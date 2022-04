Perspectives concurrentielles, analyses et perspectives précises du marché du verre intelligent 2022 à 2025 – View Inc., Corning Incorporated, Gentex Corporation

La taille et les prévisions du marché mondial du verre intelligent jusqu’en 2021-2025 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur les verres intelligents qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché du verre intelligent était évalué à 3,46 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 7,03 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 12 % sur la période de prévision 2020-2025.

Les principaux acteurs clés du marché mondial du verre intelligent sont View Inc., Corning Incorporated, Gentex Corporation, Halio International SA, AGC Group (Incl. AIS), Guardian Glass LLC, Polytronix Inc., Research Frontiers Inc., Compagnie de Saint-Gobain SA (y compris SageGlass) et autres.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

– Avril 2020 – La startup israélienne Gauzy, le développeur de panneaux de verre à cristaux liquides destinés à une variété d’industries, a levé une levée de fonds de série C auprès des investisseurs Hyundai Motor Company, du fonds basé à Singapour BlueRed Partners et d’Avery Dennison, une société américaine. fabricant de matériaux d’étiquetage et d’emballage.

– Novembre 2019 – Lors de la conférence et exposition internationale Greenbuild, Avondzon, Kinestral Technologies, Inc. et Halio International, SA, ont annoncé un centre de soins résidentiels de 160 lits en Belgique qui a installé le verre teinté intelligent Halio. Développé et fabriqué par Kinestral, Halio a été utilisé pour 132 puits de lumière afin de créer un toit en verre qui fournirait un maximum de lumière du jour sans sacrifier le confort des résidents et du personnel.

Tendances clés du marché :

Le transport devrait détenir une part importante

– Le verre intelligent a trouvé une application à grande échelle, notamment dans l’industrie automobile, dans les toits ouvrants et les rétroviseurs extérieurs et intérieurs à atténuation automatique. Les installations de verre intelligentes sont présentes dans les principaux constructeurs automobiles, tels que BMW et Mercedes. Mercedes-Benz propose sa Classe S Coupé, ainsi que d’autres variantes de la Classe S, avec l’option d’un toit panoramique Magic Sky Control moderne, utilisant la technologie SPD-SmartGlass. Certains des avantages du SPD-SmartGlass incluent une réduction remarquable de la chaleur à l’intérieur du véhicule, une protection contre les UV, un contrôle de l’éblouissement, une réduction du bruit et de la consommation de carburant.

– Applications récentes observées dans le verre intelligent actuellement utilisé pour commercialiser de nouveaux lancements, notamment Jaguar Land Rover, qui l’a utilisé pour lancer le F-Type, et Rolls Royce, qui l’a utilisé pour lancer le Dawn. En combinant la technologie commutable avec une application de projection, le client peut utiliser deux des caractéristiques les plus convoitées du verre commutable pour un effet maximal.

– Le verre intelligent est également de plus en plus adopté dans les trains. Par exemple, un train monorail en Corée du Sud a des fenêtres qui s’embuent automatiquement lors du passage des appartements proches du train. Le vitrage se produit lorsque les propriétés de transmission de la lumière de la fenêtre sont modifiées par l’application de tension, de chaleur ou de lumière à la surface .

Segmentation du marché du verre intelligent par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché du verre intelligent comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont livré des informations sur l’analyse précise de Global Smart Glass. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

