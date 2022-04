Croissance du marché canadien des fruits et légumes, tendances, perspectives, opportunités, analyse de la demande, prévisions 2025

La taille et les prévisions du marché canadien des fruits et légumes jusqu’en 2021-2026 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur les fruits et légumes du Canada qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché canadien des fruits et légumes devrait connaître un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Aperçu du marché:

– Le Canada détient moins de part du marché nord-américain des fruits et légumes. Il représentait 3,4 % du marché nord-américain des fruits et légumes en 2018. Bien que le Canada soit un petit marché pour les fruits et légumes en Amérique du Nord, le marché a augmenté de 1,3 % et a atteint 1,8 milliard USD en 2019. Cela est principalement dû à l’augmentation du prix des légumes. De même, le prix bord champ des légumes a augmenté pendant neuf années consécutives depuis 2010.

– En 2019, la carotte, l’oignon, la tomate, le chou et la laitue font partie des cultures à forte valeur ajoutée, qui représentaient 10,3 %, 8,5 %, 8,4 %, 6,8 % et 6,3 %, respectivement. De même, le rendement des betteraves, des haricots, des poivrons et des asperges a augmenté de 15,7 %, 7,6 %, les poivrons de 6,7 % et 6,4 % en 2019.

Tendances clés du marché :

Augmenter la production de fruits et légumes

Selon la FAO, la production de fruits et légumes était de 3 509 810 tonnes métriques en 2016, ce qui a diminué de 4,3 % et atteint 3 359 792 tonnes métriques en 2018. Cependant, la production a augmenté de 0,5 % par rapport à la production de 2017. En 2019, la production de légumes a augmenté de 1,5 %, tandis que la production de fruits a diminué de 1,0 % par rapport à 2018. La production de fruits comme les pommes, les cerises douces, les nectarines, les pêches, les framboises et les baies de Saskatoon a diminué en 2019 par rapport à l’année précédente. La production de pommes représentait 20,4 %, tandis que les raisins vinifera, les bleuets en corymbe, les canneberges et les fraises représentaient respectivement 16,7 %, 15,5 %, 11,5 % et 10,5 %. En 2019, le gouvernement canadien et le Conseil canadien de l’horticulture ont investi ensemble environ 12 USD..

Augmentation du prix des légumes

Les prix à la ferme des légumes au Canada ont augmenté de 3,0 % et ont atteint 928,6 millions USD en 2019, contre 900,7 millions en 2018. Cela est principalement dû à l’augmentation de la production et du prix des légumes. Les agriculteurs ont réalisé des prix élevés pour des cultures telles que le céleri, les radis, les rutabagas et les navets, les panais, la pastèque, les tomates, le chou-fleur et le brocoli en 2019. Les prix à la ferme du céleri ont augmenté de 13,2 %, suivis des radis, des rutabagas et des navets ordinaires. , et le panais de 12,8 %, 10,8 % et 10,3 % la même année.

