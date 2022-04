Analyse du marché des machines d’aphérèse, profils d’entreprise clés, types, applications et prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché mondial des machines d’aphérèse est estimée à 3,12 milliards USD en 2020 et atteindra 5,89 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 10,76 % pour 2021-2027. Ces machines aident à contrôler les volumes ou les doses de composants, un meilleur contrôle des stocks et un meilleur contrôle de la qualité grâce à moins de manipulation des composants individuels. La demande croissante d’application de la phérèse plaquettaire dans les procédures d’aphérèse devrait faire augmenter la demande d’appareils d’aphérèse au cours de la période de prévision.

Facteurs ayant un impact sur le marché mondial des machines d’aphérèse au cours de la période de prévision :

L’aphérèse joue un rôle crucial dans le traitement des patients atteints de cancer, qui reste le moteur clé de la croissance du marché.

La demande croissante de dérivés sanguins est également un facteur important qui devrait stimuler la croissance du marché des machines d’aphérèse.

Une augmentation notable du taux de troubles liés au sang au cours des dernières années, en particulier dans les économies développées, devrait expliquer la génération mesurable de la demande.

Les progrès technologiques dans les machines d’aphérèse contribueront également à l’expansion du marché mondial des machines d’aphérèse au cours de la période de prévision.

Le manque de disponibilité des donneurs et d’histocompatibilité constitue un défi majeur pour la croissance rapide du marché.

Les dispositifs d’aphérèse sont risqués à utiliser et coûtent cher lorsqu’ils sont achetés pour la thérapie d’aphérèse, mettant en évidence les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché de l’aphérèse.

Les procédures d’aphérèse sont largement utilisées dans le traitement des rechutes de sclérose en plaques, ce qui devrait soutenir les ventes sur le marché mondial.

Les initiatives gouvernementales favorables concernant le secteur de la santé et de la médecine devraient profiter aux performances du marché de l’aphérèse au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Machines d’aphérèse :

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le secteur de la santé et de la médecine. Cependant, l’arrivée de la pandémie a également déclenché l’approbation d’urgence des machines d’aphérèse. Alors que le marché des machines d’aphérèse a initialement subi une énorme perte de génération de revenus et de croissance des ventes, la pandémie a également affecté les activités opérationnelles du marché de l’aphérèse, y compris les services d’importation et d’exportation, en raison de la fermeture temporaire de diverses entreprises clés.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des machines d’aphérèse en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché des machines d’aphérèse a été segmenté en –

Aphérèse du donneur

Aphérèse thérapeutique

Sur la base de l’application, le marché des machines d’aphérèse a été segmenté en –

Plasmaphérèse

Plaquetthérèse

Basé sur l’utilisateur final, le marché des machines d’aphérèse a été segmenté en –

Hôpitaux

Centres de prélèvement sanguin

Autres

Marché des machines d’aphérèse : perspectives régionales

Le marché mondial des machines d’aphérèse a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché des appareils d’aphérèse, suivie de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Europe devrait être le marché à la croissance la plus rapide et devrait donc projeter le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des machines d’aphérèse au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des machines d’aphérèse comprennent –

Les machines d’aphérèse mondiales sont très fragmentées, avec un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des machines d’aphérèse comprennent –

Terumo BCT, Inc.

Société Kaneka

Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

B.brauna Melsungen AG

Laboratoires Kawasumi Inc.

Société Cérus

Fresenius Kabi

Nikkiso Co., Ltd.

Haemonetics Corporation

HemaCare Corporation.

Le rapport sur le marché des machines d’aphérèse fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations contenues dans le rapport comprennent les contributions des principaux répondants aux entretiens et de l’enquête.

Le rapport sur le marché des machines d’aphérèse couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des machines d’aphérèse comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des machines d’aphérèse: public cible