Le marché de l’emballage des sachets de thé devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

La taille du marché mondial des emballages en sachets de thé devrait enregistrer un TCAC de 5,62 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le thé est l’une des boissons les plus consommées au monde, ce qui en fait l’un des marchés mondiaux les plus compétitifs, ce qui affecte davantage le marché de l’emballage des sachets de thé. Le thé offre divers avantages pour la santé, il gagne donc en popularité dans le monde entier. Parallèlement à sa production et à sa qualité, les fabricants de thé misent également sur son emballage innovant et créatif pour attirer les consommateurs, car la concurrence est forte sur le marché.

Facteurs affectant l’industrie de l’emballage de sachets de thé au cours de la période de prévision

La production et la consommation mondiales de thé devraient continuer d’augmenter au cours de la prochaine décennie, tirées par une forte demande des économies émergentes telles que la Chine et l’Inde, entre autres, en raison de revenus plus élevés et d’efforts pour diversifier la production afin d’inclure des produits spécialisés, tels que les tisanes. , fusions de fruits et thés aromatisés gourmands.

Le facteur clé de la croissance du marché des emballages en sachets de thé est le revenu disponible croissant de la population de la classe moyenne. La tendance récente est que les consommateurs préfèrent acheter des produits bien emballés auprès des détaillants pour garantir la qualité et la sécurité qui déclenchent la croissance du marché mondial des emballages en sachets de thé. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des bienfaits du thé pour la santé qui stimuleront le marché du thé parallèlement à la croissance du marché des emballages en sachets de thé. Les emballages réutilisables et recyclables sont la grande tendance qui prévaut sur le marché mondial des emballages en sachets de thé.

Le coût volatil des matières premières utilisées pour l’emballage des sachets de thé limitera le marché mondial de l’emballage des sachets de thé. Faire des innovations dans l’emballage pour attirer les consommateurs augmente le coût du produit, ce qui entrave la croissance du marché mondial des emballages en sachets de thé.

Impact du COVID-19 sur le marché Emballage de sachets de thé

Une analyse complète est menée sur la présence de l’industrie de l’emballage en sachets de thé dans différentes régions et pays, la part de marché des entreprises, le taux de croissance et l’analyse des prix. Les graves perturbations causées par le COVID-19, les mesures de relance, les innovations, les nouvelles technologies et les secteurs émergents sont évalués.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de l’emballage des sachets de thé en fonction de la matière première et de la forme.

Basé sur la matière première, le marché de l’emballage des sachets de thé est segmenté en –

Papier

Nylon

Soie

Basé sur la forme, le marché de l’emballage des sachets de thé est segmenté en –

Tour

Pyramide

Marché de l’emballage des sachets de thé: perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché de l’emballage des sachets de thé est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2020, l’Asie-Pacifique représentait la part de marché la plus élevée en valeur et en volume sur le marché mondial. En outre, l’Europe est l’un des plus grands importateurs de thé et peut être décrite comme un marché du thé mature. En Europe, le Royaume-Uni a toujours été un pays buveur de thé, malgré la croissance des cafés dans chaque rue et rue commerçante. Selon la UK Tea & Infusions Association, 84 % de la population britannique boit chaque jour du thé et des infusions. Bien que l’utilisation des feuilles mobiles augmente, les sachets de thé consomment 96 % du thé britannique.

L’Amérique du Nord connaîtra une croissance régulière du marché dans les années à venir, en raison des préférences croissantes des consommateurs pour le thé prêt-à-boire. L’emballage innovant des sachets de thé est également une stratégie de marketing pour stimuler le marché nord-américain de l’emballage des sachets de thé.

Les principaux concurrents du marché de l’emballage des sachets de thé comprennent –

Les principaux fabricants d’emballages de sachets de thé sur le marché mondial sont Teepack, MAI S.A., Dongguang Sammi Packing Machine Co., Ltd., Selo Group, Xiamen Sengong Packing Equipment Co. Les autres fabricants d’emballages de sachets de thé incluent Liaoyang Conoval Machinery Co., Ltd. , ACMA S.p. A., FUSO International, Grace Food Processing & Packaging Machinery et le groupe DPH.

Récemment, Avocado Leaf Tea LLC a annoncé son intention de lancer cinq nouvelles saveurs telles que la camomille, le noir, le citron et la pêche, ainsi qu’une feuille d’avocat naturelle pure. Les quatre premiers produits avec un mélange de saveur d’avocat devraient être disponibles. Leur style d’emballage a pris la forme d’un triangle à un niveau 3D. Les boîtes de saveurs sont livrées avec 15 sachets de thé en forme de pyramide, qui peuvent être utilisés deux fois.

Le rapport sur le marché des emballages en sachets de thé fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des emballages en sachets de thé couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Économie développée et émergenteAnalyse des omies

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Emballage de sachets de thé comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’emballage des sachets de thé : public cible

Fabrication d’emballages de sachets de thé

Distributeurs d’emballages de sachets de thé et fournisseurs de matières premières

Fabrication d’emballages

Fabricants de thé

Fabrication de sachets de thé

Institutions de recherche et universités

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations

Acteurs Indépendants de la Rechange