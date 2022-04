Analyse de la taille du marché des granulés de biomasse, segmentation, perspectives de l’industrie et prévisions, 2021-2027

La taille du marché mondial des granulés de biomasse devrait passer de 15,74 milliards USD en 2020 et atteindre 29,76 milliards USD d’ici 2027 , à un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La demande croissante des industries d’utilisation finale devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. La consommation des secteurs du chauffage et de la production d’électricité sera particulièrement importante, affichant des TCAC de 8,7 % et 12,4 %, respectivement, au cours de la période de prévision. De plus, la sciure de bois gagne du terrain parmi les fabricants en tant que matière première pour la production de granulés de biomasse.

Influenceurs clés associés au marché des granulés de biomasse sur la période de prévision:

L’utilisation croissante des granulés de biomasse comme combustible préféré pour la co-combustion des chaudières à charbon devrait augmenter considérablement la demande de granulés de biomasse au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/biomass-pellets-market

Les efforts industriels pour réduire les émissions de carbone et réduire les coûts globaux des matières premières devraient promouvoir des granulés de biomasse propres et à faible coût, entraînant une croissance supplémentaire du marché. De plus, la disponibilité excédentaire de matières premières de biomasse et la capacité à répondre à la demande croissante propulseront très probablement l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Les gouvernements ont appliqué des politiques réglementaires strictes pour promouvoir l’utilisation des carburants renouvelables. De plus, des myriades de subventions et d’incitations déclarées par les gouvernements et d’autres institutions contribuent davantage à l’utilisation proliférante des sources renouvelables. Cette évolution vers les carburants renouvelables pour atteindre la durabilité devrait soutenir la croissance du marché des granulés de biomasse au cours de la période de prévision.

La participation active des principaux acteurs du marché de la biomasse et des industries d’utilisation finale à travers le monde dans le commerce international des granulés de biomasse devrait se traduire par des perspectives de croissance prometteuses.

Impact du COVID-19 sur le marché Granulés de biomasse :

L’épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché, entraînant une baisse de la demande globale. Le ralentissement économique et la fermeture temporaire des bases de fabrication ont provoqué un déclin important dans la plupart des industries d’utilisation finale, ce qui devrait affecter négativement le marché des granulés de biomasse au cours des premières années de la période de prévision. La chaîne d’approvisionnement a été relativement moins perturbée au milieu de la pandémie par rapport à celle rencontrée par d’autres secteurs industriels, ce qui est un facteur de soutien pour le marché des granulés de biomasse.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/biomass-pellets-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des granulés de biomasse en fonction de l’industrie de la source, de l’application, du type et de l’utilisation finale.

Sur la base de la source, le marché des granulés de biomasse a été segmenté en –

Résidus agricoles

Sciure de bois

Autres

Sur la base de l’application, le marché des granulés de biomasse a été segmenté en –

Nourrir

Combustibles civils

Carburant industriel

Autres

Sur la base du type, le marché des granulés de biomasse a été segmenté en –

Granulés de bois

Combustible Pellets

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché des granulés de biomasse a été segmenté en –

La production d’énergie

Chauffage industriel

Chauffage commercial et domestique

Autres

Marché des pellets de biomasse: perspectives régionales

Le marché des granulés de biomasse a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Europe a dominé le marché mondial en raison de réglementations strictes favorisant l’utilisation des carburants renouvelables. Cependant, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique devraient croître à des taux comparativement plus élevés que le marché européen. L’Asie-Pacifique, en particulier les pays d’Asie de l’Est comme la Chine et le Japon, présentera un potentiel de croissance lucratif au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable au développement industriel rapide que ces pays ont connu récemment.

Les principaux concurrents du marché mondial des granulés de biomasse comprennent –

Le marché mondial des granulés de biomasse est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants de granulés de biomasse opérant sur le marché mondial sont –

Drax Biomasse Inc.

Partenaires Enviva

German Pellets GmBH

Pinnacle énergie renouvelable inc.

Abellon CleanEnergy Limited

Energex

International WoodFuels, LLC

Helius Energy Ltd.

Les principaux acteurs du marché des granulés de biomasse se concentrent sur des stratégies de croissance telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation technologique avancée au niveau mondial pour améliorer leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/biomass-pellets-market

Le rapport sur le marché des pellets de biomasse couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des pellets de biomasse comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/biomass-pellets-market

Marché des granulés de biomasse : public cible