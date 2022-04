Mexique Monter en grêle Avancement du marché 2022, croissance et scénario commercial – Uber Mexico, Didi Chuxing, Cabify (Easy Taxi), BEAT, BlaBlaCar

La taille et les prévisions du marché mexicain du ride hailing jusqu’en 2021-2026 sont une source précieuse de données perspicaces pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur Mexico Ride Hailing qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché mexicain du covoiturage devrait enregistrer un TCAC de 28 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Les principaux acteurs clés du marché mexicain du ride hailing sont Uber Mexico, Didi Chuxing, Cabify (Easy Taxi), BEAT, BlaBlaCar et d’autres.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

– En mars 2020, Didi Taxi a été lancé à Oaxaca, au Mexique. La plate-forme chinoise de covoiturage s’est associée aux chauffeurs de taxi d’Oaxaca pour lancer conjointement Didi Taxi.

– En octobre 2019, Uber Technologies Inc. a annoncé un accord pour acquérir la participation majoritaire de Cornershop, un important fournisseur d’épicerie en ligne au Chili, au Mexique, et plus récemment au Pérou et à Toronto. L’investissement devrait être finalisé au début de 2020, sous réserve de l’approbation réglementaire .

Tendances clés du marché :

La pénétration d’Internet et des smartphones devrait stimuler la croissance du marché

– L’adoption croissante de smartphones intégrant le GPS, associée à la disponibilité de cartes routières numériques via des API, offrait les fonctionnalités de support essentielles telles que la navigation et le suivi des services de covoiturage. Le facteur sur le marché mexicain du covoiturage comprend le développement de services de mobilité partagée, tels que Uber, Didi Chuxing et Cabify (Easy Taxi), qui sont de plus en plus adoptés dans les modèles commerciaux de transport établis dans la région.

– De même, le volume croissant de transactions effectuées via ces plateformes numériques fournies par les sociétés de services de mobilité partagée est sur une tendance à la hausse depuis son lancement. En 2019, 71 % des internautes (59,6 millions) au Mexique ont effectué des achats ou payé des services via une application ou un site Web, soit 2,1 % de plus que l’an dernier. Cela aura un impact positif sur le marché mexicain des VTC à l’avenir.

– De plus, les entreprises opérant sur ce marché proposent des plates-formes mobiles centrées sur le consommateur ainsi que diverses options de véhicules afin de répondre à une clientèle plus large. Par exemple, Cabify, une plate-forme de taxi privée similaire à Uber, Didi et Lyft, offrira plus d’options de transport au Mexique dans un proche avenir. Cabify a ouvert la voie dans toutes les capitales d’Amérique latine et, avec leur nouvelle annonce de fusion, continuera de se développer. Cabify, Easy Taxi et Movo associent leurs ressources pour proposer des transports en scooters, taxis publics et privés. De telles approches créeront davantage d’opportunités pour le marché du covoiturage dans la région.

– Cependant, le marché est confronté à une concurrence féroce de la part d’une tendance croissante des véhicules électriques dans la région. Bien qu’une augmentation de 33 % ait été observée dans le nombre de véhicules électriques vendus au Mexique par rapport à l’année dernière, ce qui reste inférieur à 1 % (0,7 %) par rapport à l’ensemble du marché automobile. Cela pourrait encore gagner plus de parts de marché par rapport au covoiturage .

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du Mexique Ride Hailing comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global Mexico Ride Hailing. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

