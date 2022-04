Le marché des colliers de serrage affichera une croissance robuste d’ici 2030

La taille du marché mondial des colliers de serrage était évaluée à 4,12 milliards USD en 2020 et atteindrait 5,41 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC prometteur de 4,12 % au cours de la période de prévision 2021-2027. L’adoption massive par l’industrie automobile des colliers de serrage pour connecter les fixations restera probablement l’un des principaux facteurs de croissance du marché mondial des colliers de serrage. L’industrie automobile devrait conserver sa première place dans l’industrie grand public sur le marché des colliers de serrage. En outre, les applications de traitement de l’eau et l’adoption soutenue pour les applications industrielles générales devraient créer en permanence une base d’applications durable pour les fabricants de colliers de serrage. Les colliers de serrage trouvent une application étendue dans les automobiles comme les tracteurs et les camions et les navires et les locomotives. L’adoption par d’autres industries clés telles que les mines, les produits chimiques, le pétrole, l’agriculture et les produits pharmaceutiques représentera également une croissance significative de la demande sur le marché des colliers de serrage au cours de la période de prévision.

Facteurs clés susceptibles d’influencer l’industrie des colliers de serrage au cours de la période de prévision:

Les colliers de serrage devraient gagner en popularité à mesure que la base d’application traverse tout, des accessoires de salle de bain aux moteurs automobiles. Bien que les colliers de serrage jouent un rôle important dans la sécurisation du transport de gaz, de liquides, de produits chimiques et d’autres produits, on s’attend à ce qu’ils connaissent une demande accrue pour sécuriser les lignes de serrage dans les systèmes de plomberie domestiques et les tuyaux dans les systèmes automobiles. La croissance du marché restera directement proportionnelle à la croissance des industries d’utilisation finale. La haute résistance à l’usure et à la corrosion devrait expliquer les perspectives de croissance ascendante du marché mondial des colliers de serrage. Cependant, le marché des colliers de serrage continue de rencontrer des défis majeurs pour une croissance rapide des performances à long terme des systèmes hydrauliques sous-jacents. Bien que la demande se multiplie sur les marchés régionaux en développement, les coûts de production élevés sont susceptibles de limiter l’adoption, affectant ainsi la croissance du marché des colliers de serrage à long terme.

Impact de COVID-19 sur le marché Colliers de serrage:

La pandémie mondiale de COVID-19, comme tous les autres secteurs industriels, a également durement touché le marché des colliers de serrage. La fermeture soudaine des usines de production, les restrictions sur la logistique et le transport non urgents, les graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la chute massive de la demande due à la pandémie ont eu un impact mesurable sur les performances du marché des colliers de serrage. Cependant, après une période difficile tout au long de 2020, le marché devrait s’accélérer en 2021 et au-delà, car les industries d’utilisation finale ont récemment montré de forts signes de reprise.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des colliers de serrage en fonction du type et des plates-formes.

Sur la base du service, le marché des colliers de serrage a été segmenté en –

Pinces à vis/bande (engrenage à vis sans fin)

Pinces à ressort

Pinces à fil

Pinces à oreille

Sur la base de l’application, le marché des colliers de serrage a été segmenté en –

Industrie automobile

Industrie générale

Traitement de l’eau

Autres

Marché des colliers de serrage: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des colliers de serrage a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des colliers de serrage et a continué de se développer dans les années à venir en raison de l’augmentation des applications d’utilisation finale. On estime que la part de marché de la région est suivie par l’Asie-Pacifique et l’Europe. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des colliers de serrage comprennent –

Le marché mondial des colliers de serrage est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. L’industrie vitale des colliers de serrage opérant sur le marché mondial est –

Groupe Norma SE

Yushin Précision Industrielle

Mubéa

Oetiker

Pince à chou frisé

Togo Seisakusyo

Ladvík

Piolax

Pince idéale

Tianjin Kainuo

Voss Industries

portes

Groupe Belfin

JCS Hi-Torque

BANDIT

Peterson Printemps

Agrafe de rotor

Topy Attaches

toyox

Société Murray

Tianjin Nuocheng

Couplage PT

Attache Xinyu

Cerceau à carreaux Hengwei

Tianjin Nuocheng

Tianjin Aojin

Dongguan Haitong

Cangzhou Zhongxin

Mikalor.

Le rapport sur le marché des colliers de serrage fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des colliers de serrage couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Réglementaire Lpaysage

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des colliers de serrage comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des colliers de serrage: public cible

Fabricants de colliers de serrage

Fournisseurs, distributeurs et exportateurs de pinces

Grossistes et fournisseurs d’équipements industriels

Distributeurs et détaillants de colliers de serrage

Industries des utilisateurs finaux