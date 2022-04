Prix ​​du marché des anti-infectieux, perspectives du secteur, classification et prévisions de 2022 à 2027

La taille du marché mondial des anti-infectieux est estimée à 110,54 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 180,25 milliards USD d’ici 2027 , enregistrant un TCAC de 6% au cours de la période de prévision (2021-2027). Les médicaments anti-infectieux aident à tuer le micro-organisme à l’intérieur du corps et aident à l’analyse détaillée du patient, au pronostic et à l’identification de la guérison. Les médicaments antiviraux et antifongiques sont les segments les plus recherchés sur le marché des anti-infectieux, enregistrant une augmentation notable du taux de croissance au cours de la période de prévision.

Facteurs devant influencer la performance du marché des anti-infectieux au cours de la période de prévision:

L’explosion des taux de prévalence des maladies, l’élargissement du bassin de patients, les lancements de nouveaux médicaments et l’augmentation des approbations de vaccins devraient stimuler la croissance du marché des anti-infectieux. De plus, le nombre d’hôpitaux et de cliniques de soins primaires a augmenté, indiquant une plus grande génération de demande dans un avenir proche, ce qui conduira à la croissance du marché.

La concurrence entre les fabricants de génériques, le prix élevé des médicaments et les politiques de remboursement risquées sont quelques-uns des faits qui continueront de limiter l’expansion rapide du marché mondial des anti-infectieux.

Le pouvoir d’achat élevé des consommateurs, la volonté d’opter pour des médicaments coûteux et une meilleure disponibilité créent collectivement une opportunité devant les acteurs du marché, en particulier dans les économies en développement. Cependant, la sophistication croissante des infrastructures de santé dans les pays en développement renforce également les possibilités de croissance du marché des anti-infectieux.

Impact du COVID-19 sur le marché Anti-infectieux :

La pandémie de COVID-19 perturbe l’environnement sanitaire mondial. Pourtant, les anti-infectieux ont fortement émergé de cet événement. De nombreux centres de santé ont même généré une demande accrue d’anti-infectieux ciblant le traitement efficace du COVID-19. Les ventes mondiales de médicaments anti-infectieux continueront d’augmenter avec l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses dans le monde.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des anti-infectieux en fonction du produit, de l’indication, du canal de distribution, de la voie d’administration, de la gamme et des utilisateurs finaux.

Sur la base du produit, le marché des anti-infectieux a été segmenté en –

Antibiotiques

Antiviraux

Antifongiques

Autres

Sur la base des indications, le marché des anti-infectieux a été segmenté en-

Infection par le VIH

Pneumonie

Infection virale respiratoire

État septique

Tuberculose

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des anti-infectieux a été segmenté en-

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché des anti-infectieux a été segmenté en

Oral

Topique

Parentéral

Autres

Basé sur la gamme, le marché des anti-infectieux a été segmenté en

Spectre étroit

Large spectre

Basé sur les utilisateurs finaux, le marché des anti-infectieux a été segmenté en

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Marché des anti-infectieux : perspectives régionales

Le marché mondial des anti-infectieux a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, on a estimé que l’Amérique du Nord continue de détenir la plus grande part de l’espace des anti-infectieux, l’Europe suit de près et l’Asie-Pacifique présente un fort potentiel de croissance pour le marché des anti-infectieux au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des anti-infectieux comprennent –

Les anti-infectieux mondiaux sont très fragmentés, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des anti-infectieux comprennent –

Laboratoires Abbott Limitée

Cipla Ltd.

Claris Life Sciences Ltd.

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.

Lupin Ltd.

Panacea Biotech Ltd.

Novartis SA

Pfizer Ltd.

Laboratoires Ranbaxy Ltd.

Sun Pharmaceuticals Ltd.

Le rapport sur le marché des anti-infectieux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations contenues dans le rapport comprennent les contributions des principaux répondants aux entretiens et de l’enquête.

Le rapport sur le marché des anti-infectieux couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des anti-infectieux comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des anti-infectieux : public cible