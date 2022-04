Analyse de la demande et de la croissance du marché des logiciels de paiement d’entreprise avec prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise devrait passer de 589,2 millions USD en 2020 à 936,4 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,4 % de 2021 à 2027. Les logiciels de paiement d’entreprise aident les grandes entreprises et les multinationales à rationaliser et à optimiser le traitement des paiements. Grâce à ce type de logiciel, les entreprises peuvent accroître l’efficacité de leurs activités de paiement en réduisant les erreurs, en prévenant la fraude, en automatisant le traitement d’un grand nombre de transactions et en transférant des fonds des clients aux fournisseurs dans plusieurs devises. Ce logiciel peut également aider à traiter les paiements à partir de différents supports de vente, tels que la vente au détail, le commerce électronique et les déplacements.

Des facteurs tels que la tendance croissante à l’analyse des mégadonnées et au cloud computing et le contrôle centralisé de l’ensemble du cycle de vie des paiements devraient stimuler la croissance rapide du marché. De plus, pour être compétitifs sur le marché des paiements industriels, plusieurs instituts financiers se concentrent globalement sur la fourniture de systèmes de paiement plus conviviaux, simplifiés et sécurisés. Plusieurs fournisseurs de solutions proposent des logiciels de paiement personnalisés selon les besoins et les exigences de l’industrie. Cela devrait être l’un des principaux facteurs de la croissance rapide du marché à travers le monde.

En outre, le logiciel de paiement d’entreprise mondial est attribué à la conduite au cours de la période de prévision en raison de la forte pénétration des paiements numériques. Le paiement numérique facilite et accélère les transactions en temps réel, ce qui est bénéfique pour diverses applications, notamment BFSI, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et bien d’autres. De plus, la croissance du secteur du commerce électronique à travers le monde, associée à l’augmentation de plusieurs initiatives de promotion des paiements numériques, a un impact lucratif sur la croissance du marché au cours des années de prévision.

Dynamique du marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise

Pilotes : contrôle centralisé de l’ensemble du cycle de vie des paiements (paiement sécurisé)

Le marché des logiciels de paiement d’entreprise repose sur un contrôle centralisé de l’ensemble du cycle de vie des paiements et sur des paiements électroniques précis et sécurisés. Les institutions financières se concentrent sur la création de solutions de paiement simplifiées, conviviales et sécurisées pour être compétitives sur le marché des paiements industriels. Plusieurs fournisseurs de solutions proposent des logiciels de paiement personnalisés adaptés aux exigences et aux spécifications de l’industrie. De plus, l’achat du logiciel peut être une dépense unique ou un paiement mensuel pour les entreprises. Pour éviter les problèmes de sécurité des données, les principaux fournisseurs de solutions créent des structures de paiement plus sécurisées.

Les principaux acteurs ont développé des logiciels de paiement d’entreprise pour sécuriser les paiements à travers le pays. Par exemple, en mai 2021, Appetize Payments, une solution tout-en-un qui combine des services de traitement des paiements avec le meilleur logiciel cloud d’Appetize, a été lancée par Appetize, la principale plateforme de commerce numérique. Appetize Payments, qui a été lancé lorsque les marques de gestion de la qualité et d’hôtellerie souhaitaient consolider leur pile technologique, élimine le besoin de services tiers coûteux, offre une transparence des prix et fournit un point de contact unique. Appetize Payments a été créé en réponse à la demande croissante des entreprises clientes pour une solution de paiement plus simplifiée et transparente.

Contraintes : coûts élevés associés à un logiciel personnalisé

Les grandes entreprises peuvent se permettre un logiciel de paiement personnalisé pour gérer différents processus de systèmes de paiement. Le logiciel personnalisé peut être extrêmement coûteux pour les petites et moyennes entreprises. Cet aspect devrait entraver la croissance du marché des logiciels personnalisés parmi les petites et moyennes entreprises. Les différents logiciels de paiement d’entreprise sont disponibles à différents prix, tels que Bill.Com offre une efficacité des processus financiers aux petites et moyennes entreprises à 39 USD par utilisateur/mois, Tipalti est la seule solution de bout en bout pour automatiser l’opération complète de paiement global. dans une plate-forme cloud unifiée à 149 $ par mois, et ModoPayments est la plate-forme d’orchestration des paiements pour les entreprises à 140 050 $ par mois, entre autres.

Opportunités : disponibilité d’options de tarification pour diverses entreprises

La disponibilité d’options de tarification pour les différentes entreprises devrait créer une demande pour de tels logiciels parmi les petites et moyennes entreprises. Ainsi, il est prévu de créer une opportunité parmi les entreprises d’installer un tel logiciel. La tarification du logiciel selon les exigences des entreprises est proposée par les principaux acteurs. Par exemple, en décembre 2020, une nouvelle société de banque numérique Revolut a lancé des solutions d’acceptation de paiement en ligne pour ses entreprises clientes, visant à concurrencer les géants du paiement tels que Stripe et Adyen. Revolut a dévoilé sa nouvelle solution d’acquisition, qui permettrait aux entreprises d’utiliser un logiciel de paiement enfichable ou de créer des fonctionnalités uniques pour accepter les paiements par carte sur Internet. Il propose des solutions personnalisées et est disponible pour les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises.

Portée de

il signale

L’étude classe le marché des logiciels de paiement d’entreprise en fonction du composant, du mode de déploiement et de l’industrie d’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par composante (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Logiciel

Prestations de service

Par mode de déploiement (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Basé sur le cloud

Sur site

Par industrie d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Détail

Informatique & Télécom

Soins de santé

BFSI

Autres

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment basé sur le cloud du marché des logiciels de paiement d’entreprise devrait représenter le TCAC le plus élevé par modèle de déploiement

Sur la base du mode de déploiement, le marché des logiciels de paiement d’entreprise a été segmenté en cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud devrait projeter le TCAC le plus élevé de 9,4 % sur le marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise au cours de la période de prévision. Les solutions logicielles basées sur le cloud gagnent de plus en plus de terrain sur le marché mondial en raison de leur fiabilité, de leur évolutivité, nécessitent relativement moins de maintenance et sont plus rentables que les solutions logicielles sur site. Par conséquent, le marché des solutions devrait augmenter dans les années à venir.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part du marché des logiciels de paiement d’entreprise.

Sur la base des régions, le marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché nord-américain devrait stimuler la croissance du marché et détenir la part de marché la plus élevée de 36,9 % en 2020 dans le monde. En outre, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,2 % sur le marché mondial des logiciels de paiement d’entreprise, suivie de l’Amérique du Sud en termes de croissance.

En Amérique du Nord, les États-Unis ont dominé le marché des logiciels de paiement d’entreprise en 2020, suivis du Canada. Cela est principalement attribuable au nombre croissant d’entreprises proposant des logiciels de paiement d’entreprise qui favorisent la croissance du marché. Ceci, combiné à l’augmentation des dépenses en technologies numériques et à la croissance robuste de l’industrie du commerce électronique dans le monde entier, tant aux États-Unis qu’au Canada, est en outre responsable de la domination du marché nord-américain dans l’industrie.

Principaux acteurs du marché

Le marché des logiciels de paiement d’entreprise est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Sage Payment Solutions Inc., Tipalti Solutions Ltd., Bottomline Technologies Inc., Nvoicepay Inc., Aliant Payment Systems Inc., Bill .com Inc., CANOPUS Money Transfer, ConnectPay LLC, CSI Paysystems, Datasoft Group of Companies Jobvite, Elavon, Forte Software Inc., Global Payments Inc., MineralTree Inc. et Payline Data Services LLC.