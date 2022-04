Popularité croissante du marché des trieurs de pièces et tendances émergentes jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des trieurs de pièces a été estimée à 4 186 millions USD en 2021 et à 6 905,20 millions USD en 2027, enregistrant un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La croissance du marché des trieuses de pièces est associée de manière significative aux banques à forte intensité de trésorerie, aux magasins de détail de toutes tailles et aux unités commerciales qui doivent faire face efficacement à l’augmentation de la demande de machines en libre-service qui les aident à économiser du temps et des efforts humains. pour fournir la précision en fin de compte. Un taux croissant de produits de traitement automatisé des espèces et une augmentation de la demande de machines en libre-service technologiquement avancées devraient donner une impulsion collective au marché mondial des trieurs de pièces.

Principaux facteurs d’influence de la croissance à associer à l’industrie des trieurs de pièces au cours de la période de prévision

Les trieuses de pièces modulaires légères, flexibles, facilement ajustables et pratiques continueront de gagner du terrain dans le monde entier. Les revenus du marché devraient connaître une expansion progressive en raison de l’inclinaison croissante des consommateurs vers les solutions de transaction numérique, plaçant l’adoption de ces machines à maintenance élevée au second plan. Un nombre croissant d’entreprises dans le segment des services d’échange de pièces dans les supermarchés de détail est un autre facteur important qui stimule les ventes de trieuses de pièces sur le marché mondial.

L’introduction de fonctionnalités technologiques avancées dans les trieuses de pièces qui leur confèrent une excellente vitesse de comptage des pièces et une efficacité supérieure devrait être de bon augure pour l’expansion du marché au cours de la période de prévision. Les trieuses de pièces dotées de technologies avancées telles que l’emballage des pièces et la technologie anti-bourrage ont été recherchées ces dernières années. Cela restera un moteur clé de la croissance du marché. Cependant, avec des coûts d’investissement en capital élevés, il reste des obstacles majeurs devant les industries de consommation potentielles, en particulier sur les marchés régionaux en développement. Les coûts élevés resteront donc le principal facteur limitant la croissance du marché des trieuses de pièces en matière d’adoption par les petites et moyennes entreprises.

Impact du COVID-19 sur le marché des trieurs de pièces

Le marché des trieurs de pièces a eu un impact majeur de l’épidémie de COVID-19. La fermeture brutale d’entreprises dans le monde entier, un arrêt durable des activités de production, une logistique et des transports limités, des réseaux de chaîne d’approvisionnement gelés et le scénario d’arrêt du commerce ont collectivement donné lieu à des marchés en chute libre et à une économie en forte baisse. La crise économique dans presque toutes les industries du monde a également durement touché le marché des trieuses de pièces. Le marché devrait se relancer progressivement en 2021 et au-delà. Cependant, le défi lancé par l’importance croissante de la monnaie numérique est répandu lorsqu’il s’agit de nouvelles ventes de trieuses de pièces.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude mondiale du marché des trieurs de pièces basée uniquement sur le type, les applications et le marché régional.

Sur la base du type, le marché du trieur de pièces a été segmenté en –

Petits caractères

Type moyen

Grand type

Sur la base des applications, le marché des trieuses de pièces a été segmenté en –

Banque

Commerce de détail

Autre

Perspectives régionales du marché du trieur de pièces

En fonction de la région, le marché mondial des trieurs de pièces a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial total des trieurs de pièces, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des trieurs de pièces comprennent

Le marché mondial des trieurs de pièces est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. L’industrie vitale des trieurs de pièces opérant sur le marché mondial est –

Giesecke & Devrient

Gloire Global Solutions Limitée

Laurier

Delarue

Baija Baiter

Souverain royal

Cummins-Allison

Suzhou Ribao Technology Co., Ltd.

BCcash

Pièce CT.

Le rapport sur le marché des trieurs de pièces fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des trieurs de pièces couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des trieurs de pièces comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russia, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des trieurs de pièces

Fabricants de trieur de pièces

Fournisseurs de matières premières

Commerçants, distributeurs et fournisseurs de trieur de pièces

Agences gouvernementales et régionales et organismes de recherche

Entreprises de recherche en investissement

Banques d’investissement