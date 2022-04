Marché des fonds spéculatifs 2022 Perspectives mondiales et scénario commercial – BridgeWater Associates, Renaissance Technologies, Man Group, AQR Capital Management

La taille et les prévisions du marché mondial des fonds spéculatifs jusqu’en 2021-2025 constituent une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futuristes sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre. Les analystes de recherche fournissent une description détaillée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes sur les fonds spéculatifs qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport. Le rapport prend en considération les données et les tendances des années précédentes et en cours pour prédire les futures possibilités du marché.

Les principaux acteurs clés du marché des fonds spéculatifs sont BridgeWater Associates, Renaissance Technologies, Man Group, AQR Capital Management, Two Sigma Investments, Millennium Management, Elliot Management, BlackRock, Citadel, Davidson Kempner Capital et autres.

Aperçu du marché:

L’industrie mondiale des fonds spéculatifs est actuellement confrontée à des vents contraires, peut-être dus à la pression des frais, à l’augmentation des rachats et des liquidations, associés à la diminution des lancements de nouveaux fonds, les investisseurs du monde entier étant plus enclins à adopter des stratégies défensives. Malgré les temps difficiles, l’industrie a enregistré un rendement annualisé à deux chiffres en 2019 pour la première fois au cours des six dernières années.

Les États-Unis représentent les trois quarts des actifs sous gestion à travers le monde dans cette industrie. Bien que l’activité des fonds spéculatifs dans d’autres régions se développe à l’échelle mondiale aux côtés de celle des États-Unis, le pays compte 3 405 des 5 523 investisseurs institutionnels actifs dans les fonds spéculatifs et 3 319 des 5 383 gestionnaires de fonds spéculatifs actifs.

Compte tenu de la pression sur les frais, les gestionnaires de fonds de certains endroits ont abandonné la structure de frais traditionnelle de 2 à 20 pour 0 % de frais de gestion et 30 % de frais de performance.

Les gestionnaires de fonds appliquent également de plus en plus des techniques d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (AIML) pour améliorer l’efficacité opérationnelle et augmenter les rendements. Il existe 150 fonds spéculatifs crypto actifs qui gèrent collectivement 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion (à l’exclusion des fonds indiciels crypto et des fonds de capital-risque crypto). Plus de 60 % de ces fonds ont moins de 10 millions de dollars d’actifs sous gestion et moins de 10 % gèrent plus de 50 millions de dollars .

Tendances clés du marché :

Les voyages et les transports devraient connaître une croissance modérée et stimuler le marché

Tendances des flux d’actifs vers les fonds spéculatifs Les

entrées d’actifs ont été constamment négatives au fil des ans. Au cours de la dernière décennie, l’industrie mondiale des fonds spéculatifs a d’abord enregistré des entrées alors que les investisseurs remettaient de l’argent au travail après la crise financière mondiale. Cependant, trois des quatre dernières années ont vu des sorties globales totalisant environ 140 milliards de dollars. Pendant ce temps, un rallye massif pour les actifs long-only a rendu la génération d’alpha difficile pour les gestionnaires de fonds spéculatifs. En termes absolus, les performances des années 2010 sont nettement inférieures à celles des années 2000.

Pour 2019, les investisseurs ont retiré 82 milliards de dollars nets des fonds spéculatifs au cours de l’année jusqu’en novembre, ce qui marque la pire année pour les rachats depuis le retrait de 110 milliards de dollars en 2016. L’évolution du sentiment des investisseurs a également rendu le marché plus difficile pour les nouveaux lancements. Seuls 529 fonds spéculatifs ont été lancés en 2019, soit environ la moitié du nombre observé en 2018 (1 169), marquant la septième année consécutive de baisse. Les liquidations ont dépassé les nouveaux fonds entrant sur le marché, réduisant le nombre de fonds actifs dans l’industrie à 16 256.

Enfin, les chercheurs ont fourni des informations sur l’analyse précise de Global Hedge Fund. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

