Marché du fret et de la logistique de Singapour 2022 Perspectives et perspectives commerciales – United Parcel Service, Deutsche Post DHL Group, Singapore Post Limited, APL Logistics Ltd

La taille et les prévisions du marché du fret et de la logistique de Singapour jusqu’en 2021-2025 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur le fret et la logistique de Singapour qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché du fret et de la logistique de Singapour devrait connaître un TCAC de 5 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs clés du marché du fret et de la logistique de Singapour sont United Parcel Service, Deutsche Post DHL Group, Singapore Post Limited, APL Logistics Ltd (filiale de Kintetsu World Express Inc.), ACW Logistics Pte. Ltd, Keppel Logistics Pte. Ltd, CWT Pte. Ltd, YCH Group Pte. Ltd, Yamato Transport, Deutsche Post DHL Group, DSV, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co. Ltd, Expeditors International, Yusen Logistics Co. Ltd, FedEx Corporation, Deutsche Bahn AG, Agility Logistics et autres.

Aperçu du marché:

Singapour est l’une des économies les plus ouvertes au monde. Il a le ratio commerce/PIB le plus élevé au monde, le commerce total dépassant le PIB. Cela reflète le rôle du pays en tant que port de commerce et plaque tournante du pétrole et du gaz, et sa participation aux chaînes d’approvisionnement régionales, qui a, au fil du temps, conduit à une augmentation significative du commerce des biens intermédiaires. Le pays est une plaque tournante régionale pour les acteurs de la logistique et aide les entreprises à accéder rapidement au marché mondial grâce à d’excellentes infrastructures et connectivité. Selon l’indice de performance logistique (LPI) 2018 de la Banque mondiale, le pays se classe au septième rang mondial et au troisième rang pour la compétence logistique. En tant que plaque tournante régionale, le pays est un lieu de prédilection pour les fabricants qui peuvent bénéficier du soutien de l’écosystème des principaux expéditeurs et prestataires logistiques tiers (3PL) du pays.

Tendances clés du marché :

Infrastructure logistique de classe mondiale et excellente connectivité

Singapour dispose d’une connectivité de transport transparente. Il dispose de réseaux maritimes et routiers denses pour le transbordement multimodal, avec une connectivité intermodale transparente entre l’un des ports maritimes et aéroports les plus fréquentés au monde. L’aéroport se trouve à moins d’une heure de route des terminaux PSA, le deuxième plus grand port à conteneurs au monde et le centre de transbordement le plus fréquenté, avec une connectivité à plus de 600 ports. PSA dispose de quatre terminaux à conteneurs, d’un terminal polyvalent et d’un terminal de transbordement de véhicules opérationnels dans le pays. PSA dispose également d’un vaste réseau de lignes maritimes de 200 lignes maritimes, reliant 123 pays avec des navires, avec une fréquence de 60 par jour.

L’aéroport international de Changi est l’un des aéroports les plus fréquentés au monde pour le fret aérien international, traitant plus de 1,97 million de tonnes métriques par an, le volume de transbordement représentant près de la moitié du débit, donc considéré comme une plaque tournante mondiale du fret aérien. Conçus pour transporter des marchandises, comme sur des roulettes 24 heures sur 24, les installations de la chaîne du froid, les entrepôts et les bureaux du centre de fret aérien de Changi (CAC), associés au parc logistique de l’aéroport de Singapour (ALPS), sont bien équipés pour répondre à tous les besoins opérationnels. Les opérations de fret aérien à l’aéroport de Changi sont concentrées au centre de fret aérien de Changi (CAC), une zone de libre-échange ouverte 24h/24, où le fret en transbordement peut être décomposé et regroupé avec un minimum de formalités douanières.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du fret et de la logistique de Singapour comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global Singapore Freight And Logistics. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

