511 milliards INR pour les paiements de détail.

– De nouveaux fournisseurs entrent dans l’espace du commerce électronique, ce qui stimulera l’utilisation de diverses passerelles de paiement dans le pays. En mai 2020, Reliance Industries a lancé une extension en ligne de son activité d’épicerie sous la marque JioMart dans 200 villes. Les produits proposés sur JioMart comprennent les fruits et légumes, les produits laitiers et de boulangerie, les aliments de base, les collations et les aliments de marque, les boissons et les soins personnels et à domicile.

Parcourir la description et la table des matières du rapport :

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des passerelles de paiement en Inde comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global India Payment Gateway. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

