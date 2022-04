Marché des logiciels de gestion des tâches Perspectives commerciales 2022 – Microsoft Corporation, Upland Software, Atlassian Corporation, RingCentral

La taille et les prévisions du marché mondial des logiciels de gestion des tâches jusqu’en 2021-2025 constituent une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes sur les logiciels de gestion des tâches qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché des logiciels de gestion des tâches devrait atteindre 4,72 milliards USD d’ici 2025 par rapport à l’estimation actuelle de 2,35 milliards USD en 2019 à un TCAC de 12,32 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs clés du marché des logiciels de gestion des tâches sont Microsoft Corporation, Upland Software, Inc., Atlassian Corporation, Inc., RingCentral, Inc., Pivotal Software, Inc., Asana, Inc., Azendoo SAS, QuickBase, Inc., Redbooth , Inc., Workfront, Inc. et d’autres.

Nouvelles et mise à jour de l’industrie :

– Mai 2020 – Quick Base Inc, une plate-forme low-code pour l’agilité opérationnelle, a ajouté de nouvelles fonctionnalités, les capacités d’intégration et d’automatisation par glisser-déposer qui permettent aux utilisateurs de l’organisation de connecter des données et des informations sur des centaines de cloud et sur site solutions (notamment HubSpot, Dropbox, DocuSign, etc.) et créez des flux de travail automatisés pour les tâches répétitives, une pratique communément appelée intégration citoyenne. L’introduction de capacités d’intégration et d’automatisation sûres et sécurisées pour les utilisateurs professionnels en fait la plate-forme low-code la plus complète pour offrir une agilité et des informations opérationnelles .

– Janvier 2020 – Upland Software, Inc., l’un des acteurs du logiciel de gestion du travail d’entreprise basé sur le cloud, a lancé Upland Intelligent Capture, une solution d’automatisation de bout en bout du flux de travail documentaire. Il offrira aux clients une capture de documents sécurisée, un fax de classe entreprise avec une distribution sécurisée des documents avec une automatisation robuste des documents et des flux de travail dans un cloud multi-locataire, sur site ou en tant que solution hybride .

Tendances clés du marché :

Les voyages et les transports devraient connaître une croissance modérée et stimuler le marché

– Selon le rapport WTTC 2019, le secteur des voyages et du tourisme a connu une croissance de 3,5 % et a dépassé l’économie mondiale (2,5 %) pour la neuvième année consécutive. Au cours des cinq dernières années, un nouvel emploi sur quatre a été créé par le secteur et a généré 10,3 % du PIB mondial. Ces données reflètent la croissance importante des secteurs dans les années à venir.

– Les entreprises de voyage nécessitent une synergie entre les équipes des différents départements exécutant diverses fonctions à partir de la réservation de billets, des réservations d’hôtel, des itinéraires de voyage et des paiements. Par conséquent, la plupart des principaux fournisseurs s’appuient sur un logiciel de gestion des tâches pour simplifier le processus et réduire l’interdépendance et le risque de chevauchement des délais.

– De plus, les technologies émergentes telles que la sortie de la 5G, les progrès de l’intelligence artificielle et l’amélioration de la recherche vocale font partie des perturbations technologiques qui créeront de nouvelles façons pour les agences de voyage de s’engager auprès des clients et de leur source de revenus.

– Actuellement, les entreprises mettent l’accent sur le marketing numérique tel que le marketing vidéo, les bannières publicitaires, les blogs et le marketing de contenu pour générer de nouveaux prospects et maintenir leur position sur le marché. Ainsi, ils dépendent énormément des logiciels de gestion des tâches pour leurs activités marketing. On s’attend à ce que le marché domine dans la commercialisation des fonctionnalités commerciales en raison de l’augmentation de la pénétration d’Internet et de la concurrence dans le secteur des voyages .

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative et stimuler le marché

– Le marché des logiciels de gestion des tâches devrait connaître une croissance significative dans les pays asiatiques en raison de l’augmentation des investissements dans les technologies et de l’adoption croissante des services cloud dans de nombreux secteurs tels que la banque, la vente au détail, la fabrication et la pharmacie.

– Par exemple, les compétences de base et les points forts de l’informatique indienne ont attiré des investissements importants des principaux pays. Le secteur des logiciels et du matériel informatique en Inde a attiré des entrées cumulées d’investissements directs étrangers (IDE) d’une valeur de 43,58 milliards USD entre avril 2000 et décembre 2019 et se classe au deuxième rang des entrées d’IDE, selon les données fournies par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur. (DPIIT).

– De plus, en février 2020, Tata Consultancy Services a reçu un contrat de 1,5 milliard USD de la société pharmaceutique Walgreens Boots Alliance, qui devrait contribuer à soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

– Le Japon, la troisième plus grande économie du monde, avec un bassin massif de travailleurs très instruits et motivés, un accès facile à l’Asie et à d’autres pays, et des initiatives gouvernementales accueillantes génèrent avec succès des opportunités pour les entreprises étrangères. Par exemple, le secteur de la vente au détail au Japon est en pleine expansion car un certain nombre de marques internationales investissent dans l’expansion de leur empreinte dans le pays.

– En juin 2020, Ikea, la chaîne de distribution suédoise, a ouvert son premier magasin compact à Tokyo, occupant un espace de 2 500 m² sur deux étages. De même, la marque de mode espagnole Ecoalf a ouvert son premier magasin phare japonais à Tokyo. Le secteur de la vente au détail au Japon est en pleine expansion et devrait conquérir le marché des logiciels de gestion des tâches à l’avenir.

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: le rapport sur le marché des logiciels de gestion des tâches comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global Task Management Software. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

