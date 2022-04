Analyse du marché des presses à balles, principaux acteurs clés et statistiques de l’industrie, 2021-2027

La taille du marché mondial des presses à balles était évaluée à 1 104,2 millions USD en 2020 et atteindrait 1 462,92 millions USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché mondial des presses agricoles est régi par des facteurs majeurs tels que l’automatisation croissante de l’agriculture et l’augmentation de la production de céréales. La croissance rapide de la population mondiale stimule la demande alimentaire, de sorte que les fabricants innovent et développent constamment de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante et conserver leur part du marché mondial.

Facteurs ayant une incidence sur la performance de l’industrie mondiale des presses à balles au cours de la période de prévision :

L’augmentation de la demande régionale est attribuée aux investissements croissants du gouvernement et des équipementiers dans la mécanisation avancée du secteur agricole.

Le besoin croissant de développements technologiques dans le secteur agricole est largement responsable de la croissance du marché des presses à balles.

Une forte croissance économique devrait stimuler la croissance du marché des presses à balles dans les régions développées. En revanche, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également stimuler le marché des presses à balles agricoles dans un avenir proche.

Le manque de savoir-faire technique associé à l’entretien des presses à balles rend difficile l’adoption des presses à balles par de nombreux agriculteurs, ce qui constitue l’un des principaux obstacles au marché des presses à balles.

Le prix d’achat élevé et les coûts de maintenance défient la croissance du marché, ce qui entrave l’économie de marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Presse à balles :

Les marchés des presses à balles ont eu un impact majeur sur l’épidémie mondiale de COVID-19. En raison de la pandémie, le gouvernement et d’autres autorités locales ont imposé un confinement total dans les zones gravement touchées qui ont perturbé le canal de l’offre et de la demande, ce qui a gravement entravé la croissance du marché. En raison de ces conditions sévères et de la diminution de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier, le marché des presses à balles est en chute libre avec une productivité moindre au début du confinement. Sur l’autre moitié de la pandémie, la situation est moins mauvaise et le marché devrait croître plus rapidement, surmontant les pertes précédentes.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des presses à balles en fonction du type, du produit et de l’application.

En fonction du type, le marché des presses à balles a été segmenté en –

Presses à balles rondes

Presses à balles carrées

Sur la base du produit, le marché des presses à balles a été segmenté en –

Individuel

Industriel

Sur la base de l’application, le marché de la presse à balles a été segmenté en –

Compression du foin

Compression de coton

Compression de paille

Compression d’ensilage

Autres

Marché de la presse à balles : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des presses à balles a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial total des presses à balles, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des presses comprennent –

Le marché mondial des presses à balles est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. L’industrie de la presse à balles opérant sur le marché mondial est –

Mc Hale

CLASSE KGaA mbH

Krone NA Co.

Société Vemeer

Cerf & Compagnie

Kartar Agro Industries Pvt. Ltd.

Takakita Co. Ltd.

Nouvelle-Hollande

Heston

IHI Corporation

International Baler Corporation

KUHN SA

Le rapport sur le marché des presses à balles fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des presses à balles couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des balles comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

