Analyse du marché des collecteurs automobiles, principaux acteurs clés et statistiques du secteur, 2021-2027

La taille du marché mondial des collecteurs automobiles était évaluée à 35,44 milliards USD en 2020 et atteindrait 48,03 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC prometteur de 5,0% au cours de la période de prévision 2021-2027. La demande croissante de l’industrie de la logistique, parallèlement à la croissance de l’automatisation et des technologies connexes, associée à l’attention croissante du gouvernement à la réduction des émissions des véhicules, devrait alimenter la demande de collecteur d’échappement automobile dans un proche avenir. La multifonctionnalité des collecteurs d’échappement automobiles leur permet d’effectuer des tâches efficacement et avec une précision accrue, ce qui devrait stimuler le marché des collecteurs d’échappement automobiles tout au long de la période de prévision.

Facteurs influençant le marché des collecteurs automobiles au cours de la période de prévision:

La production en spirale d’automobiles à travers le monde a stimulé le marché du marché des collecteurs d’admission automobile

L’application de faibles niveaux d’émissions de CO2 par les autorités de gestion de l’environnement et les politiques de conservation du carburant ont obligé les équipementiers automobiles à développer des prototypes avancés de collecteurs d’admission, consommant une quantité optimale de carburant et une évacuation minimale des gaz d’échappement pendant la combustion. Cela fonctionne à l’avantage de la croissance du marché.

La croissance du marché mondial a été entravée par de faibles taux de remplacement des produits et des frais généraux considérables pour les fabricants de collecteurs d’admission automobiles afin de fournir des prix compétitifs dans un secteur industriel auxiliaire automobile sensible aux prix.

La fluctuation des prix des matières premières, associée à la volatilité des taux de change et des tarifs d’import-export, a également été un sujet de préoccupation pour la plupart des acteurs du marché. Cependant, ces effets cesseront d’influencer le marché à long terme.

Impact du COVID-19 sur le marché Collecteurs automobiles :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une diminution rapide de l’offre de collecteurs automobiles dans le monde. La pandémie a eu un impact sur la dynamique du marché, la concurrence et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les revenus ont baissé en 2020 et pourraient reprendre une tendance haussière progressivement à partir de 2021. Les entreprises optimisant leur fonctionnement et leur stratégie soutiendront et devanceront la concurrence.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les collecteurs automobiles en fonction du type de véhicule, du type de collecteur, du matériau et du processus.

Sur la base du type de véhicule, le marché des collecteurs automobiles a été segmenté en–

Voiture de voyageurs

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire moyen et lourd

Sur la base du type de collecteur, le marché des collecteurs automobiles a été segmenté en –

Collecteur d’admission d’air standard

Collecteur d’admission d’air variable

Sur la base du matériau, le marché des collecteurs automobiles a été segmenté en –

Matériaux composites

Aluminium

Sur la base du processus, le marché des collecteurs automobiles a été segmenté en –

Moulage par injection

Fonderie

Marché des collecteurs automobiles: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des collecteurs automobiles a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des collecteurs automobiles, suivie de l’Asie-Pacifique. Alors que l’on estime en outre que le premier domine le marché mondial des collecteurs automobiles au cours de la période de prévision, le second devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial des collecteurs automobiles.

Les principaux concurrents du marché mondial des collecteurs automobiles comprennent –

Le marché mondial des collecteurs automobiles compte un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Certains des principaux fabricants de collecteurs automobiles opérant sur le marché mondial sont –

Produits de performance Holley

Edelbrock LLC

Magneti Marelli SpA

Groupe Röchling

Sogefi SpA

Keihin Amérique du Nord, Inc.

Aisin Seiki Co., Ltd.

MAHLE GmbH

Groupe Mann+Hummel

Donaldson.

Le rapport sur le marché des collecteurs automobiles fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales de chaque acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des collecteurs automobiles couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des collecteurs automobiles comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des collecteurs automobiles: public cible