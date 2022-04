Prix ​​du marché des services de découverte de médicaments, perspectives du secteur, classification et prévisions de 2022 à 2027

La taille du marché mondial des services de découverte de médicaments devrait passer de 9 324,1 millions de dollars en 2020 à 18 562,4 millions de dollars d’ici 2027 , à un TCAC de 9,8 % de 2021 à 2027. Les services de découverte de médicaments sont les services requis pour le développement de médicaments par diverses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. entreprises. La manipulation moléculaire, le criblage aléatoire, les métabolites de médicaments, la conception moléculaire et la sérendipité sont des méthodes couramment utilisées pour le développement de médicaments. Ce processus comprend l’identification des aspirants, la production, la représentation, la sélection et les essais d’utilité thérapeutique.

Des facteurs tels que la croissance des pipelines de candidats biologiques, l’externalisation continue des sociétés pharmaceutiques et la demande croissante de détails analytiques précis sur les médicaments et le développement de processus par les agences de réglementation devraient stimuler la croissance rapide du marché. Avec l’évolution de la dynamique du marché, les fournisseurs de services s’efforcent de fournir des tests analytiques de qualité, de précision et de robustesse dans des délais serrés. L’augmentation des dépenses de recherche et développement, l’accent accru sur l’optimisation des coûts, une tendance croissante à l’externalisation, les mégadonnées, l’intelligence artificielle et les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales à la recherche de plus en plus de partenaires dynamiques, flexibles et fiables sont certains facteurs qui augmentent la croissance du marché à travers le monde.

Comme la plupart des médicaments sont utilisés pour traiter des patients gravement malades souffrant de maladies chroniques, le médicament doit généralement respecter strictement les normes établies par les organismes de réglementation. Les exigences réglementaires strictes signifient que de nombreux pays ont de longs délais pour l’approbation des médicaments pharmaceutiques, en particulier pour les médicaments anticancéreux. Il existe des différences significatives lorsque les régulateurs de différents pays approuvent les médicaments en fonction de leurs normes réglementaires nationales en vigueur. Cela signifie qu’en général, les patients ont accès à des médicaments prometteurs (comme des médicaments contre le cancer et d’autres maladies chroniques) à des moments différents. Cela limite considérablement la capacité de commercialisation de la plupart des grandes entreprises. De plus, l’approbation tardive dans les pays signifie que de nombreux patients perdent des médicaments potentiellement importants pour améliorer leur qualité de vie.

Dynamique du marché mondial des services de découverte de médicaments

Moteurs : augmenter les investissements dans la recherche et le développement pour le développement de nouvelles molécules de médicaments

Les dépenses de recherche et développement des entreprises pharmaceutiques ont augmenté au fil des ans. Par exemple, Pfizer a dépensé 7 690 millions USD en recherche et développement en 2015, qui sont passés à 8 650 millions USD en 2019. Cela se traduit directement par une augmentation des dépenses consacrées à la découverte de médicaments. Selon un rapport de 2020 publié par l’American Medical Association (JAMA) Journal, le coût médian estimé de R&D capitalisé par produit entre 2009 et 2018 est évalué à 985 millions de dollars, y compris les dépenses liées aux essais échoués.

Dans le cas des nouvelles thérapies, le nombre de recherches augmente également. Selon l’article de recherche publié dans Pharmaceuticals en février 2020, trois peptides, Active Pharmaceutical Ingredients (API), ont été approuvés par la FDA. Quarante-huit médicaments ont été approuvés en 2019, dont 10 étaient des produits biologiques, et les 38 nouvelles entités chimiques (NCE) restantes comprenaient des peptides et des oligonucléotides.

Contraintes : réglementations gouvernementales strictes

Les organismes de réglementation n’approuvent normalement que les médicaments anticancéreux sur la base d’essais de phase 3 comparatifs, randomisés, en double aveugle. Ces essais prennent beaucoup de temps et peuvent parfois impliquer un grand nombre de personnes. Ainsi, des normes strictes empêchent également une approbation rapide du pipeline de l’entreprise vers le marché. De plus, la principale préoccupation en matière d’approbation réglementaire est la grande variabilité de la conception actuelle des essais cliniques, y compris les différents critères d’inclusion, les critères d’évaluation, les plans d’analyse et la définition des meilleurs soins de soutien concomitants ; en raison de ces variations, des opinions divergentes sur ce qu’il faut considérer comme un critère d’évaluation clinique significatif par l’Agence européenne des médicaments (EMA) par rapport à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Opportunités : Avancement dans les technologies

L’utilisation de technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle, la bioinformatique et la pharmacogénomique, joue un rôle essentiel dans la réduction du temps nécessaire à la découverte de médicaments, ce qui profite aux sociétés pharmaceutiques avec des investissements réduits et un retour sur investissement accru. L’intelligence artificielle consiste à développer des algorithmes intelligents qui peuvent imiter l’environnement généralement associé au cerveau humain. Ainsi, l’intelligence artificielle a affecté tous les aspects des activités pharmaceutiques, depuis le processus de découverte de médicaments à un stade précoce et le développement clinique jusqu’à la commercialisation du médicament sur le marché.

Les progrès de l’analyse des données devraient stimuler l’adoption de diverses approches modernes dans la découverte de médicaments, telles que la conception d’essais adaptatifs, les protocoles maîtres, la segmentation améliorée des maladies et des populations de patients, les applications de preuves du monde réel (RWE) pour l’approbation réglementaire, qui peuvent augmenter l’efficacité de la R&D et la qualité des preuves générées pour étayer l’approbation du médicament.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des services de découverte de médicaments en fonction du processus, du type, du type de médicament, du domaine thérapeutique et du type d’entreprise.

Par processus (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Sélection cible

Validation de la cible

Identification Hit-To-Lead

Optimisation des leads

Validation des candidats

Par type (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Services de chimie médicinale

Services de biologie

Métabolisme des médicaments et pharmacocinétique

Par type de médicament (revenu, milliards de dollars, 2017-2027)

Médicaments à petites molécules

Médicaments biologiques

Par domaine thérapeutique (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Oncologie

Systèmes nerveux centraux

Cardiovasculaire

Maladie infectieuse

Troubles métaboliques

Autres

Par type d’entreprise (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Entreprises pharmaceutiques de niveau 1

Entreprises pharmaceutiques de niveau 2

Entreprises pharmaceutiques de niveau 3

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment d’identification des résultats du marché des services de découverte de médicaments devrait représenter la plus grande part, par processus

Sur la base de ce processus, le marché des services de découverte de médicaments a été segmenté en sélection de cible, validation de cible, identification des pistes, optimisation des pistes et validation des candidats. Le segment d’identification hit-to-lead occupait la position dominante, avec la plus grande part de 28,7% du marché mondial des services de découverte de médicaments en 2020. La part importante du segment d’identification hit-to-lead peut être attribuée à l’augmentation de la recherche- criblage à haut débit (HTS). L’étape hit to lead (H2L) de la découverte de médicaments vise à découvrir des pistes à partir d’une sélection de composés qui démontrent certains effets thérapeutiques prometteurs. Cela comprend une analyse détaillée d’une bibliothèque chimique comprenant des molécules plus petites avec une activité possible au niveau du site cible.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des services de découverte de médicaments.

Sur la base des régions, le marché mondial des services de découverte de médicaments a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En Asie-Pacifique, quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique, sont analysés. L’Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché mondial des services de découverte de médicaments. La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

On estime également que la région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus rapide de 11,9 % du marché des services de découverte de médicaments au cours de la période de prévision. Les perspectives de croissance croissantes dans les pays émergents de l’APAC et un changement dans la base de recherche et de fabrication des principales sociétés pharmaceutiques devraient propulser la croissance régionale au cours de la période de prévision. De plus, plusieurs géants pharmaceutiques de premier plan sont entrés dans la région APAC pour réduire les coûts de fabrication et exploiter les opportunités de croissance dans un avenir proche.

Principaux acteurs du marché

Le marché des services de découverte de médicaments est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Thermo Fisher Schientific, Merck KGaA, Charles River Laboratories International, GE Healthcare, Evotec, Jubilant Biosys, Covance, Genscript Biotech Corporation, Aurigene Discovery Technologies, Wuxi Apptec, Syngene, Eurofins Scientific, Laboratory Corporation of America Holdings, GVK Biosciences Private Limited, Lonza Group AG, Piramal Enterprises Ltd., Dalton Pharma Services, Viva Biotech et Selvita. Parmi ces acteurs du marché, Charles River Laboratories, Laboratory Corporation of America Holdings, Wuxi Apptec, Thermo Fisher Scientific et Evotec figurent parmi les principaux acteurs du marché des services de découverte de médicaments. Ces entreprises contribuent pour environ 46,3 % au marché mondial, avec une présence majeure aux États-Unis.