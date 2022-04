Tendance, croissance et scénario commercial du marché du covoiturage en France en 2022 – Bla bla Car, goCarShare, Zify France, Flix Mobility, Carpool World

La taille et les prévisions du marché du covoiturage en France jusqu’en 2021-2026 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur le covoiturage en France qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché français du covoiturage devrait croître à un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision (2021 – 2026).

(Profitez d’une remise forfaitaire de 25 % sur ce rapport)

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/05202906886/france-ridesharing-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=A28

Les principaux acteurs clés du marché du covoiturage en France sont Bla bla Car, goCarShare, Zify France, Flix Mobility, Carpool World, Mobicoop (Roulexmalin) et d’autres.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

– Avril 2020 – BlaBlaCar avait lancé la nouvelle application cartographique BlaBlaHelp, pour aider les personnes à faire leurs courses pendant le COVID-19. Le service est gratuit et permet à ses utilisateurs de trouver des aides de confiance ou d’offrir leur aide aux voisins. Rien qu’en France, BlaBlaHelp a le potentiel de permettre à 17 millions de personnes de s’entraider .

– Février 2020 – Flixbus a annoncé la mise en place de réseaux nationaux au Royaume-Uni et au Portugal et lancera de nouvelles connexions internationales. Il ajoutera également un nouveau continent au réseau vert proposant des voyages de la France au Maroc. En outre, il prévoit de se développer en Amérique du Sud et dans certaines régions d’Asie à l’avenir .

Tendances clés du marché :

Une pénétration accrue d’Internet devrait stimuler le marché

– Selon le rapport, la France se classe au 7e rang mondial pour la pénétration des smartphones dans le monde, avec 76 % de pénétration et 32 ​​598 000 utilisateurs de smartphones sur 65 233 000 habitants. Les Français ont été les premiers à adopter les cartes de paiement intelligentes, y compris la puce et le code PIN et la technologie sans contact. Comme Samsung est la première marque de téléphone en France, Samsung Pay est l’une des meilleures applications de paiement mobile de proximité, même si Apple Pay et Google Pay sont également disponibles. La tendance du paiement en ligne a favorisé la croissance du marché du covoiturage, les Français trouvant ce mode de paiement convivial et sophistiqué.

– Les nouveaux services de mobilité et modèles commerciaux modifient le transport urbain, affectant à la fois l’offre et la demande du marché de la mobilité urbaine. La pénétration d’Internet et la hausse des prix des transports publics ont modifié le secteur des déplacements domicile-travail et les services de mobilité basés sur des applications, tels que le covoiturage et le covoiturage via des services de billetterie unique ou intégrés, offrent de nouvelles possibilités d’étendre et de compléter la mobilité existante qui aiderait à équilibrer le public et le privé. transport dans les villes de France. Actuellement, il existe un certain nombre de projets avec un nouveau modèle qui peut changer la manière d’un trajet quotidien.

– Par exemple, MOBI-MIX, le nouveau projet européen Interegg Two Seas, développera et fournira des modèles de collaboration public-privé de pointe pour une mise en œuvre plus efficace de la micro-mobilité (vélos électriques, scooters électriques, vélos partagés). cyclomoteurs, vélos ancrés, planches à roulettes électriques, vélos partagés) et les solutions MaaS (Mobility-as-a-Service), menant à terme à une ville plus vivable. L’objectif est de réduire de 365 tonnes les émissions de CO2 en remplaçant 2,6 millions de voitures-kilomètres à énergie fossile dans l’environnement urbain de 5 villes en Belgique, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Il parcourra des pistes jusqu’en septembre 2022 et cherchera à trouver un moyen efficace de mettre en œuvre avec succès des solutions de mobilité partagée.

Parcourir la description et la table des matières du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/05202906886/france-ridesharing-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=A28

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du covoiturage en France comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont apporté des informations sur l’analyse précise de Global France Ridesharing. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

15% de personnalisation gratuite. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix. Cinq entreprises peuvent ajouter selon votre choix. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures. service après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com