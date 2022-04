Analyse de texte Marché 2022 Avancement, croissance et perspectives commerciales – IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Lexalytics Inc

La taille et les prévisions du marché mondial de l’analyse de texte jusqu’en 2021-2026 constituent une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données d’analyse de texte qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché mondial de l’analyse de texte était évalué à 5,46 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 14,84 milliards USD d’ici 2026 à un TCAC de 17,35 % sur la période de prévision (2021-2026).

Les principaux acteurs clés du marché de l’analyse de texte sont IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Lexalytics Inc., Luminoso Technologies Inc., Clarabridge Inc., Micro Focus International PLC, OpenText Corporation, RapidMiner Inc., Infegy Inc. ., Medallia Inc., et d’autres.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

– Juillet 2020 – Microsoft Corporation a annoncé l’inclusion de fonctionnalités d’analyse de texte dans son produit Azure Cognitive Services. Selon la société, la fonction d’analyse de texte pour la santé peut traiter divers types de données et tâches, notamment l’extraction de plus de 100 types d’informations personnellement identifiables (comme des informations de santé protégées) à partir de textes non structurés.

– Mars 2020 – SAS a publié son outil de recherche COVID-19, qui peut extraire des données textuelles et numériques de plus de 50 000 articles de recherche et permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement aux informations pertinentes .

Tendances clés du marché :

La vente au détail et le commerce électronique détiennent une part importante du marché de l’analyse de texte

– Dans le commerce de détail, l’analyse de texte joue un rôle important dans l’analyse du comportement des clients et la prédiction de la nature des consommateurs, ce qui est susceptible de stimuler le marché dans l’industrie. En adoptant l’analyse de texte, les organisations peuvent proposer des programmes et des remises personnalisés à leurs clients en utilisant leurs tendances historiques.

– Les détaillants utilisent les plateformes de médias sociaux comme source clé pour acquérir des données afin d’utiliser l’analyse de texte, d’anticiper la demande et l’offre et d’améliorer l’expérience client.

– Afin de répondre aux attentes accrues et à la communication directe des consommateurs, les détaillants doivent mettre en œuvre la technologie et les processus qui leur permettent de gérer le volume, la variété, l’accès et la gouvernance des données des consommateurs.

– Les détaillants ont besoin de l’intégration des informations et de l’IA nécessaires pour percevoir l’intention et prescrire des réponses ciblées. Les entreprises de vente au détail doivent centraliser l’accès à une grande quantité de données cloisonnées entre l’informatique, le marketing, les ventes, les centres d’appels et des sources tierces pour identifier les comportements, les désirs et les besoins de leurs clients.

– Selon un rapport d’Hitachi Solution, au cours des trois dernières années, l’IA a généré 40 milliards de dollars de revenus supplémentaires sur le marché de détail. Une solution d’analyse de texte AI peut aider à analyser le comportement des clients. Avec l’aide du programme de chat en ligne, il aide l’entreprise à afficher ses commentaires, ses demandes, ses questions courantes et ses réponses, sans même interagir directement avec eux.

– Cela aide le détaillant à comprendre l’évolution vers le comportement des clients, leurs demandes, le modèle de ce dont ils ont besoin et les émotions des clients. De plus, cela aide à prendre des décisions basées sur les données pour améliorer les services à la clientèle.

L’Amérique du Nord va réaliser une part de marché importante

– Les États-Unis sont un marché de premier plan dans la région nord-américaine en raison de l’adoption croissante de solutions d’analyse de texte dans les secteurs des utilisateurs finaux, tels que BFSI, la vente au détail et les soins de santé. La région est pionnière dans l’adoption de technologies de pointe, stimulant ainsi la croissance du marché.

– L’augmentation des investissements dans les technologies émergentes, comme l’IA et l’apprentissage automatique, entre autres, devrait créer de la place pour le marché.

– De plus, les États-Unis ont une forte présence de fournisseurs d’analyse de texte, ce qui contribue à la croissance du marché. Certains d’entre eux incluent IBM Corporation, SAS Institute Inc., Luminoso Technologies Inc. et Microsoft Corporation, entre autres.

– Le 5 novembre 2020, Microsoft, une société basée aux États-Unis, a annoncé l’ajout de l’hindi comme dernière langue de son service d’analyse de texte pour aider les entreprises et les organisations à analyser les sentiments des clients. L’analyse de texte fait partie des services cognitifs Azure de l’entreprise.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché de l’analyse de texte comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global Text Analytics. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

