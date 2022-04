Tendances de croissance du marché de la gestion des identités Blockchain par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2030

Le marché mondial de la gestion des identités blockchain est estimé à 77,23 millions USD en 2021 et à 2733,60 millions USD en 2027, enregistrant un TCAC de 81,20% au cours de la période de prévision 2021-2027. Avec l’importance croissante de la vérification d’identité au cours de tout processus d’authentification, le marché de la gestion des identités blockchain devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’informations critiques en temps réel des organisations, des employés et des clients stimule principalement la demande de gestion d’identité blockchain dans des secteurs tels que la banque, la vente au détail, l’éducation et la vente au détail. Les principaux défis associés à l’identité de la blockchain comprennent les risques de vol d’identité, les combinaisons de nom d’utilisateur et de mot de passe, l’intégration de la connaissance de votre client (KYC) et le manque de contrôle. C’est ici que la gestion de l’identité de la blockchain offre une solution potentielle pour surmonter ces défis en offrant aux utilisateurs un sentiment de sécurité qu’aucun tiers ne peut partager leurs informations d’identité personnelles (PII) sans leur consentement.

Principaux facteurs influençant l’industrie de la gestion des identités Blockchain au cours de la période de prévision

Il y a eu un besoin de plus en plus croissant d’établir la confiance dans les transactions entre les parties concernées au cours des dernières années. De plus, l’avènement de la technologie apporte une menace tout aussi avancée à la cybersécurité, qui exige une assistance efficace et fiable comme la gestion de l’identité de la blockchain. L’augmentation de la demande de solutions de confidentialité et de sécurité parmi les entreprises complétera probablement la croissance du marché jusqu’en 2025. La blockchain basée sur la sécurité cryptographique garantit l’authenticité et la sécurité des données des utilisateurs, restant le principal facteur d’expansion du marché.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/blockchain-identity-management-market

La prolifération exponentielle du commerce électronique est un autre facteur important qui stimulera la croissance du marché de la gestion des identités blockchain dans un avenir proche. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’utilisation des technologies de pointe sont susceptibles de bénéficier à la performance du marché. Une augmentation significative de la demande d’évolutivité et de transactions rapides/instantanées devrait également créer des opportunités de croissance majeures pour les acteurs du marché de la gestion des identités blockchain dans un avenir proche. Cependant, le manque de sensibilisation à la technologie blockchain et à ses avantages en tant qu’hôte continuera d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché de la gestion des identités Blockchain

L’épidémie de COVID-19 a initialement conduit à des fermetures à l’échelle nationale, ce qui a donné lieu à la nouvelle tendance explosive dans le monde entier – le travail à domicile/à distance. Par conséquent, il y a eu un pic important dans l’inclinaison vers l’adoption de la technologie blockchain. Il est de plus en plus préféré comme outil viable pour assurer la protection et l’authentification de l’identité. Au milieu de la pandémie, la gestion de l’identité de la blockchain a gagné du terrain parmi les entreprises qui luttent pour surmonter leurs problèmes de visibilité et de sécurité. Le besoin urgent d’opérer le long de chaînes d’approvisionnement sécurisées au milieu de la pandémie de COVID-19 a encore accéléré la croissance du marché de la gestion de l’identité de la blockchain. En outre, l’expansion spectaculaire du commerce électronique, associée au formidable boom de la monnaie numérique, a stimulé la croissance du marché pendant la pandémie.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale de la gestion des identités Blockchain en fonction du fournisseur et du type.

Sur la base du fournisseur, le marché de la gestion des identités blockchain a été segmenté en –

Fournisseurs d’applications

Fournisseurs de middleware

Fournisseurs d’infrastructures

Sur la base du type, le marché de la gestion des identités blockchain a été segmenté en –

BFSI

Gouvernement

Santé et sciences de la vie

Télécom et informatique

Commerce de détail et commerce électronique

Transport et Logistique

Immobilier

Médias et divertissement

Voyage et accueil

Autres (automobile, éducation et énergie et services publics)

Perspectives régionales du marché de la gestion des identités Blockchain

En fonction de la région, le marché de l’impression de gestion d’identité blockchain a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la gestion des identités blockchain, suivie de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial de la gestion des identités blockchain au cours de la période de prévision, tandis que l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/blockchain-identity-management-market?opt=2950

Les principaux concurrents du marché mondial de la gestion des identités Blockchain comprennent

Le marché mondial de la gestion des identités blockchain compte un grand nombre d’acteurs opérant à travers le monde. Certains des principaux acteurs du marché mondial de la gestion des identités blockchain sont –

IBM

AWS

Technologies civiques

Bitfurie

Evernym

Netki

ShoCard

ID unique

Microsoft

Bitnation

Bloc nodal

EdgeSecure

Bloquer la vérification

Registre des pairs

Chaîne de blocs de Cambridge

Neuroware.

Le rapport sur le marché de la gestion des identités blockchain analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et le marché de chaque segment

t attractivité. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/blockchain-identity-management-market

Le rapport sur le marché de la gestion des identités Blockchain couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la gestion des identités Blockchain comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de rapport Description @ https://www.marketstatsville.com/blockchain-identity-management-market

Public cible du marché de la gestion des identités Blockchain

Fabricants de gestion d’identité blockchain

Fabricants d’équipements chirurgicaux et de gestion d’identité blockchain

Fabricants, distributeurs et fournisseurs de soins de santé

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations