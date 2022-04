Part de marché de l’anthracite, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2027

La taille du marché mondial de l’anthracite devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision 2021-2027. L’énorme demande d’anthracite de diverses industries en tant que source de carburant est le principal moteur de la croissance du marché à travers le monde dans les années à venir. L’anthracite est une source de combustible supérieure et présente divers avantages par rapport aux substituants conventionnels tels que le pétrole, le bois, le gaz, etc. La demande croissante d’anthracite en tant que source de combustible devrait stimuler la croissance du marché de l’anthracite au cours de la période de prévision.

Adoption croissante de l’Anthracite :

L’industrialisation rapide des économies émergentes devrait expliquer une croissance croissante du marché de l’anthracite au cours de la période de prévision

Le coût élevé de l’anthracite par rapport aux autres substituants disponibles sur le marché est susceptible d’entraver la croissance du marché de l’anthracite à long terme.

L’augmentation de la demande de l’industrie métallurgique où l’anthracite est utilisé comme réticent devrait stimuler la croissance du marché de l’anthracite.

Impact du COVID-19 sur le marché Anthracite :

La crise du COVID-19 a considérablement affecté le scénario du marché de l’anthracite, entraînant une baisse de la demande globale et appelle des réponses rapides de toutes les parties prenantes du paysage de l’anthracite – y compris les fabricants, les vendeurs, les distributeurs et les consommateurs. Le ralentissement économique a provoqué une chute considérable des performances des industries d’utilisation finale, ce qui devrait avoir un impact négatif sur le marché de l’anthracite au cours des premières années de la période de prévision.

Sur la base de l’application, le marché de l’anthracite a été segmenté en –

Le carburant

Fabrication de l’acier

Usines d’agglomération

Fours de durcissement

Autres

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’anthracite a été segmenté en –

Acier

Produits chimiques

Énergie et puissance

Briques

Silicium & Verre

Autres

Marché de l’anthracite : perspectives régionales

Le marché de l’anthracite a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l’anthracite en raison de la forte demande de diverses industries d’utilisation finale. L’Asie-Pacifique est suivie par l’Amérique du Nord et l’Europe. Certains pays européens génèrent une demande significativement élevée d’anthracite car ils l’utilisent pour remplacer le gaz naturel à prix élevé comme carburant de remplacement.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’anthracite comprennent –

Société Blaschak Anthracite

Lehigh Anthracite

Atlantique Anthracite Plc

Atrum Anthracite SA

Énergie celtique

National vietnamien

Groupe Industries Anthracite-Minérales

Anthracite de Sibérie

Groupe Sadovaya

Vostok Anthracite

Robindale Energy Services, Inc.

Les principaux acteurs du marché de l’anthracite se concentrent sur des stratégies de croissance telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation technologique avancée au niveau mondial pour améliorer leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Le rapport sur le marché de l’anthracite couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché Anthracite comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

