Analyse du marché de l’acide sulfurique anhydre, profils d’entreprises clés, types, applications et prévisions jusqu’en 2027

La taille du marché mondial de l’acide sulfurique anhydre , évaluée à 11,42 milliards USD en 2020 et atteignant 13,47 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC lent de 2,87% au cours de la période de prévision 2021-2027. La demande continue d’engrais phosphatés de la part de l’industrie agricole soutient principalement les ventes d’acide sulfurique anhydre sur le marché mondial. Le marché de l’acide sulfurique anhydre devrait légèrement stimuler la demande provenant de l’industrie automobile au cours de la période de prévision.

Facteurs devant influencer la performance du marché Acide sulfurique anhydre sur la période de prévision:

La demande croissante de rendements agricoles plus élevés et la disponibilité décroissante de terres fertiles en raison de l’urbanisation ont conduit à une dépendance accrue à l’égard des engrais, en particulier des engrais phosphatés. Cette demande croissante d’engrais phosphatés devrait stimuler le marché de l’acide sulfurique anhydre au cours de la période de prévision.

L’application croissante de l’acide sulfurique anhydre dans l’industrie automobile pour fabriquer divers types de batteries devrait induire une légère hausse du marché de l’acide sulfurique anhydre.

Les réglementations gouvernementales de plus en plus strictes sur l’utilisation de l’acide sulfurique anhydre, car le processus de production n’est pas durable sur le plan environnemental, sont susceptibles d’entraver la croissance du marché de l’acide sulfurique anhydre au cours de la période de prévision.

Les investissements croissants dans les activités de développement liées à la synthèse chimique de l’acide chlorhydrique, de l’acide nitrique et de l’acide phosphorique, entre autres produits chimiques industriels, accélèrent la demande d’acide sulfurique anhydre comme matière première, stimulant ainsi la croissance du marché.

La demande croissante de détergents devrait également propulser la croissance du marché de l’acide sulfurique anhydre.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/anhydrous-sulphuric-acid-market

Impact du COVID-19 sur le marché Acide sulfurique anhydre :

La crise du COVID-19 a considérablement affecté le marché de l’acide sulfurique anhydre, entraînant une baisse de la demande globale. Le ralentissement économique et la récession ont entraîné une baisse importante de la demande de produits des industries d’utilisation finale, ce qui devrait avoir un impact négatif sur le marché de l’acide sulfurique anhydre au cours des premières années de la période de prévision. Le surplus croissant d’acide sulfurique et la grave perturbation de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sont des défis cruciaux auxquels le marché de l’acide sulfurique anhydre est confronté. Des efforts de coopération combinés de toutes les parties prenantes sont nécessaires pour les réduire et remettre le marché sur les rails.

Renseignez-vous avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/anhydrous-sulphuric-acid-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché de l’acide sulfurique anhydre en fonction du type de matière première, de l’application et de la fabrication.

Sur la base du type de matière première, le marché de l’acide sulfurique anhydre a été segmenté en –

Minerai de pyrite

Soufre élémentaire

Fonderies de métaux communs

Autres

Sur la base de l’application, le marché de l’acide sulfurique anhydre a été segmenté en –

Les engrais

Pâtes et papiers

Textiles

Fabrication de produits chimiques

Traitement des métaux

Acide de batterie automobile

Raffinage du pétrole et autres

Sur la base du processus de fabrication, le marché de l’acide sulfurique anhydre a été segmenté en –

Processus de contact unique

Processus de contact humide

Processus de la chambre principale

Autres

Marché de l’acide sulfurique anhydre: perspectives régionales

Géographiquement, le marché de l’acide sulfurique anhydre a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique dominait le marché mondial, suivie de l’Amérique du Nord. L’augmentation de la production de soufre en Chine et au Japon et la demande croissante d’acide sulfurique anhydre des Philippines et d’Indonésie resteront les principaux moteurs de la position de leader de l’Asie-Pacifique sur le marché mondial de l’acide sulfurique anhydre.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’acide sulfurique anhydre comprennent –

Solution chimique PVS (États-Unis)

AkzoNobel NV (Pays-Bas)

BASF SE (Allemagne)

Dow Dupont (États-Unis)

Agrium inc. (Canada)

Aurubis (Allemagne)

The Mosaic Company (États-Unis).

Certains des principaux acteurs du marché de l’acide sulfurique anhydre se concentrent sur des stratégies de croissance telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation technologique avancée au niveau mondial pour améliorer leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/anhydrous-sulphuric-acid-market

Le rapport sur le marché Acide sulfurique anhydre couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Acide sulfurique anhydre comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)+

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/anhydrous-sulphuric-acid-market

Marché de l’acide sulfurique anhydre: public cible