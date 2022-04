Bangladesh Analyse du marché des batteries au plomb-acide 2022, croissance et perspectives commerciales – BASE Technologies Ltd., Panna Group, Rahimafrooz Ltd, Saif Powertec Limited

La taille et les prévisions du marché des batteries au plomb au Bangladesh jusqu’en 2021-2025 sont une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données sur les batteries au plomb au Bangladesh qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Le marché des batteries au plomb au Bangladesh devrait croître à un TCAC de plus de 3% tout au long de 2020-2025.

Remplissez le formulaire pour obtenir votre exemple de rapport gratuit + tous les graphiques et graphiques associés @ : (25 % de réduction forfaitaire)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/10192358413/bangladesh-lead-acid-battery-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025/inquiry?Mode=A28

Les principaux acteurs clés du marché des batteries au plomb au Bangladesh sont BASE Technologies Ltd., Panna Group, Rahimafrooz Ltd, Saif Powertec Limited, Okaya Power Pvt Ltd, Exide Industries Limited et autres.

Tendances clés du marché :

Les batteries SLI (démarrage, éclairage et allumage) devraient dominer le marché

– Les batteries SLI sont conçues pour les automobiles et, par conséquent, elles sont toujours installées avec le système de charge du véhicule, ce qui signifie qu’il y a un cycle continu de charge et de décharge dans la batterie chaque fois que la voiture est utilisée. Les batteries de 12 volts sont les batteries les plus couramment utilisées depuis plus de 50 ans ; cependant, sa tension standard (lorsqu’elle est utilisée dans la voiture et chargée par l’alternateur) est proche de 14 volts.

– Les principaux facteurs attribués à la croissance du marché des batteries SLI au Bangladesh sont la demande croissante de ces batteries pour démarrer le moteur, les lumières et le système d’allumage ou d’autres moteurs à combustion interne avec des performances élevées, une longue durée de vie et une rentabilité. En outre, le marché connaît une croissance importante en raison d’une augmentation du nombre de tours mobiles. Le secteur des télécommunications est le moteur du marché des batteries au plomb dans le pays.

– De plus, la batterie au plomb est la technologie de choix pour toutes les applications de batterie SLI dans les véhicules à moteur à combustion conventionnels, tels que les voitures et les camions dans le monde entier. De plus, la croissance du véhicule à trois roues dans le pays a contribué au marché des batteries au plomb.

– Bien que le moteur à combustion conventionnel devrait décliner au Bangladesh au cours des 30 à 40 prochaines années en raison de la croissance des véhicules électriques, les technologies de remplacement des voitures devraient continuer à utiliser des batteries au plomb de type SLI pour fournir de l’énergie à une gamme de électronique et dispositifs de sécurité à l’intérieur du véhicule .

Le secteur des télécommunications devrait stimuler le marché

– L’industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Bangladesh connaît une croissance robuste, en raison du déploiement des dernières technologies, et l’industrie est soutenue par les politiques gouvernementales visant à connecter l’ensemble de la population du pays à Internet dans le cadre de la vision- 2021.

– Au Bangladesh, environ un tiers de la population totale est composé de jeunes et de jeunes. En 2018, conformément à la politique nationale de la jeunesse du Bangladesh, 61% de la population du pays se situait entre 15 et 64 ans. Le pays est sur le point d’assister à une poussée de l’expansion de l’industrie des TIC, alors que les jeunes esprits du pays s’engagent davantage dans les services basés sur les technologies de l’information (ITES).

– Les batteries au plomb sont largement utilisées comme source d’alimentation dans les tours mobiles et les systèmes de secours, qui devraient connaître une utilisation accrue en raison de la croissance de l’industrie des technologies de l’information et des communications (TIC).

– En décembre 2018, l’opérateur mobile public Teletalk a lancé commercialement des services de données mobiles 4G (quatrième génération) à Dacca. Pour la mise en œuvre du réseau 4G, la société a entrepris des projets d’une valeur de 9,87 milliards de BDT. Dans le cadre du fonds, 550 tours étaient déjà établies, en 2018, principalement dans les grandes villes, et le processus d’installation de 550 autres dans les quartiers généraux de district était en cours de mise en œuvre.

– La croissance de l’industrie des TIC entraîne une augmentation de l’infrastructure de communication. Ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché des batteries au plomb au Bangladesh au cours de la période de prévision.

Parcourir la description et la table des matières du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/10192358413/bangladesh-lead-acid-battery-market-growth-trends-and-forecasts-2020-2025?Mode=A28

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport ?

Développements stratégiques clés: L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. échelle.

Outils analytiques: Le rapport sur le marché des batteries au plomb au Bangladesh comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Principales caractéristiques du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global Bangladesh Lead-Acid Battery. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

15% de personnalisation gratuite. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix. Cinq entreprises peuvent ajouter selon votre choix. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures. service après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketin sightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com