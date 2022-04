Le marché des composites à matrice céramique devrait croître avec une opportunité commerciale à forte probabilité d’ici 2030

La taille du marché mondial des composites à matrice céramique est estimée à 7,9 milliards USD en 2021 et atteindra 15,59 milliards USD en 2027, enregistrant un TCAC de 12% au cours de la période de prévision 2021-2027. L’énorme demande de matériaux légers, compatibles avec le rendement énergétique et dotés de propriétés mécaniques et thermiques supérieures de la part des industries de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense devrait stimuler le marché des composites à matrice céramique. Les composites à matrice céramique remplacent le titane métallique et d’autres composants à base de composites dans de nombreuses industries. L’augmentation du taux de production des programmes d’avions importants et l’élargissement rapide de la base d’application des composites à matrice céramique alimentent collectivement la croissance du marché. Les performances exceptionnelles des composites à matrice céramique à des températures plus élevées stimulent particulièrement les ventes dans l’industrie de la défense. L’un des principaux secteurs industriels mondiaux, l’industrie de l’énergie, a également été responsable de la génération d’une demande substantielle de composites à matrice céramique sur le marché mondial.

Principaux influenceurs du marché pour le marché mondial des composites à matrice céramique sur la période de prévision

Les composites à matrice céramique trouvent une application croissante dans les industries automobile, aérospatiale et de la défense en raison de leur tolérance élevée aux dommages, de leur résistance à la corrosion et de leur ténacité à la rupture, entre autres. Cette demande en plein essor devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le durcissement des réglementations gouvernementales en matière d’efficacité énergétique est une préoccupation majeure pour les constructeurs automobiles et aéronautiques. Pour se conformer à ces réglementations, les industriels s’orientent vers des composites légers à matrice céramique, ce qui leur permet d’atteindre des rendements élevés. Cette évolution rapide vers les composites à matrice céramique devrait stimuler la demande de composites à matrice céramique.

Les coûts plus élevés des composites à matrice céramique par rapport aux autres métaux et alliages, limitant son application aux produits haut de gamme, constituent un obstacle majeur à la croissance rapide du marché. L’utilisation de composites à matrice céramique pose des problèmes de réparabilité et de recyclabilité. Les dommages dans les composites à matrice céramique sont extrêmement difficiles à trouver et des ressources humaines qualifiées sont nécessaires pour le travail. Cependant, la prise de conscience croissante des techniques de réparation des composites à matrice céramique est susceptible de résoudre ce problème dans un court laps de temps et de soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Composites à matrice céramique

La crise du COVID-19 a considérablement affecté le marché des composites à matrice céramique, provoquant une baisse spectaculaire de la demande globale et appelant à des actions rapides de la part de toutes les parties prenantes, y compris les fabricants, les vendeurs, les distributeurs et les consommateurs. Le ralentissement économique a entraîné une baisse importante de la demande de produits des industries d’utilisation finale, ce qui devrait avoir un impact négatif sur le marché des composites à matrice céramique au cours des premières années de la période de prévision. Cependant, l’impact négatif de la pandémie devrait être compensé à moyen terme.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des composites à matrice céramique en fonction du type de composite, de la catégorie, du processus de production et de l’utilisation finale.

Sur la base du type de composite, le marché des composites à matrice céramique a été segmenté en –

Oxyde/Oxyde

Carbone/Carbure De Silicium

Carbone/Carbone

Carbure de silicium/carbure de silicium

Autres

Sur la base de la catégorie, le marché des composites à matrice céramique a été segmenté en –

Fibre courte

Longue fibre continue

Moustaches

Autres

Sur la base du processus de production, le marché des composites à matrice céramique a été segmenté en –

Dispersion de poudre

Infiltration de fonte réactive

Imprégnation Polymère & Pyrolyse

Sol-gel

Autres

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché des composites à matrice céramique a été segmenté en –

Énergie et puissance

Électronique

Aérospatial et Défense

Le transport

Autre

Marché des composites à matrice céramique : perspectives régionales

Le marché des composites à matrice céramique a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord domine le marché mondial en raison de la demande massive des secteurs de l’aérospatiale et de la défense et de l’automobile. L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période de prévision en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants de composites à matrice céramique, de lourds investissements en R&D et de la mise en œuvre de réglementations environnementales.

Les principaux concurrents du marché mondial des composites à matrice céramique comprennent

Le marché mondial des composites à matrice céramique est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants de composites à matrice céramique opérant sur le marché mondial sont –

General Electric (États-Unis)

3M (États-Unis)

Ultramet (États-Unis)

CeramTec (Allemagne)

Ube Industries, Ltd (Japon)

CoorsTek (États-Unis)

Rolls-Royce (Royaume-Uni)

Safran (France).

Les principaux acteurs du marché des composites à matrice céramique se concentrent sur des stratégies de croissance telles que l’expansion, les acquisitions, la co

entures, de nouvelles gammes de produits et une adaptation technologique avancée au niveau mondial pour améliorer leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Le rapport sur le marché des composites à matrice céramique couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Composites à matrice céramique comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des composites à matrice céramique

Fabricants, distributeurs et vendeurs de composites à matrice céramique

Entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense

Laboratoires de recherche – Universités et institutions privées

Publications et magazines commerciaux

Autorités gouvernementales, associations et organisations