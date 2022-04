Le marché des montres intelligentes est en plein essor dans le monde d’ici 2026 | Apple, Samsung, Sony, Motorola/Lenovo, LG, Pebble, Fitbit, Garmin, Withings, Polar, Asus, Huawei

Le rapport Smartwatches Market 2021 aide les clients à prendre des décisions commerciales et à comprendre les stratégies des principaux acteurs du secteur. Le rapport appelle également à des résultats axés sur le marché dérivant des études de faisabilité pour les besoins des clients. Market Insights Reports garantit des aspects qualifiés et vérifiables des données de marché fonctionnant dans le scénario en temps réel. Les études analytiques sont menées pour garantir les besoins des clients avec une compréhension approfondie des capacités du marché dans le scénario en temps réel.

Le marché des montres intelligentes était évalué à 20,64 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 96,31 milliards de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 19,6 % de 2020 à 2027.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des montres intelligentes sont Apple, Samsung, Sony, Motorola / Lenovo, LG, Pebble, Fitbit, Garmin, Withings, Polar, Asus, Huawei, ZTE, inWatch, Casio, TAG Heuer, TomTom, Qualcomm, Weloop, Epson, Geak, SmartQ, Hopu, Vraiment

Nouvelles et mises à jour

Septembre 2021 – Apple Inc a lancé Apple Watch 7 avec le dernier système d’exploitation lors de l’événement Apple apportant la première refonte de la gamme de montres intelligentes d’Apple, et la montre sera disponible à partir d’octobre dans le monde entier. L’Apple Watch 7 a conservé les bords arrondis mais avec des lunettes plus fines pour 20 % de surface d’écran en plus que la Watch 6 et a de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm.

Août 2021 – Samsung a lancé la Galaxy Watch 4 parmi sa nouvelle gamme de produits. La Galaxy Watch4 est disponible en modèles 44 mm et 40 mm, en variantes LTE et Bluetooth. Il dispose d’un nouveau capteur Samsung BioActive qui capture la composition corporelle en temps réel pour informer les utilisateurs sur les objectifs de santé. La Galaxy Watch4 présente un design simple avec un cadre métallique en aluminium Armor profilé. Il offre un look et des fonctionnalités haut de gamme pour les entraînements et les tâches quotidiennes.

Avril 2021 – Garmin Ltd. a annoncé l’expansion de sa série Venu en lançant les montres intelligentes GPS Venu 2 et Veny 2S. Ces montres sont équipées de fonctions de surveillance de la santé et disposent de plus de 25 applications sportives intégrées avec des graphismes améliorés par rapport à leurs anciennes versions.

Aperçu du marché

Selon les tendances du marché des montres connectées, de nombreux fournisseurs leaders tels qu’Apple, Xiaomi, Fitbit et d’autres opèrent dans ce segment. Diverses fonctionnalités incluent des notifications, des alertes, des applications, des messages de réponse par la voix, la gestion des médias, le suivi de la condition physique et une très bonne autonomie de la batterie. Les revenus de la taille du marché pris en compte dans le rapport sont les revenus gagnés par les entreprises en vendant des smartwatch. Du point de vue des applications, le rapport analyse le marché en fonction de l’assistance personnelle, du bien-être, de la santé, du sport et autres.

Les montres intelligentes sont conçues pour, seules ou lorsqu’elles sont associées à un téléphone intelligent, fournir des fonctionnalités telles que la connexion à Internet, l’exécution d’applications mobiles, les appels, la messagerie par texte ou vidéo, la vérification de l’identité de l’appelant, l’accès aux mises à jour boursières et météorologiques, la remise en forme capacités de surveillance, offrant des coordonnées GPS et des directions de localisation, et plus encore.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché des montres connectées, en raison de la croissance de l’industrie de l’électronique grand public, associée à une augmentation rapide des fournisseurs du marché des montres connectées dans les économies émergentes de la région. La population croissante férue de technologie, un nombre croissant de maladies chroniques, telles que l’obésité et le diabète, et la popularité croissante de la santé et de la forme physique pour maintenir un mode de vie sain stimulent la croissance du marché. Le marché horloger chinois devient plus décontracté et récompense les marques de montres connectées. Les grandes entreprises technologiques et les consommateurs obsédés par la technologie entraînent une forte augmentation des montres intelligentes. Le chinois Xiaomi est devenu l’un des principaux fabricants et vendeurs de montres connectées

Marché segmenté par types

Kit de montre Apple

Android Wear

Tizen

Système d’exploitation embarqué

Marché segmenté par applications

Assistance personnelle

Médical et Santé

Aptitude

Sécurité personnelle

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

