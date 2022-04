Marché mondial des films de revêtement antimicrobien Analyse de l’industrie et évaluation des opportunités 2022-2027

Le marché mondial des films de revêtement antimicrobiens était évalué à environ 4 464,1 millions USD en 2020 et devrait atteindre environ 9 694,7 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les films de revêtement antimicrobiens gagnent en importance dans le monde entier, car ils contribuent à réduire ou à éliminer la propagation des micro-organismes toxiques, ainsi qu’à améliorer la sécurité des travailleurs, des clients et des produits provenant de surfaces partagées. Les préoccupations croissantes concernant la propreté dans divers secteurs industriels verticaux et l’application croissante d’additifs et de revêtements dans les emballages en plastique sont des facteurs importants qui stimulent la demande pour le marché des films de revêtement antimicrobiens. La préférence croissante pour les films de revêtement antimicrobiens par rapport aux désinfectants et autres agents de nettoyage stimule également la croissance du marché mondial des films de revêtement antimicrobiens. Alors que le coût élevé lié aux films de revêtement antimicrobiens en raison de la possibilité croissante de développement d’une résistance aux antibiotiques devrait limiter la croissance du marché. En dehors de cela, l’intégration de matériaux innovants et sophistiqués, tels que les nanomatériaux, dans les films de revêtement antimicrobiens devrait créer des opportunités de croissance importantes sur le marché au cours de la période de prévision.

Le film de revêtement antimicrobien est une couche de finition qui peut être combinée à la surface de n’importe quel matériau, tel que des matériaux adhésifs tels que des étiquettes et du ruban adhésif. Le film est constitué d’un agent bloquant les bactéries robuste et non toxique appelé Agion, qui est généré par la combinaison d’ions d’argent et de zéolite. Ces films sont considérés comme une solution efficace qui empêche la croissance des microbes, y compris les bactéries, les champignons, les moisissures et autres microbes biologiques. De plus, le film est sans danger au toucher, non irritant et non toxique. Ainsi, il peut améliorer le fonctionnement d’une surface en réduisant efficacement les impacts nocifs des microbes. En tant que tels, ces films ont trouvé une large application et utilisation dans un éventail d’industries, qui couvrent le médical, l’alimentation et les boissons, les appareils CVC, et bien d’autres. De plus, le monde a souvent grandi pour être plus soucieux de l’hygiène,

Adoption croissante des films de revêtement antimicrobiens dans l’industrie de l’emballage alimentaire :

La croissance constante du scénario concurrentiel dans le monde, compte tenu de la demande croissante de prévention des micro-organismes dans l’application d’emballage alimentaire, propose continuellement la demande du marché des films de revêtement antimicrobiens. Le film de revêtement antimicrobien est utilisé comme ingrédient actif pour saturer efficacement les microbes dans le matériau de film d’emballage alimentaire et le répartit par conséquent sur la durée prédéterminée pour réduire la propagation des microbes affectant les produits alimentaires. Cela a conduit à une augmentation de la durée de conservation des produits alimentaires et contribue à minimiser la prévalence des maladies infectieuses et d’origine alimentaire, ce qui a conduit à l’adoption de films de revêtement antimicrobiens à travers le monde. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que les aliments non préparés de manière hygiénique et suffisante entraînent 600 millions d’incidents de maladies d’origine alimentaire et près de 420 000 décès chaque année. En outre, environ 30 % des enfants âgés de cinq ans ou moins sont enclins à mourir prématurément, en raison de contaminations alimentaires et d’infections d’origine alimentaire. En outre, l’utilisation de la technologie antimicrobienne pour développer des matériaux antibactériens ayant un potentiel dans les applications alimentaires est envisagée comme une alternative prometteuse, qui pourrait aider à éviter le croisement et/ou la recontamination d’agents pathogènes, tels que les virus ou les bactéries dans les aliments emballés. De tels avantages augmentent la demande de films de revêtement antimicrobiens pour réduire davantage la contamination des aliments et le rendre tout à fait sûr pour les consommateurs. environ 30 % des enfants âgés de cinq ans ou moins ont tendance à mourir prématurément, en raison de la contamination des aliments et des infections d’origine alimentaire. En outre, l’utilisation de la technologie antimicrobienne pour développer des matériaux antibactériens ayant un potentiel dans les applications alimentaires est envisagée comme une alternative prometteuse, qui pourrait aider à éviter le croisement et/ou la recontamination d’agents pathogènes, tels que les virus ou les bactéries dans les aliments emballés. De tels avantages augmentent la demande de films de revêtement antimicrobiens pour réduire davantage la contamination des aliments et le rendre tout à fait sûr pour les consommateurs. environ 30 % des enfants âgés de cinq ans ou moins ont tendance à mourir prématurément, en raison de la contamination des aliments et des infections d’origine alimentaire. En outre, l’utilisation de la technologie antimicrobienne pour développer des matériaux antibactériens ayant un potentiel dans les applications alimentaires est envisagée comme une alternative prometteuse, qui pourrait aider à éviter le croisement et/ou la recontamination d’agents pathogènes, tels que les virus ou les bactéries dans les aliments emballés. De tels avantages augmentent la demande de films de revêtement antimicrobiens pour réduire davantage la contamination des aliments et le rendre tout à fait sûr pour les consommateurs. ce qui pourrait aider à éviter le croisement et/ou la recontamination d’agents pathogènes, tels que des virus ou des bactéries dans les aliments emballés. De tels avantages augmentent la demande de films de revêtement antimicrobiens pour réduire davantage la contamination des aliments et le rendre tout à fait sûr pour les consommateurs. ce qui pourrait aider à éviter le croisement et/ou la recontamination d’agents pathogènes, tels que des virus ou des bactéries dans les aliments emballés. De tels avantages augmentent la demande de films de revêtement antimicrobiens pour réduire davantage la contamination des aliments et le rendre tout à fait sûr pour les consommateurs.

Impact du COVID-19 sur le marché Film de revêtement antimicrobien :

La pandémie de COVID-19 en cours a eu un impact positif sur les revenus des fabricants de films de revêtement antimicrobiens en raison de l’augmentation des investissements des organisations publiques et privées pour réduire la diffusion de COVID 19, ce qui est susceptible de stimuler l’adoption de films de revêtement antimicrobiens. Le marché observera probablement une énorme reprise alors que les autorités gouvernementales et les entreprises privées augmenteront leurs dépenses pour atténuer le risque de propagation par contact de surface. En outre, on estime en outre que les dépenses croissantes consacrées à la rénovation des hôpitaux et autres infrastructures de santé associées pour minimiser les épidémies de virus et les infections entraîneront un besoin supplémentaire pour les utilisateurs finaux du marché des films de revêtement antimicrobiens. Les acteurs s’impliquent également de plus en plus sur la R& D activités pour l’avancement des matériaux afin de minimiser globalement la propagation des micro-organismes, qui influencent davantage leur consommation sur le marché d’utilisation finale. Par exemple, en mars 2020, l’Université des sciences et technologies de Hong Kong a mis au point un nouveau polymère antimicrobien à plusieurs niveaux (MAP -1), qui peut lutter efficacement contre la propagation et l’infection des virus, des bactéries, des spores et du nouveau COVID 19, ainsi favoriser le marché des films de revêtements antimicrobiens.

L’innovation future dans le revêtement antimicrobien (après la pandémie de COVID-19) sera un faible coût, une faible écotoxicité et de nouveaux matériaux antimicrobiens pour les revêtements.

En raison de la pandémie de COVID-19, les États-Unis sont gravement touchés et comptent le plus grand nombre de personnes infectées. Pour le traitement des patients, le gouvernement a dépensé plus de 600 millions de dollars pour construire des installations temporaires à partir de mai 2020. À titre préventif, les surfaces tactiles, telles que les lits, les poignées, les dispositifs médicaux, les instruments et les équipements de protection, ont été recouvertes d’un revêtement antimicrobien. revêtements pour assurer la plus grande sécurité des personnes. Pour la même raison, les revêtements antimicrobiens à base d’argent ont été préférés principalement dans l’industrie médicale et de la santé. Par exemple, le système de revêtement Axalta avait fourni un revêtement antimicrobien à base d’argent de 7 000 livres à des installations temporaires basées à Chicago pour lutter contre le COVID-19.

En avril 2020, PPG Industries a fourni 290 gallons (1 100 litres) de revêtements intérieurs antibactériens en latex MASTER’S MARK à l’hôpital Tong Ren de Shanghai, engagé dans le traitement des patients COVID-19.

Le film de revêtement antimicrobien de type argent devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Parmi ces types, les films de revêtement antimicrobiens à base d’argent devraient occuper la première place en termes de revenus sur le marché mondial. En tant que tel, l’argent est le matériau le plus avancé et idéal pour la composition, en raison de sa stabilité bactéricide robuste et de ses effets antimicrobiens à large spectre substantiels sur les bactéries gram-positives et gram-négatives. En outre, les films de revêtements antimicrobiens de type argent sont largement appliqués dans l’industrie des dispositifs médicaux et des soins de santé. Il aide à prévenir la croissance des virus et des bactéries et à contrôler la propagation des infections nosocomiales (IAS). Par conséquent, la demande croissante de films de revêtement antimicrobiens de type argent dans le secteur médical et des soins de santé pour assurer la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail devrait enregistrer un taux de croissance significatif sur l’ensemble du marché au cours de la période de prévision.

Le secteur médical et des soins de santé devrait être la plus grande application du marché des films de revêtement antimicrobien :

Sur la base de l’application, le secteur médical et des soins de santé est le plus grand utilisateur final de films de revêtement antimicrobiens dans le monde. Dans ce secteur, les films de revêtement antimicrobiens ont acquis une large acceptation et une attention considérable dans les hôpitaux et autres établissements de santé pour prévenir la propagation des infections nosocomiales (IAS). En outre, le gouvernement des États-Unis et des pays européens ont lancé des plans d’action HAIs pour éliminer ou réduire l’infection et la propagation des virus. Par exemple, en 2016, les États-Unis ont lancé le HAI Action Plan (2015-2020) pour fournir une feuille de route pour éviter la prévalence des HAI dans les établissements de santé. En conséquence, l’inquiétude croissante associée aux IHA et à leur impact sur l’homme est le principal facteur qui stimule la demande pour le marché des films de revêtement antimicrobiens.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des films de revêtement antimicrobiens en fonction du type et de l’application.

Par type (revenu, milliards USD, 2027-2027)

Argent

Cuivre

Oxyde de titane

Autres

Par application (revenu, milliards USD, 2027-2027)

Médical & Santé

Nourriture et boissons

Construction de bâtiments

Système CVC

Vêtements de protection

Le transport

Autres

Marché du film de revêtement antimicrobien: perspectives régionales

L’analyse régionale du marché mondial des films de revêtement antimicrobiens est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la région leader/importante au niveau mondial avec une part de marché de 39,2 % en 2020, en raison du soutien croissant du gouvernement à la mise en œuvre de la technologie antimicrobienne dans le secteur industriel, ainsi que de la présence d’un grand nombre de fabricants de produits divers dans la région. Dans le même temps, l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance/TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’augmentation de la base de fabrication des produits d’emballage et l’utilisation accrue et rigoureuse des films de revêtement dans les infrastructures de santé des pays en développement, tels que la Chine et l’Inde,

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont –

Des acteurs clés tels qu’AkzoNobel, XPEL, Inc., la société Sherwin-Williams, Axalta Coating Systems, PPG Industries, Cosmo Films et DuPont de Nemours ont opté pour plusieurs initiatives pour élargir leurs portefeuilles de produits, renforcer leur présence géographique et améliorer leur avantage concurrentiel sur le marché des revêtements antimicrobiens.

XPEL, Inc.

AkzoNobel

La société Sherwin-Williams

Systèmes de revêtement Axalta

PPG Industries

Fonds de peinture Nippon

DuPont de Nemours

Société Dunmore

Cosmo Films

BASF SE.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2020, le fabricant indien de films spéciaux Cosmo Films a présenté un nouveau film de laminage antimicrobien qui tue efficacement un large éventail de bactéries. Ce film démontre un impact positif contre Escherichia coli ATCC 8739 et Staphylococcus aureus ATCC 6538 suite à la certification JIS Z 2801.

En septembre 2020, la société américaine Dunmore Corporation a dévoilé un nouveau film antimicrobien résistant aux rayures. Le film adopte la technologie des ions d’argent, qui empêche diverses moisissures, moisissures et bactéries à la surface.

En juin 2019, Nippon Paint Holdings a lancé la production d’un revêtement antivirus et de films associés via les particules antimicrobiennes Guardiant de Corning.

Marché des films de revêtement antimicrobien: public cible