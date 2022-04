Perspective de l’industrie mondiale du marché de l’acide biosuccinique, suivi concurrentiel, état et prévisions futures, 2020-2027

La taille du marché mondial de l’acide succinique bio était d’environ 188,62 millions USD en 2020 et atteindrait 962,47 millions USD en 2027 , à un TCAC de 31,12% au cours de la période de prévision 2021-2027. La volatilité croissante des prix des combustibles fossiles, une augmentation de l’empreinte carbone et une préférence croissante pour l’utilisation de matières premières disponibles localement sont les principaux moteurs de la croissance du marché de l’acide biosuccinique. L’accélération de la demande de produits chimiques verts renforcera également l’adoption de l’acide succinique bio pour sa large gamme d’applications, en particulier dans les bioplastiques.

Dynamique du marché de l’acide succinique bio

La demande croissante de BDO et de ses dérivés, notamment le tétrahydrofurane (THF), la gamma-butyrolactone (GBL) et le polybutylène téréphtalate (PBT), devrait propulser la croissance du marché de l’acide biosuccinique au cours de la période de prévision. Des réglementations environnementales strictes et une tendance croissante aux produits biosourcés devraient stimuler la croissance du marché de l’acide succinique bio.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/bio-succinic-acid-market

L’acide bio succinique améliore la cohérence et la fonctionnalité des résines de revêtement en poudre en augmentant la teneur biosourcée et en minimisant la teneur en résine réactive telle que l’uréthane, l’alkyde et le polyester. Cela facilite son utilisation dans la préparation de résines polyester liquides à partir de solvants. Ce facteur devrait propulser la croissance du marché de l’acide biosuccinique.

L’élargissement de la gamme des domaines d’application, y compris les lubrifiants, les pigments, les produits de soins personnels et les colorants alimentaires, stimule encore la croissance du marché. De plus, la prise de conscience croissante des avantages de l’utilisation de produits chimiques biosourcés dans les industries alimentaires et de l’emballage stimulera encore la demande d’acide succinique bio sur le marché mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché Acide succinique bio :

La crise du COVID-19 a considérablement affecté le marché de l’acide succinique bio, entraînant une baisse de la demande globale. Le ralentissement économique, le verrouillage strict et la récession qui a suivi ont entraîné une baisse importante de la demande de produits des applications d’utilisation finale, ce qui a à son tour eu un impact négatif sur le marché de l’acide biosuccinique. La perturbation massive de la chaîne d’approvisionnement a entraîné des retards ou la non-arrivée des matières premières, des flux financiers perturbés et un absentéisme croissant parmi les travailleurs de la chaîne de production qui ont été contraints de fonctionner à des capacités nulles ou partielles, ce qui a entraîné une réduction de la demande d’acide succinique bio.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/bio-succinic-acid-market?opt=2950

Portée du rapport

Le marché mondial de l’acide succinique bio a été segmenté en fonction du segment d’application.

Sur la base de l’application, le marché de l’acide succinique bio a été segmenté en –

1-Butanediol

4-Butanediol (BDO)

Polyols polyesters

PBS

Plastifiants

Solvants & lubrifiants

Résines alkydes

Résines

Revêtements

Pigments

Solutions de dégivrage

Marché de l’acide succinique bio: perspectives régionales

Géographiquement, le marché de l’acide succinique bio a été segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2020, l’Europe dominait le marché de l’acide succinique bio. On s’attendait à ce qu’il maintienne sa domination au cours de la période de prévision en raison de la présence de grands producteurs sur le marché de l’acide succinique bio. En outre, les réglementations strictes en matière d’empreinte carbone en Europe ont permis l’application substantielle d’acide biosuccinique dans diverses unités de production chimique, expliquant ainsi la taille croissante du marché de l’acide biosuccinique. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la croissance économique rapide et de la sensibilisation accrue des clients.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’acide succinique bio comprennent –

Le marché mondial de l’acide succinique bio est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les fabricants d’acide succinique bio opérant sur le marché mondial sont –

BioAmbre

Myraint

DSM

Mitsui & Cie

Mitsubishi

BASF

Roquette Frerse SA

Purac

reverdia

Les principaux acteurs du marché de l’acide biosuccinique se concentrent sur des stratégies de croissance telles que l’expansion, les acquisitions, les coentreprises, les nouvelles gammes de produits et l’adaptation des technologies de pointe à l’échelle mondiale pour accroître leur part de marché. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/bio-succinic-acid-market

Le rapport sur le marché de l’acide biosuccinique couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’acide bio succinique comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/bio-succinic-acid-market

Marché de l’acide succinique bio: public cible

Fabricants, distributeurs et vendeurs d’acide succinique bio

Entreprises chimiques

Laboratoires de recherche – Universités et institutions privées

Publications et magazines commerciaux