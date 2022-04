Analyse et prévisions de l’industrie mondiale du marché du système anti-blanchiment d’argent 2022-2027

La taille du marché mondial du système de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) était évaluée à 2,21 milliards USD en 2020 et atteindrait 5,45 milliards USD en 2027 , avec une croissance à un TCAC robuste de 15,6 % sur la période de prévision 2021-2027. L’adoption croissante d’analyses avancées dans l’AML et l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et des technologies de mégadonnées dans le développement de solutions AML offriraient des opportunités lucratives aux fournisseurs de solutions AML qui bénéficieraient à la croissance du marché leader du secteur.

Facteurs susceptibles d’influencer le marché du système de lutte contre le blanchiment d’argent au cours de la période de prévision

L’intervention plus approfondie des technologies de nouvelle génération garantit une meilleure performance des tâches en analysant les données historiques, réduisant ainsi la marge d’erreur.

Il existe une demande croissante de solutions AML puissantes et personnalisées dans le secteur bancaire et d’autres segments d’utilisation finale, en particulier pour détecter les schémas cachés et les activités suspectes de blanchiment d’argent.

L’investissement initial élevé dans les systèmes AML et les équipements de pointe associés continue de restreindre la base d’utilisateurs potentiels du marché à long terme.

Le manque criant de professionnels qualifiés en matière de lutte contre le blanchiment d’argent entrave la capacité des organisations à répondre à l’évolution des besoins de conformité en raison de leur incapacité à détecter les fraudes à un stade précoce, ce qui les rend vulnérables aux fraudes liées au blanchiment d’argent.

L’une des principales opportunités pour les fournisseurs de systèmes anti-blanchiment est la demande croissante des utilisateurs finaux basés dans les pays en développement, qui fournissent des emplois dans le secteur manufacturier.

Impact de COVID-19 sur le marché Système anti-blanchiment d’argent :

Le marché des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent a subi un impact majeur de l’épidémie de coronavirus. Les fermetures à l’échelle nationale qui ont entraîné une tendance à la baisse dans la plupart des industries ont, en fait, stimulé la demande de systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent. L’utilisation en croissance exponentielle des portefeuilles numériques ou des portefeuilles électroniques qui marque une tendance florissante. Ce changement favorise les chances de transaction d’argent illégal et plusieurs autres risques de blanchiment d’argent, poussant ainsi la croissance du marché du système anti-blanchiment d’argent. Les transactions en ligne devenant courantes et atteignant une plus grande omniprésence dans le monde, la demande de systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent devrait connaître une tendance à la hausse tout au long de la période de prévision.

Portée du rapport

Les systèmes mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent ont été segmentés en type, déploiement, organisation et utilisation finale.

Sur la base du type, le marché des systèmes anti-blanchiment a été segmenté en–

Solution

Prestations de service

Sur la base du déploiement, le marché du système anti-blanchiment d’argent a été segmenté en –

Sur site

Nuage

Sur la base de l’organisation, le marché du système anti-blanchiment d’argent a été segmenté en –

PME

Grandes entreprises

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des systèmes anti-blanchiment d’argent a été segmenté en –

Banques et Finances

Fournisseurs d’assurance

Jeux et paris

Marché du système anti-blanchiment d’argent: perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Amérique du Nord devrait projeter le TCAC le plus élevé au monde au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du système anti-blanchiment d’argent comprennent –

Le marché mondial des systèmes anti-blanchiment est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Certains des acteurs importants opérant sur le marché des systèmes anti-blanchiment comprennent–

ACI dans le monde

Systèmes BAE

Belle activation

JE SUIS

Institut SAS

Oracle Corporation

Expérian

LexisNexis Risk Solution

Fiserv

FIS

Dixtior

TransUnion

Kluwer de Wolter

Téménos

Systèmes Nelito

SDC

Fusion du travail

Napier

Quantavers

Conformitéavantage

Acuant

FeatureSpace

Finir

Solutions Finacus

MCR CaseWare

Comarch SA.

Le rapport sur le marché du système anti-blanchiment analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales de chaque acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du système anti-blanchiment d’argent couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du système de lutte contre le blanchiment d’argent comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché du système anti-blanchiment d’argent: public cible