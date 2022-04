Part de marché des protéines antigel, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2027

La taille du marché mondial des protéines antigel a atteint 5,45 millions USD en 2020 et 30,22 millions USD en 2027 , enregistrant un solide TCAC de 34,3 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les protéines antigel (AFP) font référence à un type de polypeptides produits à partir de plantes, d’insectes, de poissons, de bactéries et de champignons spécifiques comme réponse de survie naturelle. Aussi connues sous le nom de protéines structurantes de la glace (ISP), les protéines antigel se lient pour former des cristaux de glace lorsque la température tombe en dessous de zéro pour inhiber la croissance et la recristallisation de la glace. Une base d’applications en constante expansion devrait soutenir la croissance du marché des protéines antigel au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/antifreeze-proteins-market

Adoption croissante des protéines antigel :

La sensibilisation croissante des gens aux avantages associés aux protéines antigel est principalement le moteur de la croissance du marché. Ces protéines inhibent la croissance des cristaux de glace dans les fluides corporels, ce qui reste le facteur clé qui a récemment stimulé leur demande. Par ailleurs, l’avènement de la technologie en faveur de la pisciculture en milieu froid soutient la croissance du marché.

Le nombre croissant d’activités de R&D et la hausse des investissements en R&D dans le monde. Application croissante des protéines antigel dans la vaccination, les greffes d’organes et les cosmétiques, mettant en évidence plusieurs domaines d’application potentiels dans les industries médicales et pharmaceutiques

L’industrie alimentaire et des boissons recèle encore de nombreuses opportunités inexploitées pour la croissance du marché des protéines antigel à travers le monde. Cependant, les coûts initiaux élevés et les investissements coûteux en R&D continuent de freiner la croissance du marché des protéines antigel.

Impact du COVID-19 sur le marché Protéines antigel :

La pandémie mondiale de COVID-19 a touché presque toutes les industries. L’épidémie de COVID-19 a entraîné une demande accrue de protéines antigel dans plusieurs secteurs, principalement dans les secteurs de la santé et de la pharmacie, car il y a eu des implications considérables sur le commerce des fruits et légumes. De plus, le COVID-19 a considérablement influencé la demande de protéines antigel car il existe un besoin croissant de mécanismes de stockage efficaces à ce moment crucial.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/antifreeze-proteins-market?opt=2950

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des protéines antigel en fonction du type et des plates-formes.

Sur la base du type, le marché des protéines antigel a été segmenté en –

Type I

Type II

Type III

Glycoprotéines

Non glycoprotéines

Autres

Sur la base de la forme, le marché des protéines antigel a été segmenté en –

Solide

Liquide

Sur la base de la source, le marché des protéines antigel a été segmenté en –

Poisson

Recombinant

Insectes

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des protéines antigel a été segmenté en –

Nourriture et boissons

L’industrie de la santé

Produits de beauté

Autres

Marché des protéines antigel: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des protéines antigel a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des protéines antigel, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique, principalement en raison de la croissance explosive des industries médicales et cosmétiques et de l’augmentation de la demande de produits anti-âge dans la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision en raison du financement gouvernemental et de la prise de conscience croissante de l’importance des protéines antigel dans leurs principaux domaines d’application.

Les principaux concurrents du marché mondial des protéines antigel comprennent –

Le marché des protéines antigel est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les fabricants vitaux de protéines antigel opérant sur le marché mondial sont –

Société Kaneka

A/F Protéine Inc.

Unilever

Sirona Biochimie

ProtoKinetix, Inc.

Shanghai Yu Tao Industrial Co, Ltd.

Société Nichirei

Huacheng Jinke Technology Co. Ltd.

AquaBounty Technologies Inc.

Jardin d’herbes de Kodera.

Le rapport sur le marché des protéines antigel fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/antifreeze-proteins-market

Le rapport sur le marché des protéines antigel couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des protéines antigel comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/antifreeze-proteins-market

Marché des protéines antigel: public cible