Le rapport sur le marché de la pierre de consommation couvre les tendances futures avec la recherche de 2022 à 2030

Le marché mondial de la pierre de construction devrait enregistrer un TCAC de 3,55 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les pierres de construction sont considérées comme l’un des matériaux de construction les plus populaires depuis les temps anciens en raison de leur disponibilité dans les roches naturelles. La pierre de construction possède des propriétés de résistance et de durabilité élevées, qui en font un matériau de construction indispensable dans le monde entier. Avec l’essor de l’industrie du bâtiment et de la construction, la demande restera soutenue dans un avenir proche. Le secteur résidentiel génère particulièrement une plus grande demande de pierre de construction, car une population urbaine en expansion qui cherche à acheter des maisons dépense volontairement pour l’aspect esthétique et la durabilité, stimulant ainsi la croissance du marché. Le secteur non résidentiel enregistre également une demande importante de pierre de construction, principalement pour les revêtements de sol. Avec l’accélération de l’évolution de l’industrie de la construction vers un avenir durable, les ventes de pierre de construction resteront très probablement sur une tendance à la hausse.

Facteurs clés devant influencer la performance du marché Pierre de construction au cours de la période de prévision

La croissance remarquable de l’industrie du bâtiment et de la construction dans le monde, associée à un nombre croissant de développements infrastructurels, contribue de manière significative à la croissance du marché de la pierre de construction. La résistance, la durabilité et l’aspect esthétique souhaitable de la pierre de construction continueront d’en faire un matériau de construction idéal. Alors que la tendance de la construction écologique se raffermit, entraînant une focalisation croissante sur les matériaux de construction économes en énergie, les perspectives du marché de la pierre de construction resteront attrayantes tout au long de la période de prévision. La demande continue pour des applications telles que les revêtements muraux, le pavage, les ardoises de toiture, les comptoirs, les grands éviers et même les meubles devrait soutenir la croissance du marché dans un proche avenir. Cependant, la croissance du marché reste limitée en raison d’investissements insuffisants en R&D de finitions de surface innovantes par les fournisseurs de pierre de construction et d’autres acteurs du segment de développement de la pierre.

Impact du COVID-19 sur le marché de la pierre de consommation

Alors que l’industrie du bâtiment et de la construction a été l’une des zones les plus touchées en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les matériaux de construction comme la pierre ont également subi un impact massif depuis l’arrivée de la pandémie. Le marché de la pierre de construction a été particulièrement touché à plus d’un titre. La production a connu un arrêt brutal en raison d’un arrêt brutal des usines. En raison de l’absence totale de logistique, de transport et de commerce, le stock existant sur le marché a encore plus souffert. L’approvisionnement international et le scénario d’import-export sur le marché de la pierre de construction ont été largement perturbés par la pandémie. La demande B2B a également connu une chute importante, ce qui a de nouveau entraîné un recul du marché. Avec la reprise progressive de l’industrie de la construction, la production et les ventes de pierres de construction devraient également bientôt façonner un avenir meilleur.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure en fonction des types, de l’application et de l’utilisateur final.

Par type (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Granulats de construction

Pierres Naturelles

Par application (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Matériaux de construction

Sol

Comptoirs de cuisine

Autres

Par utilisateur final (Revenu, milliards USD, 2017-2027)

Infrastructures publiques

Infrastructures commerciales

Infrastructures résidentielles

Perspectives régionales du marché de la pierre de consommation

Le marché de la pierre de construction a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la pierre de construction, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de la pierre de construction au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la pierre de consommation comprennent

Le marché de la pierre de construction est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché de la pierre de construction opérant sur le marché mondial comprennent –

GroupeAble

Benchmark Building Supplies Ltd

Caesarstone Ltd

Groupe Cosentino S.A.

Groupe OJSC LSR

Dakota Granite Co.

Daltile

Duracite

Marazzi Group S.r.l.

Comptoirs de précision

Produits de surface Vangura

Césarstone

Dupont

Compact

Compagnie de calcaire de l’Indiana

Levantine

L&C Hanwha

Ciment de conque d’Anhui

Marbre et granit universels

Meilleur groupe Cheer Stone

Nordkalk

Antolini

Coldspring

mitraillette

Bitto

Granits de pierres précieuses.

Le rapport sur le marché de la pierre de construction fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Consommateur Stone rapport de marché couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la pierre de consommation comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché de la pierre de consommation

Fabrique

Fournisseurs de matières premières

Fournisseurs du marché secondaire

Institut de recherche / Institut d’éducation

Investisseurs potentiels

Dirigeant clé (PDG et COO) et responsable de la croissance stratégique