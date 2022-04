Analyse du marché de la prescription électronique 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

La description

La taille du marché mondial de la prescription électronique est estimée à 1,45 milliard USD en 2021 et atteindra 4,64 milliards USD en 2027, enregistre un TCAC de 21,4% au cours de la période de prévision (2021-2027). Il contribue à la sécurité des rapports médicaux des patients et évite le risque d’ordonnances écrites égarées, et contribue également à la transmission et à la réception efficaces d’ordonnances d’ordonnance complètes, précises et sans ambiguïté qui aident à optimiser le traitement et l’approvisionnement des pharmacies. L’incidence croissante des segments Web et basés sur le cloud, associée au segment des hôpitaux, devrait stimuler la demande de marché de prescription au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché mondial de la prescription électronique au cours de la période de prévision

L’adoption croissante des solutions de dossiers de santé électroniques (DSE) et l’attention croissante portée à la réduction des erreurs de médication devraient stimuler la croissance du marché de la prescription électronique au cours de la période de prévision. La réduction de la fraude et de l’abus de substances contrôlées favorise la croissance du marché de la prescription électronique.

Le coût élevé du déploiement et le manque de sensibilisation à la technologie parmi les hôpitaux, les médecins en cabinet ainsi que les pharmacies sont les raisons qui limitent la croissance de ce marché. Les progrès technologiques et les investissements réalisés dans plusieurs produits pharmaceutiques pour la recherche et le développement offrent de nouvelles opportunités pour la demande du marché dans un proche avenir.

Impact du COVID-19 sur le marché de la prescription électronique

La pandémie de covid-19 bouleverse notre environnement sanitaire. De même, l’arrivée du covid-19 a été anticipée pour créer des obstacles importants à la conduite de la recherche dans la situation actuelle, mais d’un autre côté, elle augmente la demande de solutions. La chaîne d’approvisionnement a été perturbée en raison de plusieurs réglementations imposées par le gouvernement aux grandes entreprises qui y travaillent, ce qui devient une préoccupation majeure car la prescription électronique a également eu un impact négatif sur le marché, mais bientôt les principaux acteurs récupèrent leur perte de revenus avec l’ouverture des marchés et rapporte voir une demande positive à nouveau sur le marché.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur la prescription électronique en fonction du mode de livraison, des produits et services, de l’utilisateur final et des régions.+

Sur la base du mode de livraison, le marché de la prescription électronique a été segmenté en –

Basé sur le Web et le Cloud

Sur site

Sur la base des produits et services, le marché de la prescription électronique a été segmenté en –

Solutions

Solutions intégrées Solutions autonomes

Prestations de service

Services de mise en œuvre des services d’assistance et de maintenance

Services réseau

Services de formation et d’éducation

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la prescription électronique a été segmenté en –

Hôpitaux

Médecins en cabinet

Médicaments

Autres

Perspectives régionales du marché de la prescription électronique

En fonction de la région, le marché mondial de la prescription électronique a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Sur le marché mondial des DSE ambulatoires, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché en termes de valeur en 2020, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide et devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial de la prescription électronique au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la prescription électronique comprennent

Le marché mondial de la prescription électronique est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Le marché de la prescription électronique opérant sur le marché mondial est –

Solutions de soins de santé Allscripts inc.

Athenahealth, Inc.

Société Cerner

Changer les soins de santé

DrFirst.com, Inc.

eClinicalWorks

Epic Systems Corporation

Pratique Fusion, Inc.

Soins de santé NextGen

RelayHealth

Henry Schein, Inc.

GE Santé

Programmes et systèmes informatiques, Inc.

Surescripts-RxHub

Technologie de l’information médicale, Inc.

Le rapport sur le marché de la prescription électronique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la prescription électronique couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la prescription électronique comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaysia, la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar, le Cambodge, les Philippines, Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la prescription électronique : public cible

Fabricants de prescriptions électroniques

Développeurs de logiciels de prescription électronique

Utilisateur final (hôpitaux, cabinets médicaux et pharmacies)

Cabinets de conseil en soins de santé

Banques d’investissement et entreprises privées

Organismes gouvernementaux et autorités de réglementation