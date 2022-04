Les attentes du marché de l’industrie des technologies portables et les tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Le marché mondial des technologies portables est estimé à 113,2 milliards USD en 2021 et à 283,01 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 16,50 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les gadgets technologiques portables sont des gadgets électroniques ou des dispositifs technologiques qui peuvent être portés sur le corps en tant qu’accessoires ou en tant que partie d’un vêtement. Les gadgets portables se connectent à l’aide de capteurs. Les principaux contributeurs au marché des technologies portables sont la popularité croissante des smartphones, des réseaux mobiles, des applications mobiles, de l’informatique, de la connectivité à large bande et autres.

Dynamique de l’industrie des technologies portables

L’Internet des objets (IoT) fait référence au phénomène dans lequel non seulement les ordinateurs sont interconnectés, mais toutes sortes d’appareils dotés d’une capacité de calcul intégrée. Ceux-ci incluent les voitures autonomes, les drones, les capteurs intelligents connectés aux maisons et les équipements portables. Les technologies IoT offrent aux consommateurs une gamme de nouveaux appareils et d’options de services qui facilitent la vie et l’emploi. Ceci est particulièrement pertinent pour le sous-ensemble de dispositifs portables connus sous le nom de technologies IoT. L’IoT joue également un rôle important dans un large éventail d’applications de soins de santé, de la gestion des maladies chroniques à la prévention des maladies.

La disponibilité d’appareils tels que les smartphones, les tablettes et les phablettes est énorme, entre autres. Les consommateurs préfèrent actuellement un seul appareil compact qui pourrait intégrer toutes les exigences de calcul et de surveillance. Cette préférence offre une opportunité de développer des appareils portables multifonctions et hybrides qui offrent aux utilisateurs une commodité et intègrent la fonctionnalité de nombreux appareils dans un seul appareil portable compact. Le nombre de ces dispositifs devrait augmenter dans les années à venir. Avec une transformation constante du système téléphonique ordinaire (POTS) en passerelles cellulaires et téléphones mobiles, les technologies cellulaires sont devenues un moyen de communication et de transmission de données de premier plan. Ce facteur devrait offrir aux entreprises une bonne opportunité de lancer des wearables connectés aux appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes.

Le secteur de l’électronique grand public est un marché en évolution rapide. Cependant, les acteurs du marché sont confrontés à une forte érosion des prix car lorsqu’une nouvelle technologie est développée, les produits dotés d’une technologie ancienne perdent leur importance. La technologie portable a été utile dans la lutte contre le COVID-19. De nombreux fabricants de wearables ont commencé à adapter leurs produits pour aider à détecter les premiers signes de COVID-19. Certains ont également développé des algorithmes pour mesurer la toux et l’activité respiratoire en général. Cela peut fournir des données utiles sur l’évolution de l’état d’un patient pour les professionnels de santé et permet un suivi à distance des patients moins gravement atteints, ce qui réduit la pression sur les hôpitaux.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’industrie des technologies portables

Le rapport analyse et comprend un chapitre détaillé spécifique sur l’impact à court et à long terme de l’épidémie de COVID-19 sur chaque segment et région de «l’industrie mondiale des technologies portables» et les mesures gouvernementales pertinentes avec les normes les plus récentes pour soutenir le Il met également en évidence le paysage actuel du marché pendant l’évasion de la COVID, l’impact du virus sur les principales entreprises, le calendrier de demande prévu, la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et d’autres facteurs importants. Ces facteurs vous aideront à identifier les entreprises qui pourraient bénéficier de cette pandémie, ainsi que ceux qui seront perdants.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de l’industrie de la technologie portable sur la base du produit, de la technologie, du composant et de l’application.

Basé sur le produit, l’industrie de la technologie portable est segmentée en

Bracelets

Lunettes

Cravates

Appareil photo portable

Autres

Basée sur la technologie, l’industrie de la technologie portable est segmentée en

L’informatique

Affichage

La mise en réseau

Capteur

Sur la base des composants, l’industrie de la technologie portable est segmentée en

Contrôler

Mémoire

Batterie

Détection

Connectivité

Basé sur l’application, l’industrie de la technologie portable est segmentée en

Remise en forme et bien-être

Électronique grand public

Soins de santé

Autres

Marché de l’industrie des technologies portables : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, l’industrie des technologies portables est segmentée en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2020, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché global en raison de l’énorme demande aux États-Unis pour les produits de technologie portable et de la large notoriété des technologies portables. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché en Amérique du Nord, étant un marché de premier plan. Il a été observé qu’en raison de facteurs tels que des problèmes de santé plus importants et une sensibilisation à l’utilisation des produits, l’Amérique du Nord dominerait le marché. L’industrie de la technologie vestimentaire affiche une croissance régulière et substantielle en Europe.

Cependant, le marché des technologies portables en Asie-Pacifique devrait afficher une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que l’augmentation de la population férue de technologie et la sensibilisation croissante. Il y a une forte pénétration des smartphones et une augmentation de l’internet

t mobilité dans les pays d’Asie-Pacifique tels que la Chine, l’Inde et d’autres, à la suite de quoi le rapport révèle que ces pays afficheraient une augmentation soudaine du marché des technologies portables au cours de la période de prévision.

Industrie des technologies portables : paysage concurrentiel

Les principaux fabricants de technologies portables sur le marché mondial sont Fitbit, Apple Inc., Xiaomi Technology Co.Ltd., Garmin Ltd. et Samsung Electronics Co. Ltd.

Les autres fabricants de technologies portables incluent Alphabet, LG Electronics, Qualcomm Technologies, Sony Corporation, Adidas Group, Jawbone, Inc., Misfit, Inc., Guangdong BBK Electronics Co., Ltd, GoNoise et Lifesense Group B.V.

En décembre 2016, Fitbit, Inc. a acquis la division logicielle de Pebble Technology Corp. Avec cette acquisition, l’entreprise accélère l’expansion de sa plate-forme d’applications mobiles, ce qui aide l’entreprise avec des fonctionnalités supplémentaires à améliorer encore son application mobile.

En septembre 2016, Apple, Inc. a lancé l’Apple Watch Series 2, et le produit a des fonctionnalités avancées telles que la résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, un système de positionnement global (GPS) intégré, un écran lumineux et un dual-core processus. Cette montre enregistre la distance exacte, le rythme et la vitesse des entraînements en plein air comme la marche, la course ou le vélo.

Le rapport sur l’industrie des technologies portables fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques ainsi que l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché de l’industrie des technologies portables couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’industrie des technologies portables comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché de l’industrie des technologies portables

Fabrication de technologies portables

Distributeurs de technologies portables et fournisseurs de matières premières

Fournisseurs de composants de rang 1

Fabricants de batteries de technologie portable

Autorités gouvernementales, associations et organisations

Fabricants d’équipement d’origine (OEM)