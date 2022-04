Marché des solutions intelligentes pour les aéroports 2022 Perspectives précises – Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Siemens AG, IBM, Sabre Corporation

Le rapport Marché mondial des solutions aéroportuaires intelligentes 2022 met l’accent sur une compréhension détaillée de certains facteurs cruciaux tels que la taille, la part, les ventes, les tendances prévues, l’offre, la production, la demande, l’industrie et le TCAC pour fournir une perspective complète du marché global. En outre, le rapport met également en évidence les défis qui entravent la croissance du marché et les stratégies d’expansion utilisées par les principales entreprises du «marché Smart Airport Solutions».

La taille du marché mondial des aéroports intelligents était de 2,20 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 6,70 milliards USD d’ici 2027, affichant un TCAC de 17,24 % au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs opérant sur le marché des solutions intelligentes pour aéroports : Amadeus IT Group SA, Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Siemens AG, IBM, Sabre Corporation, Thales Group, T-Systems International GmbH, QinetiQ Group Plc et autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En octobre 2021, l’aéroport du Kansai en collaboration avec Secom, une société de sécurité japonaise a déployé deux robots de sécurité au Terminal 2 ainsi qu’à la gare de l’aéroport. Les robots navigueront et patrouilleront de manière autonome sur les itinéraires à l’aide d’un capteur laser, ce qui lui permettra d’identifier son emplacement et est également intégré à une caméra à 360 degrés, un capteur de pare-chocs, un capteur à ultrasons, des fonctions d’avertissement, une lampe d’avertissement et une voix d’avertissement.

En août 2021, SITA s’est associé à Siemens pour fournir des technologies évolutives au département de l’aviation de Kansas City pour le nouveau projet de terminal de l’aéroport international de Kansas City (MCI). Siemens fournira des systèmes de sécurité incendie et des personnes ainsi que des systèmes de sécurité, tandis que SITA fournira des réseaux informatiques et des systèmes aéroportuaires. L’aéroport prévoit d’intégrer une technologie interactive et d’installer des points de contact pour les passagers comme des kiosques sans contact, des systèmes d’affichage d’informations de vol et des murs vidéo.

En janvier 2021, SITA, en collaboration avec Etihad Airways, a développé un nouveau système d’entrée et de sortie basé sur la biométrie pour le Crew Briefing Center (CBC) de l’aéroport d’Abu Dhabi, qui devrait réduire le temps d’enregistrement des équipage avec un processus à faible contact alimenté par la technologie de reconnaissance faciale, pour atténuer le risque de propagation du virus COVID-19.

En juin 2020, United Airlines a annoncé que la société avait installé 219 bornes d’enregistrement sans contact supplémentaires dans divers aéroports des États-Unis. Les nouveaux kiosques ont été ajoutés dans le cadre de sa stratégie CleanPlus, qui a été formée pour répondre aux exigences des voyages pendant la pandémie. Les kiosques fourniront directement les étiquettes de bagages et les cartes d’embarquement aux passagers après avoir scanné leur téléphone ou un laissez-passer imprimé.

Aperçu du marché:

L’aéroport intelligent ou l’infrastructure intelligente est un concept qui a été développé sur la base de l’idée de la future ville intelligente, du bâtiment intelligent et de l’usine. L’infrastructure des aéroports intelligents comprend les systèmes de communication, la manutention du fret et des bagages, la manutention au sol, les systèmes de sécurité, les solutions de stationnement des véhicules, la gestion du trafic aérien, les hangars d’avions, le stationnement des avions et la zone située dans l’aéroport. Les autres opérations du segment côté terminal comprennent le système de notification des passagers et du personnel, le système d’affichage des informations, le système d’éclairage et le système d’annonce.

Segmenté par types :

Systèmes de sécurité

Systèmes de communication

Contrôle de la manutention au sol des passagers, du fret et des bagages

Contrôle du trafic aérien/sol

Autres

Segmenté par applications :

Opérations Aéronautiques

Opérations non aéronautiques

Solutions aéroportuaires intelligentes

Analyse régionale pour le marché Smart Airport Solutions:

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Buts et objectifs de l’étude de marché sur les solutions aéroportuaires intelligentes :

-La compréhension des opportunités et des progrès de Smart Airport Solutions détermine les points forts du marché, ainsi que les régions et pays clés impliqués dans la croissance du marché.

-Étudier les différents segments du marché Smart Airport Solutions et la dynamique de Smart Airport Solutions sur le marché.

-Catégoriser les segments Smart Airport Solutions avec un potentiel de croissance croissant et évaluer le marché du segment futuriste.

-Comprendre les principales parties prenantes du marché des solutions aéroportuaires intelligentes et la valeur de l’image concurrentielle des leaders du marché des solutions aéroportuaires intelligentes.

-Étudier les plans, initiatives et stratégies clés pour le développement du marché Solutions aéroportuaires intelligentes.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché des solutions d’aéroport intelligent:

-L’analyse du rapport par géographie met en évidence la consommation du produit/service dans la région, indiquant également les facteurs qui affectent le marché dans chaque région.

-Le rapport présente les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des solutions d’aéroport intelligentes.

-Le rapport indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide.

-Le paysage concurrentiel comprend le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions.

-Le rapport fournit des profils d’entreprise complets comprenant un aperçu de l’entreprise, des informations sur l’entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché.

-Le rapport donne les perspectives actuelles et futures du marché de l’industrie en ce qui concerne les développements récents, les opportunités de croissance, les moteurs, les défis et les contraintes des régions émergentes et développées.

Le marché mondial des solutions d’aéroport intelligent fournit des informations telles que les profils d’entreprise, l’image du produit, les spécifications, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et l’instrumentation en amont et l’analyse de la demande en aval sont également dispensées. Les tendances de développement du marché mondial Smart Airport Solutions et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité des derniers projets d’investissement est évaluée et des conclusions d’analyse globale sont proposées.

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

15 % de personnalisation gratuite. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix. Cinq entreprises peuvent ajouter selon votre choix. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures. service après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

