Perspectives commerciales du marché indien du courrier, de l’express et des colis (CEP) 2022 – DHL, DTDC Express, Delhivery, Safexpress

La taille et les prévisions du marché indien du courrier, de l’express et des colis (CEP) jusqu’en 2021-2025 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes sur India Courier, Express, And Parcel (CEP) qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

On estime que le marché du courrier, de l’express et des colis (CEP) en Inde croît à un TCAC de plus de 10,5 %, tiré par la croissance du segment du commerce électronique, une pénétration accrue d’Internet dans les masses et les dernières innovations technologiques dans Le secteur.

Les principaux acteurs clés du marché indien des services de messagerie, express et de colis (CEP) sont Blue Dart Express, Instakart Services (ekart logistique), Gati Ltd., DHL, DTDC Express, Delhivery, Safexpress, Ecom Express, FedEx, India Post, Overnite Express, UPS, First Flight Couriers et autres.

Tendances clés du marché :

Hausse du secteur du commerce électronique pour stimuler le marché CEP en Inde

Le commerce électronique est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. Le développement rapide de son marché en ligne/e-commerce, des niveaux plus importants de liquidités supplémentaires et une pénétration accrue d’Internet ont fait de l’Inde l’un des trois marchés qui se développent le plus rapidement pour l’expédition de colis.

Les affaires basées sur le commerce électronique ont changé la manière dont les affaires se font en Inde. La publicité indienne sur Internet devrait atteindre 200 milliards USD d’ici 2026, contre 38,5 milliards USD à partir de 2017. La croissance croissante de l’industrie du commerce électronique est attribuée à plusieurs raisons, l’introduction de l’initiative Digital India du gouvernement est la principale tel facteur.

Le nombre d’utilisateurs d’Internet a augmenté au fil des ans dans les régions rurales comme dans les régions urbaines. D’après les modèles passés, il semblait probable que l’envoi de l’assistance haut débit à ligne fixe Jio, appelée Gigafiber, puisse contribuer à la pénétration déjà croissante du commerce électronique et d’Internet dans le pays. En janvier 2020, la population numérique des pays est d’environ 688 millions, ce qui observera sans aucun doute une ascension. Déduit de la forte pénétration d’Internet au cours des 2 dernières années, qui devrait juste augmenter au cours de la période de conjecture, le marché CEP en Inde devrait observer un développement constant au cours de la période de jauge .

Le segment domestique détient la plus grande part du marché

Le marché total du CEP en Inde est évalué à 4,29 milliards USD au début de 2019, le marché intérieur détenant la majeure partie. Les revenus générés par le marché CEP domestique s’élevaient à 3,14 milliards USD au début de l’année 2019, soit environ 73 % des revenus totaux générés par le marché CEP indien.

Le marché intérieur du CEP devrait connaître la croissance et détenir la majeure partie au cours de la période de prévision, tiré par le boom du commerce électronique B2C. La numérisation de l’économie et la fourniture d’un accès Internet bon marché à la population sont quelques-unes des nombreuses raisons qui ont stimulé la croissance des ventes numériques en Inde. En 2018, on estime que les ventes du commerce électronique à travers l’Inde ont augmenté de 25 %.

Alors que la demande de commerce électronique B2C continue de croître, le rôle de la logistique du dernier kilomètre a pris le devant de la scène avec plusieurs investissements et start-ups observés en Inde. La demande croissante de rapidité de livraison et l’expansion de la pénétration d’Internet, entraînant un plus grand nombre de régions actives en ligne, ont entraîné une augmentation significative du marché du dernier kilomètre ces dernières années .

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché indien du courrier, de l’express et des colis (CEP) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global India Courier, Express, And Parcel (CEP). Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

