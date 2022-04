Tendance, croissance et scénario commercial du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud 2022 à 2025

La taille et les prévisions du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud jusqu’en 2021-2025 constituent une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur le fret et la logistique en Afrique du Sud qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché

On estime que le marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud devrait croître à un TCAC d’environ 4 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs clés du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud sont DACHSER SOUTH AFRICA (PTY) LTD, ORANGE PALLET (PTY) LTD, IMPERIAL MANAGED LOGISTICS (PTY) LTD, KUEHNE AND NAGEL (PTY) LTD, FEDEX EXPRESS SOUTH AFRICA (PTY) LTD, MEGAFREIGHT SERVICES (PTY) LTD, CHEP, FH BERTLING LOGISTICS (PTY) LTD, CFR FREIGHT SOUTH AFRICA (PTY) LTD, TOLL GLOBAL FORWARDING (SA) (PTY) LTD, BOPANG DISTRIBUTION AND LOGISTICS (PTY) LTD, FPT GROUP (PTY) LTD, GREEN JACKET FREIGHT (PTY) LTD, LOCAL FREIGHT SERVICES (PTY) LTD* et autres.

Aperçu du marché:

Les volumes logistiques totaux de l’Afrique du Sud ont augmenté de 3,1 % en juillet 2019 par rapport à 2018. Cette reprise est attribuée à un approvisionnement en électricité plus stable d’Eskom (Commission d’approvisionnement en électricité) et largement tirée par le secteur des transports terrestres du pays, qui est en hausse de 4,6 % en 2018. le volume de fret transporté par route en Afrique du Sud a augmenté de 9,5% en 2018 mais a diminué de 4,3% au T1 2019.

Afin d’obtenir une étincelle de croissance économique en 2017-2018, le gouvernement sud-africain a réalisé d’importants investissements dans la modernisation de son infrastructure routière vieillissante. Ceci, à son tour, devrait stimuler le marché de la logistique d’ici 2020. Les efforts de l’Afrique du Sud pour accroître les exportations de biens et de services dans la région et positionner le pays comme une plaque tournante pour l’engagement régional et mondial de l’Afrique par le biais d’accords commerciaux nécessiteront des mesures complémentaires telles que amélioration du transport et de la réglementation pour un commerce accru.

Tendances clés du marché :

Augmentation des exportations :

L’Afrique du Sud a enregistré un léger excédent commercial de 998 millions USD en 2018, avec des exportations totales de marchandises de 94,4 milliards USD et des importations de 93,4 milliards USD. Les principaux partenaires commerciaux de l’Afrique du Sud pour 2018 sont la Chine, l’Allemagne, les États-Unis, l’Inde et le Royaume-Uni. Les principaux produits exportés sont le platine, le charbon, les automobiles, l’or et le minerai de fer. Les principaux produits d’importation sont le pétrole brut, les huiles de pétrole (non brutes), les automobiles et les téléphones (y compris les téléphones portables). Les exportations de véhicules sud-africains ont atteint un niveau record en 2019, compensant en partie une baisse des ventes de véhicules sur le marché intérieur.

À mesure que la technologie progresse, l’importance d’Internet et de l’ère numérique entraînera la domination continue des secteurs tertiaires, qui fournissent des produits et des services à toutes les autres industries de l’économie. C’est dans ce contexte que l’hébergement industriel et logistique se développe dans l’économie. Cela a contribué à une demande croissante de logistique et d’entreposage qui continue de se développer.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global South Africa Freight And Logistics. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

