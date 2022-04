Le marché du dépistage du cancer du sein devrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial du dépistage du cancer du sein devrait être de 5,2 milliards USD en 2021 et atteindre 8,43 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le cancer du sein reste le type de cancer le plus fréquemment observé dans le monde et l’une des principales maladies affectant les femmes âgées de 50 à 70 ans, ce qui souligne le besoin crucial d’un dépistage efficace du cancer du sein. Les femmes sont de plus en plus conscientes des signes et des symptômes du cancer du sein, associées à la connaissance de la façon dont le dépistage et le diagnostic précoces peuvent prévenir d’autres épisodes indésirables. Cela devrait figurer parmi les facteurs clés de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Dans le sillage d’un taux alarmant de prévalence du cancer, les gouvernements du monde entier ont pris de multiples initiatives en faveur d’un dépistage, d’un diagnostic et d’un traitement efficaces, ce qui soutiendra fortement la croissance du marché du dépistage du cancer du sein. Les tests d’imagerie sont actuellement à la mode sur le marché mondial du dépistage du cancer du sein.

Facteurs clés à prendre en charge pour façonner l’industrie du dépistage du cancer du sein au cours de la période de prévision

Des facteurs tels que l’augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement, la forte prévalence du cancer du sein et la sensibilisation croissante aux problèmes de santé croissants chez les patients devraient stimuler la croissance du marché mondial du dépistage du cancer du sein. L’American Cancer Society estime que plus de 280 000 nouveaux cas de cancer du sein seront diagnostiqués rien qu’en 2021. En outre, près de 50 000 décès liés au cancer du sein ont été anticipés aux États-Unis seulement. L’OMS souligne également que le cancer du sein prévaut comme le type de cancer le plus répandu dans le monde, s’attendant à une augmentation massive de la prévalence et de la mortalité. Le dépistage du cancer du sein devrait donc rester demandé tout au long de la période de prévision.

Alors que le marché assiste à l’introduction de produits de dépistage innovants et technologiquement avancés ciblant des résultats plus rapides, plus précis et plus rentables, le marché du dépistage du cancer du sein devrait connaître de solides perspectives de croissance. L’introduction des tests directs au consommateur (DTC) dans le domaine du diagnostic du cancer par 23andMe (2018) est susceptible d’être largement responsable de la croissance du marché. Des scénarios de remboursement favorables et l’amélioration de la couverture d’assurance, en particulier dans les régions occidentales développées, augmenteront le taux d’adoption du dépistage du cancer du sein. Le développement de nouveaux tests et procédures de dépistage tels que les tests physiques, les tests de laboratoire, les tests d’imagerie et les tests génétiques a eu un impact positif sur la demande de dépistage du cancer du sein dans les secteurs de la santé et pharmaceutique à l’échelle mondiale.

Les diverses initiatives prises par les gouvernements et les établissements médicaux privés et les organisations non gouvernementales/publiques pour promouvoir la sensibilisation au cancer du sein sont susceptibles d’être un facteur important pour soutenir la croissance du marché. Le coût élevé des tests de dépistage et les réglementations strictes concernant l’approbation des équipements de dépistage peuvent limiter dans une certaine mesure l’adoption des tests de dépistage du cancer du sein.

Impact du COVID-19 sur le marché du dépistage du cancer du sein

La pandémie mondiale de COVID-19 a soudainement alourdi le fardeau du système de santé, entraînant une pression sur les services de santé pendant une période de plus d’un an. Au cours de cette période critique, le diagnostic du cancer du sein, y compris le dépistage par mammographie et les procédures de traitement, a été suspendu ou pris avec une capacité réduite ou retardé. Cela a eu un impact négatif majeur sur le marché du dépistage du cancer du sein tout au long de 2020. De plus, le scénario a en outre entraîné un retard de diagnostic et de traitement du cancer du sein, entraînant potentiellement des besoins de traitement intensif tôt ou tard et même une augmentation du taux de mortalité connexe dans le pires cas.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur le dépistage du cancer du sein en fonction du type et de l’utilisateur final.

Le marché du dépistage du cancer du sein a été segmenté en fonction du type de test –

Tests physiques

Tests de laboratoire

Examens d’imagerie

Tests génétiques

Le marché du dépistage du cancer du sein a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Laboratoires de recherche

Instituts du cancer

Centres de diagnostic

Autres

Perspectives régionales du marché du dépistage du cancer du sein

En fonction de la région, le marché mondial du dépistage du cancer du sein a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché du dépistage du cancer du sein, suivie de l’Asie-Pacifique. L’Europe reste également un marché important en raison de la croissance des dépenses de santé et des avancées technologiques dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison de l’évolution rapide de la structure médicale et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région.

Les principaux concurrents du marché mondial du dépistage du cancer du sein comprennent

Le marché du dépistage du cancer du sein est en plein essor

très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux du marché du dépistage du cancer du sein opérant sur le marché mondial sont –

Siemens Santé

Allengers Infotech

Hologic, Inc.

Une myriade de génétique

Technologies Métabolomic Inc.

Biocrates LifeSciences SA

A&G Produits pharmaceutiques

Provista Diagnostics, Inc.

Roche Diagnostics

Systèmes médicaux POC

BioTime, Inc.

Compagnie générale d’électricité

Diagnostic de quête

Agendia SA

OncoCyte Corporation.

Le rapport sur le marché du dépistage du cancer du sein fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du dépistage du cancer du sein couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du dépistage du cancer du sein comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché du dépistage du cancer du sein

Cliniques de dépistage du cancer du sein et centres de diagnostic

Investisseurs et experts commerciaux

Grandes, moyennes et petites entreprises

Hôpitaux et cliniques

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations