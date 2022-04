Marché du fret et de la logistique Perspectives, part et scénario commercial 2022 – XPO Logistics, UPS, DHL, JB Hunt Transport Services, CH Robinson

La taille et les prévisions du marché mondial du fret et de la logistique jusqu’en 2021-2026 constituent une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes sur le fret et la logistique qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

On estime que le marché du fret et de la logistique croîtra à un TCAC d’environ 5% au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs clés du marché mondial du fret et de la logistique sont XPO Logistics, UPS, DHL, JB Hunt Transport Services, CH Robinson, Ryder Supply Chain Solutions, Expeditors, Penske Logistics, Lineage Logistics, FedEx, Kuehne + Nagel, Geodis, Ceva Logistics* , et autres.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché :

Les principaux pays de la région observent une intégration technologique plus rapide dans le processus logistique. En Inde, 80 % du fret est acheminé par la route, et l’industrie du camionnage adopte une technologie de suivi de pointe pour aider à tracer et prévoir les délais de livraison exacts. La Thaïlande intègre le projet blockchain d’IBM et de Maersk pour rationaliser ses processus de surveillance des expéditions.

L’augmentation du commerce intra-asiatique, ainsi qu’une augmentation croissante des importations non seulement pour les intrants manufacturiers mais aussi pour les produits de consommation, caractérisent la logistique asiatique. L’initiative chinoise Belt and Road a conduit à d’énormes investissements dans les infrastructures de transport dans toute la région alors qu’elle cherche à s’intégrer aux marchés asiatiques et européens, ainsi qu’à exercer une influence politique sur la scène régionale.

La plupart des marchandises sont destinées aux États-Unis et à l’Europe via les principales voies commerciales Est-Ouest. Cependant, la tendance de ces dernières années a été la montée en puissance du commerce intra-asiatique. Bien que des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud disposent d’énormes ports à conteneurs modernes, d’autres pays d’Asie-Pacifique dépensent des milliards en mises à niveau pour répondre à la demande de marchandises conteneurisées .

Le commerce électronique est le moteur de l’industrie de la logistique :

L’essor du commerce électronique et du phénomène du marché numérique a modifié la composition du comportement d’achat et des attentes des consommateurs, car les consommateurs s’attendent désormais à une livraison rapide et gratuite et à des prix compétitifs. Ce calendrier de livraison exigeant remet en question les modèles traditionnels de logistique et de chaîne d’approvisionnement, et les entreprises sont désormais obligées d’ajuster leurs stratégies pour fournir le service de livraison à faible coût et à la demande que les consommateurs exigent désormais. Le commerce électronique représente une part croissante du marché de la vente au détail. Cette croissance et cette demande exponentielle auront sans aucun doute un impact sur le secteur de la logistique et du transport, car les entreprises devront être prêtes à gérer un volume accru et des attentes de livraison .

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du fret et de la logistique comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont apporté des informations sur l’analyse précise de Global Freight and Logistics. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

